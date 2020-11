Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/11) para o seu signo

ÁRIES

(21/03 a 20/04)

A fase favorece a área financeira e as negociações em geral. O que decidir fazer para se aproximar dos parentes será positivo. Você recebe a boa nfluência da soma de dois planetas ágeis, contribuindo de forma benéfica para você agir em muitos caminhos. Número: 03.

TOURO

(21/04 a 20/05)

Evite ser determinado (a) apenas no trabalho. A vida amorosa precisa de atenção tanto quanto a profissional. Ótimo período para o trabalho profissional e boa sorte. Pessoas importantes confiarão em você e uma grande surpresa está a sua espera. Muita paz no setor afetivo. Muito carinho. Bom momento no campo profissional e financeiro. Cor: vede-esmeralda. Número: 07.

GÊMEOS

(21/05 a 20/06)

Trabalho em sociedade ou em grupo está favorecido. Você deve se aproximar de pessoas muito emocionais para compensar seu perfil racional acentuado no período. Bom período para buscar novos horizontes. Possibilidade de estudo ligada ao trabalho ou algum tipo de aperfeiçoamento lucrativo. Bom momento no campo sentimental. Cor: amarelo-canário. Número: 10.

CÂNCER

(21/06 a 21/07)

Muita segurança. Seja hábil. Sua força de propósito está em níveis excepcionais, aproveite para ir à frente aos caminhos que vem escolhendo. Você está recebendo vibrações de intuição e inspiração, e poderá improvisar e inventar soluções geniais para os problemas práticos.

LEÃO

(22/07 a 22/08)

Se você administrar bem os seus negócios poderá ganhar muito dinheiro. Abra os olhos com sociedade. Você terá facilidade para transformar as suas idéias em realizações concretas, só que a princípio será como uma preparação, de lançar bases sólidas para o futuro. Cor: rosa.

VIRGEM

(23/08 a 22/09)

Sua rotina tem sido certinha e previsível por tempo demais. Que tal adicionar agitação na sua vida? No romance, o astral será dos mais excitantes nesta fase. Tudo indica que saberá seduzir quem ama se agir com sutileza. Os reencontros e a retomada de um relacionamento constam com boas energias. Bom momento no campo social. Cor: azul-escuro. Número: 12.

LIBRA

(23/09 a 22/10)

Você é a companhia ideal nestes dias. O clima para um compromisso seguir em frente é perfeito. Atividade em equipe promete ótimos resultados Mantenha seu jeito cauteloso de investimento para se dar bem. Período para arregaçar as mangas e lutar pelo que quer. Cor: bege.

ESCORPIÃO

(23/10 a 21/11)

Você terá grandes alegrias na companhia da pessoa amada. Muita positividade. Apoio de parentes em suas atitudes. Muita tranqüilidade no setor afetivo. Boa hora para buscar melhorias salariais. Você pode receber apoio de amigos influentes que vão facilitar mudanças em sua vida. Bom momento no campo sentimental e espiritual. Cor: verde-claro. Número: 15.

SAGITÁRIO

(22/11 a 21/12)

Boa hora para reformular seus planos e buscar mudanças. Não perca tempo em assuntos improdutivos. Bom período para buscar companhia ou amadurecer relacionamentos afetivos. Adote pensamentos positivos, deixe de queixas e enfrente a vida. Cor: Bordeaux. Número: 19.

CAPRICÓRNIO

(22/12 a 20/01)

Seu setor de associações traz boas oportunidades para você através dos contatos sociais, aumentando sua habilidade diplomática. Quem ainda não encontrou alguém especial precisará ter discernimento para não confundir seus sentimentos e definir o que deseja. Número: 22.

AQUÁRIO

(21/01 a 19/02)

Período promete muito sucesso no trabalho. Pode confiar no destino, pois ele está favorável a sua felicidade. Amigos e pessoas de sua família poderão ajuda-lo (lá) a realizar seus propósitos. Excelente período para iniciar novos projetos. Cor: vermelho-sangue. Número: 24.

PEIXES

(20/02 a 20/03)

No trabalho, você, aprenderá o quanto é importante somar forças com pessoas que comungam dos mesmos interesses que você. Crescimento e beneficiamento de tudo ligado a coisas que dependam da sua organização. Favorável para os estudos: a memória está colaborando, e raciocínio, claro e preciso. Bom momento no campo afetivo. Número: 27.

