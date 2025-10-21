Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje a energia marciana traz coragem, mas também pede cautela. Avalie cada escolha antes de agir; a impulsividade pode gerar pequenos contratempos. Aproveite o período entre 14h e 16h, quando Vênus suaviza a tensão e favorece a liberação de padrões antigos. Deixe para trás o que não serve mais, respire fundo e abra espaço para novas oportunidades. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: A energia terrestre de Touro vibra intensamente entre 09h e 11h, quando Mercúrio ilumina a casa da comunicação. Esse é o momento ideal para abandonar a negatividade e abraçar a abundância que surge naturalmente. A correria do dia será equilibrada pela sua capacidade de adaptação, gerando surpresas agradáveis. Respeite seu ritmo. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Entre 10h e 12h, a influência Joviana abre portas para descobertas inesperadas. Surpresas positivas chegam como presentes do destino, recompensando sua generosidade e esforço em ajudar os outros. Coletar as bênçãos que você merece será fácil, pois o universo equilibra a balança da justiça. Use esse impulso para iniciar novos projetos. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: A melhor janela para canalizar sua energia interior ocorre das 16h às 18h, quando a Lua ilumina a casa da criatividade. Esse ciclo favorece tanto atividades físicas quanto intelectuais, permitindo que você realize tarefas com foco e determinação. Envolva amigos ou familiares nos seus objetivos; a colaboração potencializa resultados. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Entre 08h e 10h, o Sol em conjunção com Marte desperta sua curiosidade e abre caminho para aventuras inesperadas. Deixar para trás o que não serve cria espaço para experiências fabulosas, como uma viagem ou um retiro inspirador. Essa energia de exploração traz confiança e garante que, ao final da jornada, você celebre cada conquista. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: O período de 13h a 15h oferece um clima de tranquilidade, graças ao aspecto harmonioso entre Mercúrio e Netuno. Tempestades internas começam a se dissipar, permitindo que o bom humor floresça. Descobertas inesperadas podem surgir, revelando oportunidades de aprender algo que sempre despertou seu interesse. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: A faixa horária de 11h a 13h favorece a resolução de desentendimentos. Evite a teimosia e pratique a arte da concessão; assim, a harmonia volta rapidamente. Caso sinta desgaste, uma mão amiga aparecerá para oferecer apoio emocional ou prático. Essa rede de suporte impulsiona seu crescimento e reforça a sensação de estar cercado por aliados. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Entre 17h e 19h, a energia escorpiana atinge seu pico, convidando à intensificação da vida. Retome hobbies que antes lhe proporcionavam emoções fortes – seja esportes radicais ou projetos artísticos – e observe como o humor melhora instantaneamente. Ideias inovadoras surgirão, abrindo caminhos para transformações significativas. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: A manhã, das 06h às 08h, traz instabilidade emocional, mas também a força necessária para concluir desafios antigos. O destino remove obstáculos com a mesma rapidez com que você os enfrentou, preparando o terreno para ajuda inesperada e poderosa. Ao final do dia, a sensação de vitória será acompanhada por uma perspectiva otimista. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Disciplina e bemestar com Saturno Capricórnio. O melhor horário para adotar hábitos saudáveis é das 15h às 17h, quando a energia saturnina incentiva a reflexão antes de agir. Um familiar pode solicitar seu apoio em questões importantes; meditar antes de decidir evita impulsos e garante escolhas ponderadas. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Entre 12h e 14h, a corrente de energia aquariana flui na direção dos seus desejos. A sorte acompanha suas iniciativas, trazendo boas notícias que reforçam a confiança. Se estiver entre o desânimo e a esperança, lembrese de que o futuro está repleto de possibilidades ilusórias que, ao serem concretizadas, resultarão em sucesso ao cair da noite. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Hoje a energia aquática de Peixes está em alta, trazendo uma onda de cura interior que dissolve antigas mágoas. Entre 14h e 16h, a Lua ilumina sua casa da introspecção, facilitando a liberação de sentimentos acumulados e permitindo que você se reconecte com sua essência sensível. Esse período é ideal para praticar meditação. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

Leia Também