Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/10) para o seu signo

ÁRIES 21/3 a 20/4

Os astros vão beneficiar a sua carreira e você pode se destacar. Namoro a distância recebe boas energias. Com o par, as afinidades aumentam. Cor pink.

TOURO 21/4 a 20/5

Bom dia para fazer algumas mudanças no emprego. Se o seu alvo mora longe, não deixe a paquera esfriar. A vida a dois precisará de mais diálogo. Cor laranja.

GÊMEOS 21/5 a 20/6

Some forças com os colegas no trabalho para superar metas. Conquista recente tem boas chances de firmar. No romance, o clima promete esquentar. Cor branco.

CÂNCER 21/6 a 21/7

Ótimo astral para quem trabalha em casa. Sintonia perfeita com os parentes. Uma amizade pode se transformar em romance. Terá harmonia com o par. Cor roxo.

LEÃO 22/7 a 22/8

Simpatia e bom papo ajudarão você a conseguir o que quiser. Boa fase para faturar. No trabalho, os chefes notarão seu empenho. Sintonia no amor. Cor bege.

VIRGEM 23/8 a 22/9

Você pode ganhar um bom dinheiro trabalhando em casa ou fazendo uma fezinha. A paquera recebe bons estímulos. Revele seu lado carinhoso na união. Cor azul-marinho.

LIBRA 23/9 a 22/10

Terá facilidade para conversar e negociar, o que garantirá bons acordos no emprego. Estará popular na conquista. O momento pede privacidade a dois. Cor rosa.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

Bom momento para renegociar uma dívida ou esclarecer assuntos que ficaram mal resolvidos. Na paquera e no romance, diálogo será um bom aliado. Cor roxo.

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

Trabalhar em equipe será produtivo. Boas vibrações para suas finanças. Na conquista, estará bem exigente nas escolhas. Mostre que valorize seu par. Cor marrom.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/1

Mantenha os seus planos em segredo. Os estudos estão estimulados. Pode descobrir afinidades com alguém e investir. A dois, a sintonia aumenta. Cor vermelho.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

O Sol incentiva você a pensar na sua evolução pessoal e profissional. Se a paquera é secreta, cuidado com fofocas. A união pede mais cumplicidade. Cor vermelho.

PEIXES 20/2 a 20/3

Se você quer mudar os rumos da sua carreira, essa é a hora! Uma amizade pode se transformar em amor. Na vida a dois, aguarde uma fase de parceria. Cor creme.

