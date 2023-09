Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/09) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações estão em sintonia com o seu ego básico e isso o torna dinâmico hoje. Você está inundado com uma sensação de bem-estar! Você terá maior influência sobre os outros, mas não abuse.

Touro

Você precisa desacelerar, mas não se afaste! Vá em frente, sem sentimentos de culpa ou preocupações! Você poderia praticar um esporte de resistência para alcançar um melhor.

Gêmeos

Há previsão de novas oportunidades para o futuro. Seja receptivo a elas e encontre uma maneira de seguir em frente! A sensação de fadiga dificulta as suas atividades, a resposta está na sua alimentação. A falta de vitaminas também está envolvida.



Câncer

Não tem sentido pedir para você fazer grandes esforços hoje. Não comece as coisas sem ter a certeza de que vai ser capaz de terminá-las! A influência de Mercúrio vai levá-lo a procurar um pouco de paz para limpar sua mente e isso vai aliviar a irritação que você sente por dentro.

Leão

Um Vênus expansivo facilita o surgimento de discussões íntimas. Este é o momento para desenvolver seu relacionamento com cuidado. “Depois de fazer um esforço, vem a recompensa”. Seria bom se lembrar disso. Tenha uma noite de relaxamento total.



Virgem

Se você tiver que trabalhar hoje, vai achar difícil manter o foco. As discussões vão predominar. Seus desejos o estão impedindo de manter seus esforços equilibrados e isso é desgastante. Tirar um dia de folga seria o ideal.

Libra

O sucesso não está associado aos resultados alcançados, muito menos ao retorno financeiro. O sucesso reside em nossa essência e no simples fato de sermos nós mesmos! A vida pede que soltemos os ressentimentos para que seja possível uma conexão com a essência.



Escorpião

Os laços familiares devem ser reconectados e direcionados para o coração, para que seja possível obter aproveitamento neste novo ciclo que se aproxima. Ampliar a sua visão é um desafio, porque a sua natureza precisa de tempo para mudar. Seja sábio e acredite na mudança. É momento de renovação em família.

Sagitário

Estudar e viajar são tarefas necessárias para o seu desenvolvimento pessoal. O contato com novas pessoas e informações é ferramenta essencial neste novo ciclo. Faça uma varredura das últimas experiências e cure os ressentimentos.

Capricórnio

É importante entender de que forma deseja lidar com as mudanças que afetam os recursos financeiros. O ciclo pede desprendimentos e inovações. Você precisa analisar as crenças e situações que bloqueiam algumas relações.



Aquário

Você está passando por mudanças profundas, e isso pede de você abertura para novas experiências e rumos. É um dia para encarar as suas necessidades pessoais, mas é preciso injetar consciência dos efeitos deste novo ciclo.

Peixes

O silêncio é a melhor alternativa para lidar com decisões neste dia. Busque uma conexão mais direta com as suas necessidades emocionais e com possíveis bloqueios que residem de uma forma silenciosa. A vida pede você se cure por meio do perdão e da aceitação.

Leia Também