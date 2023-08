Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/08) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Lua Nova chegando! Hoje é um dia para reorganizar e refletir, Áries. À medida que o dia passa, pode haver uma tendência para grandes ideias e conclusões precipitadas. Mantenha o otimismo, mas evite compromissos hasty. Uma situação com um ente querido pode ser mais complexa do que parece. Cuidado com o excesso, especialmente em questões financeiras.

Touro

Hoje uma ideia pode encantar você, Touro. Contudo, antes de mergulhar, considere o lado prático da situação. Evite assumir compromissos significativos. Explore grandes ideias, mas lembre-se de seus limites.

Gêmeos

Hoje traz uma energia positiva, Gêmeos. Contudo, fique atento a conclusões precipitadas e a dramatização desnecessária. Assegure-se de ter todos os fatos antes de seguir adiante. Use o dia para se centrar e reagrupar.

Câncer

Hoje pode ser um dia inspirador, Câncer. Entretanto, neste dia antes da Lua Nova, relaxe, reflita e reorganize. Evite comprometer-se com algo que ultrapasse seus limites. Sintonize-se com a energia otimista, mas evite levar a extremos.

Leão

O dia de hoje encoraja a reflexão antes de seguir em frente, Leão. Há uma tendência para exageros, portanto, fique atento. Lembre-se dos limites de tempo e energia. Esteja aberto para considerar novas possibilidades.

Virgem

Neste dia antes da Lua Nova, é sábio relaxar e refletir, Virgem. Evite fazer suposições com base em informações incompletas. Mantenha as coisas divertidas e leves e este será um bom dia para sonhar acordado e considerar novas possibilidades.

Libra

Neste dia antes da Lua Nova, é aconselhável reagrupar e processar, Libra. Evite fazer grandes promessas. Aproveite para sonhar e considerar novas possibilidades.

Escorpião

Hoje a Lua encoraja o pensamento positivo e o bom humor, Escorpião. No entanto, evite tirar conclusões precipitadas e tenha cuidado com o excesso de confiança.

Sagitário

Neste dia antes da Lua Nova, é boa ideia refletir e reorganizar, Sagitário. No entanto, cuidado para não exagerar e levar a mal-entendidos. Aproveite para sonhar e considerar novas possibilidades.

Capricórnio

O dia de hoje pode deixar você otimista e entusiasmado, Capricórnio. No entanto, é possível que você esteja trabalhando com informações incompletas. Evite fazer grandes promessas. Dê asas à sua imaginação e considere novas possibilidades.

Aquário

As energias do dia o inclinam a cuidar de vários problemas menores, Aquário, mas vá com calma. Preste atenção aos detalhes e evite que outra pessoa tome decisões por você.

Peixes

Neste dia antes da Lua Nova, é um momento de reflexão, Peixes. No entanto, seja cauteloso com as percepções distorcidas. Permita que sua mente sonhe, mas evite tomar decisões finais prematuras.

