Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/07) para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Ainda que o dia pareça cheio de obstáculos, sua energia positiva será seu maior trunfo. Você estará motivado e preparado para superar qualquer desafio com otimismo e determinação. Essa atitude contagiante vão fazer você sair por cima, conquistando resultados que talvez nem esperava. Sua força interior é o segredo para vencer e seguir confiante.

Números da sorte: 7 - 13 - 46 - 59 | Lua Minguante em Gêmeos.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

A influência dos astros sinaliza que momentos decisivos estão chegando. Confie na sua intuição e no seu potencial para tomar decisões importantes, seja uma mudança profissional ou uma viagem inesperada. O frio na barriga é natural, mas lembre-se que esse impulso é o sinal de que novidades vêm por aí. O universo está preparado para apoiar suas escolhas.

Números da sorte: 9 - 38 - 12 - 45 | Lua Minguante em Gêmeos.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

A famosa frase “não há mal que dure para sempre” será comprovada hoje: uma reviravolta positiva mudará o rumo das suas circunstâncias. Preste atenção aos sinais e celebre as surpresas que surgem para equilibrar sua jornada. Esse jogo de altos e baixos é uma constante da vida, e aprender a valorizar as mudanças torna tudo mais emocionante e transformador.

Números da sorte: 1 - 35 - 49 - 55 |Lua Minguante em Gêmeos.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

As estrelas alinham-se de forma especial com seu signo hoje, trazendo energia vibrante e cheia de alegria. Essa movimentação astral impulsiona a autoconfiança e incentiva a dar passos decisivos em projetos parados. Confie no seu potencial e atue com ousadia na concretização dos seus objetivos. O universo está conspirando para que você brilhe intensamente.

Números da sorte: 8 - 21 - 47 - 29 | Lua Minguante em Gêmeos.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Sua dedicação verdadeira se mistura com uma dose poderosa de sorte, criando o cenário ideal para o sucesso. As portas se abrirão para você, removendo barreiras tipo intransponíveis. Entregue-se ao momento com otimismo e deixe que essa força cósmica transforme sua realidade. Suas conquistas estão ao alcance; só depende de você para agarrá-las.

Números da sorte: 8 - 21 - 47 - 29 | Lua Minguante em Gêmeos.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje o fluxo da vida estará mais leve, e você sentirá harmonia em suas ações e pensamentos. Os desafios podem aparecer, mas serão transformados em oportunidades para aprendizado e crescimento. Essa energia facilita conexões construtivas e impulsiona seu desenvolvimento pessoal. Aproveite o dia para avançar com confiança e celebrar pequenos progressos.

Números da sorte: 6 - 25 - 18 - 59 | Lua Minguante em Gêmeos.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Prepare-se para enfrentar alguns percalços pelo caminho, mas sem deixar o desânimo dominar o seu espírito. Conforme as horas passam, tudo começará a se alinhar e fluir positivamente, trazendo uma sensação de realização profunda. O final do dia será marcado pelo prazer de conquistar seus objetivos, graças à perseverança e otimismo que você mantém firmes.

Números da sorte: 10 - 56 - 28 - 45 | Lua Minguante em Gêmeos.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Aquele desejo que você cultiva com paciência e esforço está prestes a florescer. Celebre o momento com gratidão e mantenha a fé no seu caminho, pois a vida tem suas próprias maneiras de realizar seus sonhos. A energia cósmica apoia seu empenho e traz recompensas merecidas. Confie no tempo do universo para receber o que plantou.

Números da sorte: 2 - 46 - 25 - 37 | Lua Minguante em Gêmeos.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Experimentar algo novo pode ser o que faltava para equilibrar sua rotina. Embora a pressão possa aumentar em momentos específicos, respire fundo e dê um passo de cada vez. Peça ajuda quando necessário — as estrelas indicam que o apoio externo será essencial agora. A clareza mental e a organização serão seus aliados para enfrentar o dia com tranquilidade.

Números da sorte: 3 - 18 - 46 - 35 | Lua Minguante em Gêmeos.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

A energia lunar de hoje é um convite para renovar sua vida, deixando para trás padrões que não servem mais. Pequenas mudanças podem gerar grandes transformações e abrir portas para novos caminhos. Aproveite para fechar ciclos com consciência e preparar o terreno para as novas conquistas que estão por vir. O universo está a seu favor nessa renovação de vida.

Números da sorte: 35 – 56 – 14 - 28 | Lua Minguante em Gêmeos.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Pode ser que seu dia vire de cabeça para baixo com imprevistos ou desafios, mas respire fundo: é justamente nessas situações que seu brilho interior aparece. A garra e a determinação que habitam em você serão o diferencial para transformar obstáculos em conquistas. Encare as dificuldades com coragem, pois o desfecho dessa jornada será uma vitória pessoal inspiradora.

Números da sorte: 57 – 28 – 44 - 1 | Lua Minguante em Gêmeos.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje, as suas interações estarão favorecidas pelo movimento dos astros, tornando fácil conquistar a simpatia e confiança das pessoas ao seu redor. Se você planeja aquela viagem ou mudança há tempos, aproveite a energia positiva para dar os passos necessários e avançar com segurança. Não deixe para depois o que pode iniciar hoje — o universo apoia suas decisões e seu carisma está em alta.

Números da sorte: 6 - 49 - 52 - 28 |Lua Minguante em Gêmeos.

