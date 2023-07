Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/07) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Sempre há um jeito para tudo, mas para encontrar o jeito é necessário mudar radicalmente o ponto de vista, para apreciar o cenário com a maior amplitude possível, e se desapegar do que você desejaria que fosse.

Touro

As contrariedades, paradoxalmente, sinalizam que está tudo bem, porque se você não tivesse avançado, se exposto e aparecido, então ninguém teria prestado atenção e nada demais nem de menos estaria acontecendo.

Gêmeos

É evidente que tudo tem um custo, e também é evidente que nem sempre a alma faz os cálculos de forma objetiva, em grande parte a alma faz apostas emotivas em suas visões do futuro. Assim é a vida, matemática e artística.

Câncer

As certezas são confortantes, mas também podem ser enganosas e promover equívocos. É melhor verificar várias vezes antes de se atrever a empreender qualquer tipo de ação baseada em certezas que podem não ser tão certas assim.

Leão

Os sentimentos se misturam num redemoinho que não dá sossego e não há o que fazer diante desse cenário, a não ser acalmar o coração e lançar mão da fé, confiando em seu taco e continuando a fazer o que estiver ao seu alcance.

Virgem

Por mais difícil que tenha se tornado integrar as pessoas para funcionarem em cooperação e solidariedade, continua sendo esse o melhor caminho para a atualidade. Quem conseguir, levará todas as honras e glórias.

Libra

A fé não é um esforço para acreditar que tudo vai dar certo, a fé é a certeza inefável que brota do coração, mesmo diante de todas as circunstâncias que, pela lógica, indicariam que estaria tudo perdido. Não está.

Escorpião

A telepatia resolveria todos os problemas de comunicação de nossa humanidade, mas provavelmente criaria outros, porque ficariam evidentes todas as segundas, terceiras e quartas intenções, sempre escondidas.

Sagitário

Sempre sobra para alguém fazer o que os outros não se atrevem, e adivinhe quem é a alma sabidamente atrevida de todas as histórias? Pois é! Então faça sua parte e intervenha para destravar os impasses. Em frente.

Capricórnio

A palavra fere, a palavra alivia, é preciso equilibrar a balança, intervindo com firmeza, mas com ternura também, com o intuito de melhorar a qualidade dos relacionamentos, com pessoas conhecidas e desconhecidas.

Aquário

Seria impossível não haver conflito, porque o leque de orientações é tão diverso e contrastante nesta parte do caminho, que a convivência traz à tona o inevitável conflito. Administre tudo com sabedoria.

Peixes

Se você espera um cenário favorável para seguir em frente com seus projetos, então ficará esperando, mas enquanto isso, a brecha que a vida oferece consiste em você fazer a sua parte e se desapegar dos resultados.

