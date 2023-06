Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/06) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Áries

Nada começa ou termina verdadeiramente, tudo continua, acompanhando o eterno proceder da vida e de seus inerentes mistérios. Procure se entregar com confiança a esse movimento, porque esse é seu verdadeiro ser.

Touro

Nas próximas semanas haverá muito para pensar, e valerá a pena se dedicar a fazer reflexões sinceras e amplas sobre os acontecimentos, porque só isso garantirá que você tome as decisões certas, sem precipitação.

Gêmeos

Cuide de sua segurança e conforto, sem esperar que ninguém faça isso por você. Tome toda e qualquer iniciativa necessária para garantir uma medida mais ampla de conforto e segurança, esse destino está em suas mãos.

Câncer

Agora é quando a alma encontra uma margem de manobra mais ampla para tomar iniciativas, e criar uma dinâmica expressiva e produtiva de manifestações. É um momento auspicioso, procure o aproveitar com plenitude.

Leão

Estabeleça um tempo que sirva de transição da sua condição atual em direção a outra, que por enquanto não é possível ter clareza absoluta sobre ela. A alma sente a proximidade do futuro, mas não o sabe decifrar ainda.

Virgem

Enquanto continuar havendo mínima concordância, as coisas se manifestarão de forma produtiva, e todas as pessoas envolvidas receberão algum benefício, seja esse objetivo ou de ordem subjetiva. Assim são as coisas.

Libra

Neste momento, em que você conquistou mais exposição, é a hora de desempenhar suas funções da melhor maneira possível, sem se apegar demais aos resultados, apenas dando de si o melhor a cada solitário instante.

Escorpião

Vibre positivamente, pense positivo, porém, não de uma forma ingênua, mas se agarrando aos ideais que fazem seu coração arder de vontade de os realizar. Por esses ideais, valem a pena os sacrifícios e esforços.

Sagitário

Dentre as brumas da imaginação, onde se misturam desejos e aversões, surge uma luz, tênue ainda, mas do tipo que a alma pressente haver uma mensagem para ela, uma espécie de chamado que ainda não é possível decifrar.

Capricórnio

Como sempre, algumas pessoas são a favor, outras contrárias, sempre haverá quem discorde, não importa quão harmoniosa seja a perspectiva que a vida apresentar. Isso não é importante, só vale seguir em frente.

Aquário

Esse sem-fim de detalhes práticos que precisa ser amarrado direito é o protagonista deste momento do caminho. A atenção que você der à praticidade agora será o tanto de facilidade que encontrará no futuro.

Peixes

Nem sempre é possível medir a dimensão do momento que se vive em gerúndio, mas sempre há uma sensação, um pressentimento de haver muito mais envolvido do que se consegue entender. Se agarre a esse pressentimento.

