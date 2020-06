Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/06) para o seu signo

ÁRIES

O domingo será perfeito sem defeitos para curtir seu cantinho e a companhia dos parentes. A Lua ingressa no setor familiar do seu Horóscopo e soma forças com o Sol, estimulando o convívio e os laços de afeto com as pessoas queridas. Um pouco de colo de alguém que estima vai renovar as suas energias. Vale até arrumar seu canto e mudar umas coisinhas na decoração para deixar seu lar mais gostoso, bonito e aconchegante. Hoje também acontece um eclipse solar e a entrada da fase Nova, sinal de que talvez seja necessário focar em assuntos incômodos do passado e adotar uma nova postura diante deles para se sentir melhor. Na paixão, troca de mensagem ou conversa com um ex-amor pode balançar o seu coração. Avalie se vale a pena tentar outra vez, do contrário, vire a página e siga em frente. A dois, prefira um programa caseiro e mostre o quanto valoriza a união.

TOURO

Os astros vão deixar seu jeito mais extrovertido e comunicativo neste domingão e as principais novidades chegam da Lua, que migra para sua Casa 3, se aproxima do Sol e entra na fase Nova. Isso quer dizer que você terá mais disposição para entrar em contato com as pessoas queridas, desejará telefonar, mandar mensagens, falar da sua vida e saber da vida dos outros. Encontros virtuais e conversas com amigos e parentes prometem momentos bem divertidos e vão animar seu dia. Hoje o Sol também promove um eclipse anular, sinal de que convém dar mais atenção para assuntos que deixou de lado e podem exigir revisão. Talvez precise resolver diferenças e situações mal paradas com alguém próximo. Lua e Urano garantem bons estímulos na paquera à noite. Agora, tudo indica que vai querer conversar muito antes de se envolver para valer com o crush. Na relação a dois, fase perfeita para trocar ideias, expor suas opiniões e falar do futuro.

GÊMEOS

Se depender das energias astrais, hoje você vai querer investir seu tempo e atenção apenas nas coisas e pessoas que realmente têm valor para a sua vida. Errada não tá, né? A Lua dá “tchau” para o seu signo, ingressa em Câncer e se aproxima do Sol, realçando seu desejo de aproveitar o dia em um clima de estabilidade. Terá prazer em curtir o sossego do lar e as coisas que conquistou. Hoje a Lua também entra na fase Nova e o Sol forma um eclipse anular, revelando que é o momento de se empenhar um pouco mais na missão de encontrar saídas para as preocupações financeiras. Explore sua versatilidade e criatividade para ampliar seus recursos. Pode ganhar uma grana inesperada ou ter boas ideias para incrementar seus ganhos. No amor, vai saber direitinho o que quer e será exigente nas escolhas: vai selecionar a dedo o crush. No romance, é hora de dar mais atenção ao seu love, mas não seja possessivo(a).

CÂNCER

Um dos signos mais impactados pelas influências de hoje será o seu. A Lua passa a te fazer companhia, entra na fae Nova e fica perto do Sol, que promove um eclipse anular. É muita coisa rolando em seu Horóscopo e isso tudo deve mexer bastante com o seu astral. Seu jeito carinhoso, dedicado e protetor estará ainda mais forte neste domingo e você terá muito prazer em paparicar as pessoas que ama. Vale até organizar encontros virtuais para botar a conversa em dia e matar a saudade dos amigos e parentes. O período também é indicado para superar desentendimentos e limpar mágoas do seu coração. À noite, a Lua sorri para Urano e traz boas vibes para seus contatos. Use e abuse do seu charme e romantismo para se destacar na paquera e atrair alguém especial. Se você já achou sua alma gêmea, a ordem é cobrir seu par de carinho e atenção. Sintonia deliciosa nos momentos a dois.

LEÃO

O dia é ideal para desacelerar o ritmo, dar um tempo de tudo e se entregar à preguiça. Influência da Lua, que entra em sua Casa 12 durante a madrugada, forma conjunção com o Sol, seu regente, entra na fase Nova e o astro-rei ainda promove um eclipse, tudo junto misturado. Isso pode mexer com seu comportamento e deixar seu astral mais introvertido e reflexivo, num domingão feito sob medida para você ficar bem na sua. Vai querer dormir mais, descansar, ver um bom filme e fazer coisas relaxantes para recarregar as baterias. Bom também para pensar na vida e definir algumas metas. Talvez queira se desligar um pouco das paqueras para se recuperar de uma decepção e esquecer de vez alguém que não te merece. Também há possibilidade de entrar em um lance que desejará manter em sigilo. Na união, é hora de revelar seus sonhos e desejos mais secretos ao par.

VIRGEM

A Lua dá um rolê a partir de hoje pela sua Casa 11 e soma energias com o Sol, que forma um eclipse no mesmo setor. Além disso, a Lua também ingressa na fase Nova, colocando seus objetivos, ideais e também as suas relações sociais em destaque. Seu dia será mais divertido se você puder estar em sintonia total com os amigos. Arranje alternativas para entrar em contato com as pessoas queridas e matar a saudade: tá valendo chamada de vídeo em grupo, troca de mensagens pelo WhatsApp e bate-papos online. Sua popularidade será enorme e também será mais fácil se enturmar com gente nova. Quem está sem um crush talvez queira curtir um tempo em liberdade, sem se prender a ninguém. Você está mais para aventuras do que para compromisso. Se já tem seu amor, valorize o companheirismo e as afinidades. Lua e Urano prometem ótima sintonia com sua cara-metade, ainda mais à noite.

LIBRA

Você terá muita disposição para se cuidar e caprichar na aparência, por isso, aproveite o domingo para cuidar da sua imagem, mudar o visual e explorar todos os seus pontos fortes. Hoje a Lua migra para o ponto mais alto do seu Horóscopo e se aproxima do Sol, vibe poderosa que ajudará a clarear as suas ideias e estimulará você a definir novas metas para a sua vida. A Lua também muda para a fase Nova e o Sol forma um eclipse, revelando que o momento é oportuno para se debruçar sobre seus planos e suas ambições, focando no que realmente pode contribuir com o seu progresso. Sonhe alto, pois é uma fase de construção e preparação do terreno para conquistas. Na paixão, pode se interessar por uma pessoa influente e bem-sucedida. Tudo indica que a química será intensa. No romance, aproveite o período para traçar planos e pensar no futuro com o par. Desejos ardentes no sexo.

ESCORPIÃO

Grandes novidades podem rolar neste domingão e quem manda o papo reto é a Lua, que hoje está no maior fervo. Ela muda para sua Casa 9 durante a madrugada, se encontra com o Sol, que forma um eclipse no mesmo setor do Zodíaco, e ingressa na fase lunar Nova, mexendo com o seu astral e ativando as suas esperanças. Sua fé em tempos melhores se renova e você pode sentir mais vontade de se envolver com outros interesses. Se não há como sair para dar um rolê por aí por causa da pandemia, ao menos pode descobrir coisas bacanas na internet. Entrar em contato com pessoas e assuntos distantes pode ampliar sua visão de mundo, sua sabedoria e trazer novos estímulos para a sua vida. Namoro com alguém de outra cidade pode decolar e tem tudo para dar certo, ainda que virtualmente por enquanto. Para quem já achou seu par, o céu promete doses extras de companheirismo e afinidades. Sintonia total!

SAGITÁRIO

Quem vai mexer de maneira mais profunda com o seu astral neste domingão é a Lua, que ingressa em Câncer, forma conjunção com o Sol, muda para a fase Nova. Hoje o Sol também promove um eclipse e essa influência pode fazer você questionar valores, rever escolhas e pensar no que fazer daqui pra frente. É hora de faxinar sentimentos, relações ou mesmo pertences pessoais, portanto, não hesite para praticar o desapego: pode rolar uma sensação de livramento e recomeço. É um bom período para dar uma geral nos seus guardados e separar coisas que não usa mais. Será mais fácil doar ou descartar o que não quer mais e uma boa limpeza vai renovar as energias ao seu redor e até interiormente. Sinal verde para abandonar um vício e adorar hábitos mais saudáveis. Na paquera, atração por colega pode aumentar. Na vida a dois, os momentos de intimidade esquentam e os desejos vão pegar fogo. Credo, que delícia!

CAPRICÓRNIO

Boas notícias chegam da Lua, que começa a brilhar no lado oposto do seu Horóscopo, dobra forças com o Sol eclipsado no mesmo setor do Zodíaco e ingressa na fase Nova. Isso deve influenciar como nunca seus relacionamentos e também deve trazer lições para que você aprenda a dar mais importância a quem faz parte da sua vida. Terá mais disposição para estreitar os laços afetivos e desejará saber de tudo sobre as pessoas, especialmente aquelas que já têm espaço garantido no seu coração. Aproveite para colocar as conversas em dia com parentes, amigos e conhecidos. As estrelas ainda enviam ótimas vibes para os assuntos sentimentais e promessas de um lance mais firme. À noite, Lua e Urano apontam novidades que podem te deixar nas nuvens: aguarde fortes emoções na paquera. Há possibilidade de pintar um novo amor, um pedido de namoro ou até casamento. Na relação a dois, um clima de união e carinho vai embalar o astral com seu love.

AQUÁRIO

O céu despeja poderosas energias neste domingão e elas devem influenciar diretamente o seu bem-estar físico, mental e emocional. A Lua entra em sua Casa 6 durante a madrugada, forma conjunção com o Sol no mesmo setor e muda para a fase Nova. Além disso, o Sol ainda promove um eclipse anular e isso tudo deve colocar em destaque os assuntos ligados à sua saúde. Se você der mais atenção ao seu corpo, não só renovará a sua vitalidade como também vai garantir proteção extra para o seu organismo. Por causa dessas vibes, sua preocupação em se cuidar melhor deve aumentar, buscando, inclusive, um cardápio mais equilibrado e balanceado na alimentação. Vale até iniciar uma dieta. Talvez queira dar uma arrumada em casa, mas não trabalhe demais em pleno dia de folga. No amor, pessoas conhecidas terão mais chance com você. Na relação a dois, um programa caseiro e tranquilo pode ser bem legal.

PEIXES

As estrelas conspiram a favor do seu signo e as principais notícias chegam da Lua, que migra para o seu paraíso e soma forças com o Sol no setor mais positivo do seu Horóscopo. Além disso, a Lua ainda muda para a fase Nova, deixando seu magnetismo mais intenso e sua sorte mais poderosa. Se depender das influências que vigoram neste domingo, você só vai querer se divertir e fazer as coisas de que mais gosta. É um bom período para bolar brincadeiras e distrações com quem convive ou então marcar encontros virtuais com as pessoas queridas, sobretudo os amigos. Bate papo com alguém que admira pode revelar química, atração mútua e uma pitada generosa de romantismo. Use e abuse do seu charme e simpatia para conquistar um novo amor ou deixar a relação mais quente e animada, caso tenha um par. A dois, é hora de caprichar na sedução e dizer o que quer, inclusive na intimidade.

por João Bidu

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também