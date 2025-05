Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/05) para o seu signo

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Por Jessica C R

21 Mai 2025 - 05h59 Por Jessica C R

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

O Universo começa a conspirar a seu favor, abrindo caminhos que antes pareciam bloqueados. Uma conquista aguardada há tempos está prestes a se materializar, e com ela vem um sopro de esperança. Mesmo que os últimos dias tenham exigido muita força emocional, essa fase te preparou para colher vitórias. Acredite: você é muito mais capaz do que imagina.

Números da sorte: 7 - 16 - 58 - 41 | Lua Minguante em Peixes.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Um gesto inesperado de alguém próximo vai aquecer seu coração e trazer algo promissor. Essa chance pode transformar seu modo de enxergar a vida e trazer mais equilíbrio emocional. Ao mesmo tempo, um problema persistente encontra solução — e de forma surpreendentemente rápida. Apenas seja discreto: nem todo mundo merece saber dos seus planos ou conquistas.

Números da sorte: 20 - 9 - 16 - 55 | Lua Minguante em Peixes.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Atenção ao tom de voz e às palavras que escolhe, nem sempre a sinceridade é bem recebida sem tato. Há alguém ao seu redor que quer te apoiar, mas pode se afastar por se sentir incompreendido. Pode surgir uma proposta interessante. Analise com calma, pois os detalhes escondem informações valiosas. Prepare-se: algo que tanto busca está no horizonte.

Números da sorte: 53 - 11 - 30 - 27 | Lua Minguante em Peixes.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Feridas antigas ainda reverberam no seu coração, mas o momento pede cura e reconciliação. Perdoar não significa esquecer, mas se libertar de pesos desnecessários. Confie mais nos seus sentimentos e menos nas opiniões alheias. Ao seguir seu próprio julgamento, você encontrará paz e soluções mais claras para seus dilemas. Faça isso e não se arrependerá.

Números da sorte: 6 - 32 - 17 - 40 | Lua Minguante em Peixes.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

As mudanças que você vinha evitando agora batem à porta, trazendo crescimento e renovação. Seus vínculos afetivos precisam de atenção e mais sensibilidade. Mostre que se importa. E lembre-se: não permita que a opinião dos outros defina sua autoconfiança. Seu brilho é único — proteja sua luz das sombras que tentam apagar quem você é.

Números da sorte: 13 - 47 - 6 - 29 | Lua Minguante em Peixes.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Você tem absorvido cargas emocionais que não são suas. Liberte-se dessas influências e proteja sua energia. Este é o momento de sair da zona de conforto e defender suas ideias com mais coragem. Expor seus sentimentos pode parecer difícil, mas fará toda a diferença. Um desabafo sincero será o primeiro passo para se sentir mais leve e centrado.

Números da sorte: 2 - 10 - 59 - 27 | Lua Minguante em Peixes.

Veja o amor, dinheiro e trabalho do seu signo para hoje:

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje é dia de se libertar de cobranças internas e externas. Siga o fluxo, sem querer controlar tudo ao redor. Quanto menos você se apega a expectativas, mais espaço há para boas surpresas. O momento favorece decisões que envolvem mudanças — mesmo que pareçam desafiadoras. Sua diplomacia será essencial para atravessar qualquer instabilidade com graça.

Números da sorte: 27 - 33 - 48 - 19 | Lua Minguante em Peixes.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Prepare-se para um turbilhão emocional: o dia trará revelações que podem mudar sua perspectiva sobre alguém ou algo. Use seu sexto sentido como guia, mas não ignore sinais de alerta vindos de pessoas inconstantes. Por outro lado, laços verdadeiros ganham força e profundidade. Cultive os vínculos mais próximos com sinceridade e presença.

Números da sorte: 11 - 21 - 9 - 54 | Lua Minguante em Peixes.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Você pode até sentir que está em dúvida, mas a verdade está mais próxima do que imagina. Sua franqueza é uma aliada poderosa, especialmente em momentos que pedem coragem para falar a verdade ou encarar fatos ocultos. Evite distrações que roubam seu tempo — você tem grandes metas a cumprir. Um passo mais centrado hoje pode render boas conquistas amanhã.

Números da sorte: 1 - 27 - 43 - 60 | Lua Minguante em Peixes.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Tudo ao seu redor parece estar pedindo uma pausa e uma análise mais profunda. Você está diante de uma bifurcação emocional: continuar do mesmo jeito ou reformular tudo com mais maturidade e consciência? O desconforto atual é o empurrão necessário para mudar padrões. Dê tempo ao tempo, mas não fuja das conversas difíceis. Em breve, a clareza virá com tudo.

Números da sorte: 36 - 22 - 10 - 52 | Lua Minguante em Peixes.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Boas notícias estão a caminho, especialmente em assuntos que envolvem papéis, contratos ou resoluções importantes. Você está vibrando uma energia diferente, mais confiante e autêntica. Mostre-se ao mundo sem medo, pois seu brilho será notado. Uma mensagem especial de alguém do passado pode reacender memórias e trazer respostas que você esperava há tempo.

Números da sorte: 10 - 56 - 39 - 8 | Lua Minguante em Peixes.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Apesar das pedras no caminho, você continua seguindo com fé e sensibilidade. Hoje, o céu favorece diálogos que restauram relações e ambientes tensos. Mantenha sua postura pacífica, mas firme — é possível ser gentil sem se anular. O equilíbrio entre emoção e razão será seu maior aliado. Confie: o bem que você planta retorna em dobro.

Números da sorte: 20 - 9 - 47 - 33 | Lua Minguante em Peixes.

Veja o amor, dinheiro e trabalho do seu signo para hoje:

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também