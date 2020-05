Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/05) para o seu signo

ÁRIES

Vênus forma quadratura exata com Netuno e pode embolar o meio de campo em seus contatos. Muita cautela com o que espalha e escuta, Áries! Como diz o ditado, quem fala o que quer pode ouvir o que não quer, por isso siga o conselho do sábio MC Brinquedo e ‘meça as suas palavras, parça!’ Principalmente se não quiser ofender alguém nem ser alvo de nenhuma ofensa. Além disso, cuidado para não comentar um segredo sem querer, seja de trabalho ou da sua vida pessoal. A Lua, por sua vez, segue em sua Casa da Fortuna. Está achando que isso é uma boa influência? Só que não. Isso porque a recomendação é controlar os gastos com pulso firme, especialmente com cartão de crédito. À tarde, tudo melhora com o bom aspecto da Lua com Netuno. Você pode pensar em alternativas simples, práticas e originais para atrair dinheiro. Bons fluidos na paixão! Charme e simpatia serão seus trunfos na conquista. Na relação com o mozão, abra os olhos com intrigas e mentiras: fortaleça o diálogo e não dê crédito para gente que só gosta de tumultuar a vida alheia.

TOURO

Determinação é a marca do seu signo e como a Lua faz companhia para você, só reforça essa e outras características taurinas. Foque nos seus interesses, defina os detalhes dos seus objetivos e mostre que perseverar é seu verbo: não desista do que quer, ainda que se depare com obstáculos. Vênus segue em sua Casa das Posses, mas está em conflito com Netuno e recomenda a administrar com mais cautela o seu dinheiro. Evite fazer negócios arriscados ou emprestar grana aos amigos, pois o céu indica que pode fazer papel de trouxa e sair no prejuízo. A tarde será mais positiva e há possibilidade de sucesso em suas empreitadas. Nos assuntos sentimentais, é o momento de explorar seu charme para encantar quem deseja ou então, se tem um par, deixar seu amor ainda mais apaixonado. Só não vale cortar o clima com cobranças e cenas de ciúme: controle a sua possessividade!

GÊMEOS

Já faz um tempo que você conta com as energias de Vênus em seu signo, mas além de estar retrógrado, o astro forma aspecto tenso com Netuno, aconselhando a ficar de antena ligada. Orgulho e excesso de vaidade podem fazer você se indispor com quem convive ou com gente do trabalho, inclusive chefe ou gerente. Aí, meus consagrados, pode dar ruim! Sabendo disso, procure ficar mais na sua, trabalhe no seu canto e cuide das suas tarefas sem dar pano para manga. Uma postura discreta vai ajudar você a se concentrar melhor em suas atividades e se distanciar de confusão. A Lua, que trafega em sua Casa 12, indica que há chance de se envolver com alguém sedutor e entrar num romance proibido. Pois é, nunca diga que dessa água não bebereis porque bebereis. Só tenha cuidado com ilusões e mantenha os dois pés no chão. Com o par, é o momento de fortalecer os laços de confiança e carinho. O romance vai pedir mais cumplicidade e romantismo.

CÂNCER

A presença de Vênus em sua 12ª Casa pode pegar e pesar no seu astral. É que além de se movimentar em um setor não muito favorável, o planeta do amor e do dinheiro ainda faz aspecto desarmônico com Netuno, exercendo pressão e forte influência em seu estado emocional. Preocupação ou saudade de alguém que está longe pode mexer com as suas emoções. Mas se você não guarda nem dinheiro, para quê guardar rancor? Por isso, não adianta ficar remoendo o que sente: faça contato e restabeleça o clima de paz, ainda que seja por telefone ou através de mensagem. No campo profissional, a Lua dá uma força e avisa que trabalhar em equipe será uma boa opção. Também pode render ideias bem criativas para agilizar as tarefas. Aceite convites de novas amizades nas redes sociais, capriche no visual para selfies e levante sua autoestima. No romance, não deixe que dúvidas e desconfianças abalem o amor: converse com sua cara-metade e clareie as coisas.

LEÃO

Os contatos com amigos ou colegas podem ficar tensos no início do dia e o aviso chega de Vênus, que continua retrógrado e entra em rota de colisão com Netuno. Isso quer dizer que o momento vai exigir de você mais lucidez e racionalidade para não enfrentar atritos e entreveros. Em vez de agir pela emoção e cortar relações, procure manter a cabeça fria e o bom-senso para contornar os obstáculos. Avalie o que é prioridade e releve o que não tiver tanta importância. Procure, ainda, dar um pouco mais de atenção ao seu bem-estar físico e emocional. Por outro lado, a Lua em sua Casa 10 estimula suas metas: concentre-se na carreira e nas suas ambições. Na vida amorosa, atração por pessoa amiga pode deixar seus sentimentos confusos: avalie bem e não se precipite. No convívio com o par, é o momento de investir no companheirismo e na sedução.

VIRGEM

Conciliar seus interesses com quem se relaciona não será tão fácil, por isso, você que lute, controle a franqueza e tenha jogo de cintura para defender os seus objetivos e suas ideias sem treta e sem estressa. Vênus segue em caminhada contrária e briga com Netuno, revelando que o dia pode ser de altos e baixos nos contatos e nas conversas. Por outro lado, a Lua, nossa fada sensata, dará uma bela ajuda e recomenda a apostar na positividade para anular e afastar as energias nervosas. Contagie os colegas com palavras e atitudes otimistas, assim conseguirá aliados e vai deixar o clima bem mais harmonioso no trabalho. Estudos e aprendizados estarão favorecidos, principalmente à tarde. No amor, é o momento de buscar alguém com quem tenha bastante afinidade. Já elegeu seu alvo? Valorize a sintonia com o crush. Na relação a dois, é hora de fortalecer os laços e priorizar os planos em comum.

LIBRA

Misericórdia, Libra! Seu planeta regente, Vênus, hoje está bem pistola e treta com Netuno, que segue em lenta caminhada pela sua Casa do trabalho. Isso significa que seu jeito também pode ficar inconstante e incomodado. Você pode sentir uma vontade enorme de experimentar coisas novas e tende a se irritar se tiver que fazer tarefas repetitivas no serviço. Em vez deixar a insatisfação crescer ou até mesmo jogar tudo para o alto, que tal iniciar um curso e melhorar seu currículo? Aprenda coisas diferentes, recicle e atualize suas técnicas e conhecimentos para investir no seu futuro. Saúde e alimentação pedirão um pouco mais de cuidado: confira qualidade, validade e procedência do que consumir. Na paixão, a Lua garante que se depender de charme e sensualidade, seu sucesso está absoluto na paquera e no romance. Use e abuse do seu poder de sedução.

ESCORPIÃO

Se depender do Sol, que acaba de ingressar em Gêmeos, o período é indicado para modernizar o visual e investir na sua sensualidade. Mas cuidado: cortar a franja por conta própria pode dar ruim e tem muita gente na internet pra provar isso, valeu? Vênus também acentua seu lado seducente e seu desejo de cuidar da sua imagem, mas entra em atrito com Netuno e pede cautela com decisões precipitadas e falsas impressões. Embora seu signo tenha uma intuição poderosa, hoje as aparências podem enganar, então, fique esperto(a). Também não é o momento de extrapolar nos gastos nem fazer dívida. Mudanças importantes podem estar em curso no trabalho: confie no seu lado sensato, objetivo e no seu bom gosto. A Lua indica que pode ter sucesso em uma parceria ou sociedade à tarde. Na paixão, é uma ótima fase para namorar e investir num lance mais sério, mesmo que seja a distância. Explore seu dom para envolver e seduzir sem medo de ser feliz. Astral fogoso e romântico na intimidade com o par. Credo, que delícia!

SAGITÁRIO

A Lua taurina dá sinal verde para você se dedicar aos seus interesses profissionais nesta quinta. O trabalho estará entre as suas prioridades hoje e você vai querer que tudo dê certo. Só evite se sobrecarregar para não prejudicar a sua saúde. Vênus, que forma aspecto exato e negativo com Netuno, envia alertas do céu, sobretudo para o relacionamento com a família e os acontecimentos do lar. Será o momento de lapidar seu jogo de cintura e mostrar mais tolerância com os outros. A vontade de arrumar treta pode ser grande, mas pense que você pode cometer sincericídio, deslizar na franqueza e provocar mágoas. Portanto, respira, inspira e não pira! Quem trabalha com parentes pode enfrentar alguns conflitos: não leve para o lado pessoal, afinal, é negócio. A tarde será mais indicada para resolver mal-entendidos. No amor, se está livre vai sonhar com compromisso firme. Se você já tem seu amor, demonstre o que sente e não deixe ninguém interferir na sua união.

CAPRICÓRNIO

A Lua taurina será sua fada sensata e traz um sopro de leveza, alegria, realça seu entusiasmo e garante que você vai contar com mais sorte em tudo que quiser fazer. Gosta de arriscar seus palpites? Se sim, valer a pena fazer uma fezinha, mas nada de palpitar na vida dos outros, hein, meus consagrados! Seu trabalho também deve fluir bem nesta quinta, principalmente no período da tarde. No entanto, ouça o recado de Vênus, que forma quadratura exata com Netuno, e evite dar espaço para especulações e mexericos. Não é o momento de julgar o livro pela capa nem as pessoas pelo que aparentam ser. Fique longe de fofocas e só ofereça ajuda aos colegas depois de cumprir as suas tarefas. Na paixão, não devem faltar charme, simpatia e do apoio dos astros para você conquistar uma legião de gados para o seu rebanho. É hora de reforçar a sintonia na vida a dois. Valorize o clima de romantismo, diálogo e sedução com sua cara-metade.

AQUÁRIO

Momentos em família farão bem ao seu coração. Hoje a Lua incentiva você a exercitar seu lado dedicado e carinhoso no convívio com as pessoas queridas e o período promete ser de estabilidade em seu lar. No trabalho, é tempo de explorar a sua experiência: não perca as chances de mostrar o conhecimento que acumula para se destacar e ganhar mais dinheiro. Você também pode lucrar com algo feito em casa ou com auxílio de parentes. E não e porque tá ganhando dinheiro que tem que torrar tudo, viu? Vênus entra em conflito com Netuno e alerta que será preciso controlar muito bem os gastos para não se complicar. Pense mil vezes antes de entrar em dívida ou dispor de grana para coisas supérfluas. Seu charme fará sucesso na paquera e no romance, mas seu jeito, normalmente desencanado e desapegado, hoje pode estar exigente e ciumento demais. Sai deste corpo que não te pertence! Tente segurar a onda das suas reações e implicâncias para não queimar o filme com o crush, valeu?

PEIXES

Vênus faz ângulo exato e desarmônico com Netuno, seu regente, alertando que o clima pode dar uma balançada em seu lar. Esses astros revelam que você pode se aborrecer ou se decepcionar com alguém da família logo cedo. Tente não se chatear demais nem guardar mágoas, pois além de causar ressentimentos, esse tipo de coisa só enfraquece sua energia e te deixa vulnerável. Além disso, pondere se você não estava esperando demais de certas pessoas, afinal, o que esperar de quem puxa uma porta onde está escrito empurre? Em compensação, a Lua fica em sintonia com Netuno e essa influência ajudará você a se comunicar de forma empática e receptiva com as pessoas. Defenda suas opiniões e explore seu dom para compreender e conciliar, já que há chance de fazer bons acordos, principalmente no período da tarde. A paquera promete papos e encontros bem animados. Na relação a dois, pode esperar momentos deliciosos com o seu love. Abra seu coração e declare seu amor.

por João Bidu

