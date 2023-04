Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/04) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries – Momento especial no que se refere as amizades e ao setor afetivo. Júpiter envia energias positivas. Mais otimista e dinâmico, pode sair da rotina, passear e viajar. Amor total. C. 223 M. 7907

Touro – Você já tem Sol e Mercúrio no seu signo, mas hoje a Lua traz o seu alerta. O ideal é seguir nosso conselho, pode até viajar, mas tenha paciência. Se alimente com equilíbrio e evite gastos fora do orçamento. C. 935 M. 6619

Gêmeos – O atual período é de reflexão e reestruturação. Fique na rotina, já que o Sol o desfavorece até 21 de maio. Evite o pessimismo e seja gentil com a família e seu amor, que demonstram carinhos. C. 350 M. 0788

Câncer – Você passará muito bem o feriado e fim de semana, por isso pare de se preocupar com o trabalho e espere que logo terá boas respostas. A vida social continua favorável. Dê apoio ao seu amor. Pense no futuro. C. 894 M. 1439

Leão – A vida social continua favorável, pode viajar. Apoio da família e de seu amor. Espere para breve solução de problema do trabalho. Então relaxe e aproveite o feriado. Boa saúde. C. 689 M. 5171

Virgem – Dia que deve evitar a instabilidade emocional, que pode leva-lo a ter pensamentos pessimistas. É só ter paciência, aceite convites para sair da rotina. No amor estará carente. C. 514 M. 8824

Libra – Você pode e deve sair da rotina, aceite convites de parentes. Tudo depende das suas vontades, então seja feliz. A pessoa amada esta mais apaixonada. Positivo para viagens. C. 642 M. 0273

Escorpião – Uma energia adicional esta à sua disposição trazendo mais coragem e dinamismo. Aproveite para dar passos importantes em seu lar e se livre dos invejosos. Seja menos dramático. C. 438 M. 6560

Sagitário – O momento é positivo, acelere a vida familiar e profissional. Tire o fim de semana para se divertir. Adote uma postura mais aberta e menos pessoal. Amor, saúde, paz, família e amor. Pode viajar. C. 172 M. 4423

Capricórnio – Estará envolvido pelos familiares, aceite convites para sair da rotina ou convidá-los para um almoço. Seu brilho permitirá que todos estejam prontos a colaborar. Pode viajar. Tente em jogos e loteria. C. 704 M. 2595

Aquário – O seu fim de semana será tranquilo, terá o apoio para resolver problemas da família. Você esta com mais energias e a saúde volta a trazer tranquilidade. Procure apoio de Escorpião e Leão. C. 067 M. 9045

Peixes – A fase é bem positiva para viagens, compras e estar com os familiares. Melhora a vida sentimental, aceite convites e saia da rotina. Pode receber os amigos na sua casa, relaxe e aproveite. C. 216 M. 3351

Por Dirce Alves

Leia Também