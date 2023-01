Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/01) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Neste sábado não é hora de assumir coisas novas, você ainda não se lembrou das antigas

Touro

Em algum momento, você pode ser capturado por memórias antigas. Neste sábado isso pode afetar negativamente sua produtividade.

Gêmeos

Não é recomendado o encontro com pessoas próximas hoje e a organização de reuniões amistosas, com alta probabilidade de conflito.

Câncer

Aceite os dons do destino com a prontidão e a confiança que você merece!



Leão

Mesmo que seu humor pela manhã não seja muito bom, não se deixe levar à depressão. Se você ficar parado, pode perde muito.

Virgem

Sintonize de maneira filosófica e resolva problemas de forma crítica, eles lhe dirão onde você cometeu um erro e como corrigi-lo sem prejuízo do caso.

Libra

As pessoas ao seu redor no sábado serão sintonizadas com sua própria onda, não perca tempo tentando convencê-las a seu lado.

Escorpião

Não ceda a pensamentos negativos, afaste-os de si mesmo, o próximo ataque de reflexão tornará seus prazos muito críticos.

Sagitário

A comunicação com um ex-parceiro pode ser difícil, mas necessária para se livrar de problemas desnecessários.

Capricórnio

Provavelmente o melhor momento para a criatividade em qualquer uma de suas manifestações! Mesmo se você não é de todo esculturas e não é escritor, tente criar algo, com as mãos ou na cabeça. Este é um ótimo momento para a auto-realização.

Aquário

Preste atenção ao seu hobby, hoje ele pode se tornar uma profissão e começar a gerar renda

Peixes

Você pode receber uma proposta que, a princípio, não parecerá muito atraente, mas em breve levará a uma mudança de trabalho.

