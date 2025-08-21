Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Sorte e sucesso renovados chegando com força. Hoje a pedrada pode parecer forte, mas é só o universo fazendo aquela limpeza necessária. Algo dentro de casa ou mesmo em você pode dar uma abalada, mas calma: isso é só sinal de que vem coisa boa e duradoura por aí. Aproveite que a energia de transformação está potente para renovar seu caminho.

Números da sorte: 13 - 50 - 47 - 29 | Lua Minguante em Leão.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Harmonia e sorte banhando seu dia. A vibe hoje está massa! A combinação astral tá deixando você lá em cima, assim fica fácil. Sua comunicação tá nota mil, aproveita para se expressar e fazer contatos que possam abrir portas. Só fica ligado para não cair em papo furado, porque promessas muito boas podem levar a cilada. A sorte está com você.

Números da sorte: 11 - 27 - 36 - 19 | Lua Minguante em Leão.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Reorganize seus planos com a energia favorável. O dia começa tranquilo e cheio de coisa boa pra você colocar ordem na casa. Boas notícias vêm aí e ajudam a ajustar o que precisa ser mudado. É hora de pensar no que realmente faz seu coração bater forte e equilibrar o que é novo com o que você já sabe que funciona.

Números da sorte: 37 - 11 - 40 - 26 | Lua Minguante em Leão.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Colaboração e reconhecimento vêm com tudo. Você não tá sozinho hoje! As estrelas mostram que a força do grupo vai te apoiar e isso traz aquela sensação boa de segurança e crescimento. É hora de mostrar seu valor, se abrir pras oportunidades e colher o reconhecimento merecido. Aproveite as boas vibrações do dia para se destacar.

Números da sorte: 39 - 17 - 48 - 56 | Lua Minguante em Leão.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Tranquilidade e menos stress para você. Hoje a vibe é mais calma e você vai sentir a vida fluindo sem tanta pressão. É um convite pra desacelerar e dar uma pausa pra cuidar do que importa de verdade. A Lua tá te ajudando a deixar pra trás aquelas emoções confusas ou velhos padrões que só atrapalham. Aproveite pra escutar sua voz interior.

Números da sorte: 44 - 18 - 26 - 59 | Lua Minguante em Leão.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Foco nos detalhes e renovação de esperança. A atenção ao detalhe vai ser sua maior arma hoje. A energia do dia te convida a fazer tudo com capricho e dedicação, porque é nos pequenos gestos que vem a mudança real. Mesmo que tenham alguns desafios testando sua paciência, não desanima não. Essas provas servem pra deixar sua rotina mais forte ainda.

Números da sorte: 20 - 4 - 58 - 36 | Lua Minguante em Leão.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hora de agir sem medo. Hoje, o Universo sopra coragem em seus passos. A energia da iniciativa está em alta e o dia promete oportunidades incríveis para o seu crescimento. Não deixe que o medo de errar bloqueie o seu caminho, os astros estão ao seu lado. Parcerias criativas e bem articuladas ganham força, abrindo espaço para boas conquistas.

Números da sorte: 18 - 47 - 56 - 22 | Lua Minguante em Leão.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Boas notícias à vista. Pode preparar o coração porque as novidades do dia chegam cheias de boas vibrações! A Lua ilumina seus projetos e abre portas para avanços importantes. Seu poder de decisão cresce e fica ainda mais assertivo, permitindo lidar com assuntos delicados com paciência e firmeza. Expanda a mente, sem pressa de respostas.

Números da sorte: 29 - 45 - 17 - 30 | Lua Minguante em Leão.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Coragem para abrir o coração. Os astros pedem que você se desprenda de defesas e permita-se sentir de verdade. O medo de perder o controle pode travar seu crescimento, mas hoje o céu mostra que a vulnerabilidade é um poder transformador. Abrir o coração e confiar pode trazer mais evolução do que manter segredos. É hora de tomar decisões equilibradas.

Números da sorte: 33 - 28 - 44 - 16 | Lua Minguante em Leão.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Conexões que fortalecem. Seu talento para unir pessoas e conciliar interesses brilhará ainda mais hoje. Este é o momento perfeito para investir em parcerias, trocar ideias e compartilhar objetivos com quem vibra na mesma frequência que você. A força está no coletivo, mas sem deixar de lado seu afeto. Esse é o motor das próximas conquistas.

Números da sorte: 26 - 58 - 10 - 39 | Lua Minguante em Leão.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Revolução no dia a dia. Aquário, sua energia está blindada e o astral favorece um dia cheio de vitalidade e produtividade. As relações cotidianas fluem com mais entendimento e isso ajuda na gestão da rotina. Os astros pedem coragem para agir com paixão e transformar até as pequenas tarefas em algo grandioso. Reorganize seu tempo e veja como avança.

Números da sorte: 44 - 20 - 16 - 38 | Lua Minguante em Leão.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Desapegar para evoluir. Peixes, hoje sua sensibilidade se alia à objetividade, trazendo clareza para lidar com grupos e questões coletivas. O céu inspira firmeza diante de imprevistos e favorece o desapego. É um ótimo momento para se libertar de algo que ainda pesa e não faz mais sentido em sua vida. Permita-se soltar o que ficou no passado e abra espaço para o novo.

Números da sorte: 56 - 9 - 30 - 15 | Lua Minguante em Leão.

Fonte: Horóscopo Sideral

