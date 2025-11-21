Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (20/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje, Áries, a energia cósmica está para impulsionar suas conquistas pessoais. Aproveite a força sideral para agir com confiança e coragem. A sorte surge especialmente entre 14h e 17h, momento ideal para decisões importantes e iniciar algo que está na mente. A constelação destaca soluções para antigos desafios. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O alinhamento dos planetas traz serenidade e foco para o seu dia Touro, realçando sua capacidade de encontrar soluções. Sua sorte se intensifica no período da manhã, das 9h às 11h, portanto, aproveite essa janela para planejar suas estratégias e firmar acordos. Conquistas e bem-estar estão favorecidas. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: O céu sugere uma jornada cheia de movimento e descobertas positivas. A comunicação flui melhor entre 18h e 20h, época perfeita para conectar-se, compartilhar ideias e ampliar sua rede social Gêmeos. A sorte acompanha você na maior parte deste dia, trazendo soluções rápidas e eficientes. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: As estrelas indicam que hoje é um dia perfeito para cuidar das suas emoções e fortalecer vínculos Câncer. A sorte aparece intensamente durante a tarde, entre 13h e 16h, especialmente em atividades que envolvam desafios e/ou apostas. Aproveite esse momento para resolver pendências. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Seu signo hoje recebe um impulso cósmico neste dia que favorece conquistas e muito mais as compras Leão. Seu melhor horário para agir é ao redor das 10h da manhã, quando as energias solares promovem confiança para avançar com vontade. A sorte estará na medida em que você acreditar que é possível. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: A organização e a atenção aos detalhes estarão em alta, trazendo facilidade para solucionar até as situações mais complexas Virgem. Deixe o melhor momento do dia acontecer entre 15h e 18h, quando a energia planetária favorece o foco e a produtividade. A sorte acompanha sua dedicação. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: O universo traz sorte e situações significativas hoje, Libra. Aproveite a energia favorável para resolver pendências. As soluções surgirão naturalmente, especialmente se você mantiver a calma diante de desafios. A conquista está a seu alcance, basta confiar no seu equilíbrio e capacidade de negociação. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Hoje é o momento para você Escorpião encontrar caminhos que levam a soluções eficazes. A sorte está do seu lado, abrindo novas opções. Sua dedicação e foco farão com que você conquiste metas cruciais. Entre 18h e 20h, o movimento astral está forte para avanços e confirmações de sucesso. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: As conquistas estarão diretamente ligadas à sua capacidade de comunicação e à disposição para resolver situações Sagitário. A sorte sorri para você, portanto aproveite o momento presente para fazer algo diferente. O período mais indicado está entre 10h e 12h, com uma janela para bons resultados. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Hoje a sorte se manifesta em oportunidades para crescer e firmar suas bases com segurança. Momentos a partir das 16h até 18h são os mais indicados para consolidar planos e fortalecer o que está pendente Capricórnio. Essa fase favorece quem quer transformar esforços em conquistas reais. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: A manhã promete ser positiva para Aquário em termos de realizações. Hoje será possível sentir a energia de mudanças favoráveis. Situações que pareciam complicadas encontram soluções práticas, para seu alívio. O período das 13h às 15h será o mais proveitoso para decisões e para alinhar seus objetivos. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Hoje, as soluções para questões que estavam travadas vão surgir com naturalidade, trazendo alívio e novas possibilidades Peixes. O momento para fazer acontecer é entre 17h e 19h, um horário que favorece o entendimento e fechamento de acordos. O cenário astral indica conquistas que aumentam seu bem-estar. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

Leia Também