Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (20/10) para o seu signo

ÁRIES 21/3 a 20/4

As finanças passam por altos e baixos. Podem surgir imprevistos no trabalho. Romance com colega recebe boas energias. Na união, maneire na cobrança. Cor marrom.

TOURO 21/4 a 20/5

Cuidado com as dicas e opiniões que vai ouvir de outras pessoas, pois podem te confundir. A vida amorosa está sujeita a conflitos e discussões. Cor vermelho.

GÊMEOS 21/5 a 20/6

O céu recomenta muito cuidado com fofocas e mal-entendidos no trabalho. A paquera anda meio parada. Já quem tem um par vai curtir bons momentos. Cor vermelho.

CÂNCER 21/6 a 21/7

Com foco na carreira, você terá garra para cumprir tarefas. Lance com alguém da turma pode enfrentar obstáculos. O diálogo será seu aliado no amor. Cor prata.

LEÃO 22/7 a 22/8

O convívio com a família pode ficar tenso hoje. Meça as palavras para não se prejudicar com os chefes. Já na paixão, seu charme está com tudo! Cor azul-turquesa.

VIRGEM 23/8 a 22/9

Imprevistos devem acontecer durante o dia. Pode se reconciliar com parente. A fase tende a ser parada na paquera. A vida a dois pede alguns ajustes Cor cinza.

LIBRA 23/9 a 22/10

Procure organizar melhor suas despesas. Some forças com colegas no trabalho. A internet será sua aliada na conquista. Esclareça pendências com o par. Cor dourado.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

Pode ter boas chances de faturar um dinheiro. Na paquera, dificilmente embarcará em uma aventura. Quem vive um romance vai cobrar certezas do par. Cor azul-claro.

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

Aborrecimentos com parentes não estão descartados. Pode descobrir que um novo romance não é aquilo que esperava. Na união, afaste desconfianças. Cor rosa-claro.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/1

Evite confiar demais nas pessoas hoje. Paquera com amigo pode enfrentar desentendimentos. Paixão e desejos vão incendiar seu ninho de amor. Cor prata.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

Carreira e família irão dividir sua atenção. Evite misturar amizade com dinheiro. Na paquera, terá coragem para se declarar. Controle o ciúme a dois. Cor creme.

PEIXES 20/2 a 20/3

Procure agir mais pela razão do que pela emoção. Na conquista, converse com o alvo para ver se vocês combinam. Ajuste objetivos com seu par. Cor amarelo.

