Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (20/08) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Vida mais leve e momentos de pausa. Hoje o signo de Áries recebe uma energia que favorece escolhas mais tranquilas. A pressa pode dar lugar a uma pausa necessária, mostrando que parar também faz parte do progresso. Aproveite o dia para relaxar, organizar os pensamentos e sentir que a vida pode ser mais leve sem culpa.

Números da sorte: 17 - 60 - 18 - 48 | Lua Minguante, que entra em Leão.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Decisões com calma e segurança. O horóscopo de Touro destaca que o dia pede escolhas feitas sem pressa. Se alguma dúvida surgir, encare isso como um sinal de que ainda não é hora de decidir. O tempo está ao seu lado e a paciência garante mais segurança nos segurança nos próximos passos. Confiar em si mesmo será o segredo para abrir caminhos.

Números da sorte: 16 - 23 - 41 - 46 | Lua Minguante, que entra em Leão.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Sensibilidade em destaque. Para Gêmeos, a previsão do dia mostra um aumento da sensibilidade. Mesmo que a rotina esteja corrida, será importante escutar sua voz interior. Encontrar momentos de pausa para equilibrar sentimentos ajuda a manter a energia positiva em alta. Essa sintonia vai tornar o dia mais leve e cheio de boas ideias.

Números da sorte: 2 - 42 - 23 - 14 | Lua Minguante, que entra em Leão.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Assuma responsabilidades, mas saiba relaxar. O horóscopo de Câncer indica que você pode sentir vontade de assumir mais responsabilidades do que deveria. Mas lembre-se: nem tudo depende de você. Reservar tempo para atividades prazerosas vai trazer equilíbrio e bem-estar. Hoje, a palavra-chave é dividir energia entre obrigações e momentos de descanso.

Números da sorte: 47 - 39 - 24 – 45 | Lua Minguante, que entra em Leão.

Toque no seu signo e leia tudo sobre o amor, dinheiro e mais para hoje!

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Espante o pensamento negativo. Leão, o dia pede para deixar de lado os pensamentos pessimistas. Quando a mente se prende ao negativo, as oportunidades acabam se afastando. Ao abrir espaço para vibrações positivas, a sorte volta a girar ao seu favor. O horóscopo de hoje reforça: acredite em boas notícias e mantenha a confiança no futuro.

Números da sorte: 7 - 28 - 33 - 26 |Lua Minguante, que entra em Leão.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Autossuficiência na prática. Para Virgem, o recado do dia é claro: você tem tudo o que precisa para resolver os desafios. A autossuficiência será sua maior força agora. Obstáculos podem aparecer, mas sua determinação garante que nada vai tirar você do caminho. O horóscopo mostra que assumir o controle será essencial para as conquistas.

Números da sorte: 7 - 25 - 60 - 13 | Lua Minguante, que entra em Leão.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Novos desafios pedem cuidados. O signo de Libra vai sentir que a rotina começa a ganhar um novo ritmo. Mudanças positivas pedem organização e atenção com os detalhes. Estabelecer prioridades e ajustar horários pode fazer diferença no seu desempenho. Hoje, o equilíbrio entre responsabilidade e leveza será o segredo para enfrentar desafios sem estresse.

Números da sorte: 12 - 6 - 43 - 1 | Lua Minguante, que entra em Leão.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Criatividade em alta, aproveite. O horóscopo de Escorpião destaca um dia inspirador. Sua criatividade estará em destaque e isso favorece projetos pessoais e profissionais. Aproveite para colocar ideias em prática, pois o reconhecimento pode vir mais rápido do que você imagina. Esse é o momento de acreditar no seu potencial.

Números da sorte: 14 - 53 - 52 - 18 | Lua Minguante, que entra em Leão.

Toque no seu signo e leia tudo sobre o amor, dinheiro e mais para hoje!

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Abrindo espaço para o novo. Sagitário, o céu do dia aponta para um ciclo de transformações. É hora de desapegar do que não funciona mais e abrir espaço para novidades. Confie no processo e prepare-se para receber oportunidades de crescimento. A previsão de hoje reforça: o novo traz chances de evolução e expansão.

Números da sorte: 18 - 26 - 2 - 54 | Lua Minguante, que entra em Leão.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Boas notícias e caminhos abertos. O horóscopo de Capricórnio traz boas notícias que podem transformar seu dia. Até mesmo situações difíceis terão soluções rápidas e positivas. Esse ciclo abre portas para conquistas importantes e dá força para continuar seguindo em frente. Hoje é o momento ideal para acreditar que o futuro reserva vitórias.

Números da sorte: 39 - 15 - 9 - 32 | Lua Minguante, que entra em Leão.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Produtividade lá em cima. Aquário começa um período de alta produtividade. Esse é um ótimo momento para colocar projetos em ordem, organizar ideias e investir naquilo que acredita. A clareza mental vai ajudar você a enxergar novos horizontes. O horóscopo mostra que suas ações de hoje podem definir grandes resultados para o futuro.

Números da sorte: 29 - 7 - 53 - 17 | Lua Minguante, que entra em Leão.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Mudanças que trazem felicidade. Para Peixes, a energia do dia favorece mudanças e novos caminhos. A vida mostra que é hora de se renovar e abraçar experiências diferentes. A leveza e o apoio espiritual estarão presentes, ajudando você a lidar com as transformações de forma positiva. Hoje, cada passo novo pode ser um portal para a felicidade.

Números da sorte: 22 - 50 - 1 – 43 | Lua Minguante, que entra em Leão.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo Horóscopo do Dia!

Leia Também