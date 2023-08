Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (20/08) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

A Lua Cheia de hoje pode provocar uma onda de atividades com amigos ou conhecidos, querido Áries, ou pode trazer à tona um problema de longa data para sua atenção. Você pode precisar deixar algo para trás, e a vontade (ou necessidade) de fazê-lo surge agora. Uma questão de relacionamento amoroso pode vir à tona abruptamente. Você está em um estado de espírito emocional, mas também bastante motivado para começar de novo. Sua necessidade de outros ou lugar na comunidade maior torna-se evidente hoje. Existem algumas belas oportunidades relacionadas à descoberta de seus verdadeiros sentimentos sobre um assunto, mas alguns obstáculos hoje devido à oposição Mercúrio-Saturno. Certas áreas de sua vida estimulam o fluxo e a liberação, mas bloqueios ou atrasos também podem fazer parte do cenário. Se você estiver se sentindo sobrecarregado, tente desacelerar.

Touro

A Lua Cheia de hoje ocorre no topo do seu mapa solar, querido Touro, lembrando-o de prestar atenção especial ao seu trabalho ou reputação. Uma chamada à ação é possível, ou um projeto que gira em torno da casa pode chegar a um ponto de virada. Você pode receber atenção extra ou assumir o controle ou administrar uma situação. Procure obter mais informações antes de tomar decisões importantes, mas preste atenção absoluta ao que está vindo à tona. Seus sentimentos e intuição podem estar lhe dizendo algo! Mercúrio e Saturno formam um aspecto desafiador hoje, e você pode sentir que as responsabilidades para com os outros estão atrapalhando suas atividades favoritas. Embora lembrar de suas obrigações e conhecer suas limitações possa ser útil e prático, insistir nelas não ajudará. Se alguém estiver distante ou crítico,



Gêmeos

A Lua Cheia de hoje destaca e intensifica suas necessidades de exploração e vida mais animada, querido Gêmeos. Ajustar atividades extracurriculares ao seu dia faz sentido e, embora você não possa fazer isso de uma só vez, pode começar a trabalhar para obter um melhor equilíbrio. Essa lunação pode desafiá-lo a ir mais longe, expandir suas habilidades e conhecimentos e explorar novas ideias e tópicos. Se você tem muito trabalho agora, é um bom momento para cuidar de negócios inacabados. Novas maneiras de se locomover podem abrir oportunidades para você. Essa lunação traz iluminação, cor, emoções e consciência de suas necessidades relacionadas a assuntos de aprendizado, interesses pessoais e mobilidade. Uma ideia ou interesse em que você está trabalhando pode decolar. Você também pode se sentir inspirado a se divertir e se expressar. Ainda assim, com seu regente, Mercúrio, opondo-se a Saturno hoje, você pode estar lidando com os elementos menos lisonjeiros de seu trabalho ou responsabilidades. Sentir o peso dos deveres torna o relaxamento um desafio. Quando se trata do feedback dos outros, tente ignorar os elementos nocivos, se houver, e concentre-se nos construtivos.



Câncer

Questões de dinheiro ou intimidade atingem a cabeça e exigem sua atenção hoje, querido Câncer, com a Lua Cheia trazendo à tona situações enterradas ou de longa fermentação. As tensões em torno do dinheiro podem surgir rapidamente agora. Embora seja provável que você se sinta mais emocional do que racional agora, nos próximos dias certamente encontrará maneiras de voltar aos trilhos para se sentir mais confiante em questões práticas. Esta Lua Cheia pode ser um lembrete de gastos excessivos ou dívidas, mas também pode ser um momento em que você tem motivos para comemorar. Este é um momento para chegar a um acordo ou fazer mudanças na maneira como você depende dos outros. Um aspecto Mercúrio-Saturno também ativo hoje pode revelar falhas ou obstáculos, principalmente relacionados à comunicação, transporte e equipamentos. Procure buscar a lição da crítica ou resistência. Tente não levar os atrasos para o lado pessoal.



Leão

A Lua Cheia de hoje cai em seu signo oposto, querido Leão, e problemas ou necessidades de relacionamento podem vir à tona. Essa lunação também pode chamar sua atenção para um assunto pessoal ou colocá-lo em contato com sentimentos que você manteve afastados e que podem ser altamente reveladores. Os relacionamentos podem exigir sua atenção agora, se você estiver se concentrando muito pouco neles. As energias agora o encorajam a chegar a um acordo ou encontrar um equilíbrio melhor se você estiver exagerando. Pode haver uma epifania sobre uma parceria ou um anúncio feito. Mesmo assim, a oposição Mercúrio-Saturno de hoje pode mantê-lo temporariamente preso. Bloqueios ou desafios financeiros ou emocionais podem ajudá-lo a descobrir necessidades ou informações essenciais sobre você e seus relacionamentos. Dar pequenos passos para a realização de um sonho será muito gratificante agora,



Virgem

A Lua Cheia de hoje pode levar a uma luta para cumprir prazos ou lidar com questões de trabalho ou saúde, querido Virgem. As demandas são altas e as emoções estão do lado forte. Ainda assim, você tem um bom senso de que, se ficar por dentro deles, poderá fazer mudanças significativas. Um trabalho, saúde ou assunto que você tem evitado pode agora chegar a um ponto de virada. Você pode ver as falhas em planos ou projetos, mas isso o abre para uma nova abordagem e uma posição mais forte depois de lidar com os detalhes. Enquanto você imagina possibilidades, a oposição Mercúrio-Saturno de hoje pode indicar tensão ou bloqueios mentais. Preocupações relacionadas ao trabalho, saúde ou horários podem surgir e desafiá-lo. Outros podem bloquear ou chamar você, ou um atraso entra em cena e diminui sua velocidade.



Libra

Você pode experimentar uma revelação romântica ou um desejo poderoso de criar algo único com a Lua Cheia de hoje em seu setor de alegria, querido Libra. Sua vida pessoal e seus projetos merecem uma atenção especial. Os sentimentos são plenos, ricos e difíceis de ignorar! Essa lunação traz iluminação à sua vida em relação a amigos, objetivos pessoais e atividades criativas. Outros podem procurá-lo e disputar sua atenção. Deixar algo ir pode abrir espaço para uma onda de novos sucos criativos fluindo. Não acelere ainda, mas não ignore o chamado para explorar suas necessidades e sentimentos. Uma oposição Mercúrio-Saturno também acontecendo hoje pode impor uma edição ou correção. Problemas relacionados ao trabalho, saúde ou rotinas podem sobrecarregá-lo. Pode haver demandas sobre você ou as pessoas ao seu redor estão levando as coisas muito literalmente. Se você está fazendo muito mais do que sua parte, tome medidas para fazer mudanças. Mas mesmo com alguns bloqueios ou atrasos, você é mais corajoso em abraçar e expressar seus sentimentos.



Escorpião

A Lua Cheia de hoje traz uma atenção especial e possivelmente dramática para questões domésticas, familiares e do coração, querido Escorpião. Se você despejou muita energia em suas responsabilidades para com o “mundo exterior” ou no trabalho, as circunstâncias agora o lembram de encontrar um equilíbrio. Se você se esforçou demais, precisa encontrar maneiras de descansar mais. Um assunto de casa, família ou propriedade pode chamar sua atenção agora. Certifique-se de recarregar para que você possa dar o melhor de si em outras áreas de sua vida. Uma oposição Mercúrio-Saturno também acontece hoje, e pode haver algumas preocupações ou frustrações para administrar. É hora de cortar ou lembrar-se dos limites, tomando cuidado para não sufocar sua criatividade no processo. Pode haver algum motivo para parar o que está fazendo e enfrentar um desafio ou bloqueio hoje. Atrasos ou críticas podem ser irritantes, mas podem motivá-lo a firmar seu trabalho ou ideias. Procure tirar as coisas boas da experiência e descartar o resto.

Sagitário

A Lua Cheia de hoje pode chamar sua atenção para prazos, tarefas e papelada, querido Sagitário. Se você evitou alguns de seus afazeres diários, agora é lembrado de trazer mais equilíbrio à sua vida. Essa lunação também pode trazer emoções que você deixou de lado. Algo antes escondido vem à tona. Uma mudança de planos ou um súbito conhecimento de um assunto pendente pode levar a uma confusão de atividades. Espere para acelerar, no entanto. Reúna seus pensamentos e formule seus planos. Uma oposição Mercúrio-Saturno pode chamar sua atenção para um atraso, resultado decepcionante ou crítica. Embora isso possa atrapalhar um pouco as coisas, quanto mais cedo você cumprir um dever, mais cedo poderá aproveitar a boa energia com você para se conectar com pessoas e projetos que ama.



Capricórnio

A Lua Cheia de hoje destaca uma questão de dinheiro ou seus recursos, querido Capricórnio. É um momento de reconhecer suas necessidades e, com mais clareza sobre seus sentimentos, você terá uma ideia melhor do próximo passo. Pode haver um avanço financeiro ou uma compra rápida. Oportunidades para avançar nos negócios e nas metas financeiras podem surgir agora. As situações podem servir como um empurrão para controlar suas finanças. Um desejo mais intenso de segurança e conforto também pode ser um motivador. Você também pode estar afirmando sua independência de maneiras surpreendentes. Um aspecto tenso Mercúrio-Saturno em seu setor de comunicações também ocorre hoje, e pode haver feedback negativo ou atrasos para gerenciar. Procure extrair as lições valiosas de lentidões ou bloqueios e descarte o resto.

Aquário

A Lua Cheia de hoje ocorre em seu signo, querido Aquário, e os sentimentos borbulham na superfície. As emoções que vêm à tona agora podem indicar áreas de sua vida que precisam de um cuidado mais terno e amoroso. Você pode ter epifanias sobre suas necessidades, especialmente se esteve focado principalmente nos outros recentemente. Uma questão de relacionamento pode vir à tona ou uma revelação pessoal é possível. Pode haver um pouco de atenção vindo em sua direção. Como as emoções estão em alta agora, você pode querer resolvê-las antes de agir. Uma oposição Mercúrio-Saturno também em jogo pode apontar para preocupações ou tensões relacionadas a dinheiro, propriedade ou limites. Mesmo assim, isso pode levar à descoberta de métodos novos e aprimorados de lidar com sua vida.

Peixes

A Lua Cheia de hoje desperta você para sentimentos e emoções que você manteve sob controle, querido Peixes, e desperta fortes intuições e palpites. Essa lunação acontece em seu setor de privacidade, animando seu mundo interior. Você pode chegar a uma conclusão importante relacionada ao trabalho e à saúde nos níveis mental, emocional e físico. Se você ignorou sua necessidade de mais descanso, solidão e tempo para recuperar o fôlego, as circunstâncias podem agora forçar o assunto! É um momento para considerar maneiras de regenerar e fortalecer emocionalmente. Um trânsito Mercúrio-Saturno pode apontar para um bloqueio ou obstáculo a ser gerenciado, no entanto. Pode haver alguns sentimentos de não ser apreciado. Idealmente, suas soluções alternativas para atrasos hoje podem ajudar à medida que você vê novas maneiras de fazer as coisas e se relacionar com os outros. Ainda assim, é melhor evitar dar conselhos não solicitados,

