Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (20/06) para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

O dia favorece a retomada de assuntos pendentes, tanto pessoais quanto profissionais. Sabe aquelas conversas que você vem adiando ou tarefas que ficaram no fundo da lista? Este é o momento certo para lidar com elas. A energia cósmica incentiva resoluções e também aproxima pessoas do passado. Um reencontro ou mensagem pode trazer boas surpresas.

Números da sorte: 24 - 18 - 6 - 47 | Lua Minguante, que entra em Touro.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Nesta manhã, concentre sua energia em eliminar o que está travando seu caminho. Quanto mais iniciativa você tiver agora, mais cedo verá os frutos do seu empenho. O universo favorece quem não desiste, mesmo diante de dificuldades. Há potencial para virar o jogo com pequenas ações consistentes. Valorize os avanços discretos — eles são o início de algo maior.

Números da sorte: 2 - 36 - 40 - 59 | Lua Minguante, que entra em Touro.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Se algo te incomodar hoje, respire fundo e lembre-se do quanto você já superou. Evite dar poder a críticas bobas ou situações pequenas que poderiam arranhar sua confiança. É tempo de valorizar sua trajetória e agir com firmeza diante dos desafios. Você brilha quando assume sua força com classe. Não se sabote e mostre-se no seu melhor.

Números da sorte: 5 - 31 - 28 - 16 | Lua Minguante, que entra em Touro.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

A manhã começa com uma energia excelente para quem está disposto a se concentrar e tomar decisões firmes. Mesmo que apareçam distrações, mantenha o olhar no que realmente interessa. À medida que o dia avança, você sentirá um alívio natural das tensões. Aproveite esse ritmo mais suave à tarde para cuidar de você e curtir o que te dá prazer.

Números da sorte: 28 - 45 - 3 - 11 | Lua Minguante, que entra em Touro.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Quando tudo parecer bagunçado, lembre-se: manter a calma é um superpoder. A pressa ou impulsividade hoje podem atrapalhar mais do que ajudar. Confie que certas situações se resolvem por si mesmas quando você mantém a mente serena e o coração tranquilo. Decisões tomadas com paz interna têm mais chance de dar certo.

Números da sorte: 19 - 4 - 20 - 51 | Lua Minguante, que entra em Touro.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

O início do dia será ideal para se conectar com os outros de forma sincera e gentil. Conversas que exigem sensibilidade têm mais chance de fluir bem agora. Use sua empatia para ouvir e acolher, pois isso fortalecerá vínculos importantes. A gentileza será sua melhor aliada para dissolver atritos e restaurar entendimentos. Com calma e sabedoria, tudo se encaixa melhor.

Números da sorte: 38 - 60 - 12 - 49 | Lua Minguante, que entra em Touro.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje, sua mente pode ser puxada para vários lados, mas será essencial silenciar o barulho externo. Sua intuição está mais apurada do que nunca, confie nela antes de seguir sugestões alheias. Evite se distrair com o que não agrega e direcione sua energia para o que realmente importa. Se houver algum conflito leve, escute com empatia: o entendimento virá com calma.

Números da sorte: 48 - 11 - 22 - 46 | Lua Minguante, que entra em Touro.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Pequenos detalhes farão uma enorme diferença hoje, por isso mantenha-se atento. Agir com responsabilidade diante de qualquer tarefa, mesmo as mais rotineiras, evitará retrabalhos e desgastes. Além disso, manter a calma será crucial em decisões afetivas ou familiares. A clareza de hoje pode evitar arrependimentos futuros e tornar sua rotina muito mais eficiente.

Números da sorte: 10 - 4 - 27 - 36 | Lua Minguante, que entra em Touro.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

O ritmo do dia tende a ser acelerado, e por isso, a palavra-chave será estratégia. Organize suas tarefas por prioridade e não hesite em dizer "não" ao que fugir do seu foco. O bom é que há chances de reencontrar pessoas queridas ou resolver pendências antigas com leveza. Mesmo em meio à correria, lembre-se de fazer pausas. Elas ajudarão a manter seu rendimento alto.

Números da sorte: 7 - 18 - 22 - 34 | Lua Minguante, que entra em Touro.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

O cenário está preparado para avanços; o que antes parecia travado pode começar a fluir com força agora. Tome decisões com firmeza e não deixe que a dúvida paralise seus passos. A iniciativa será seu maior trunfo, especialmente em questões pessoais. Acredite: até um gesto simples pode gerar frutos poderosos se for feito na hora certa. O Universo está pronto, e você?

Números da sorte: 36 - 8 - 20 - 57 | Lua Minguante, que entra em Touro.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Você poderá se deparar com desafios que exigem sua total concentração. Nada de agir por impulso: uma análise fria será mais eficiente do que pressa. Elimine distrações e foque no que realmente vale seu tempo e esforço. Ainda que o dia peça muito de você, lembre-se de se dar pausas. Rendimento e bem-estar caminham lado a lado quando há equilíbrio.

Números da sorte: 46 - 10 - 58 - 14 | Lua Minguante, que entra em Touro.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

A agenda pode apertar, mas tudo será mais leve se você souber se priorizar. Hoje, diga “sim” apenas ao que te fortalece e “não” ao que esgota. A tendência é que surjam muitas demandas, algumas nem suas. Portanto, focar nos seus próprios compromissos será fundamental. Use seu tempo com sabedoria e deixe claro até onde pode ir. Respeitar seus limites será libertador.

Números da sorte: 52 - 9 - 38 - 27 | Lua Minguante, que entra em Touro.

Fonte: Horóscopo Sideral

