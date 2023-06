Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (20/06) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Áries

Algumas questões chegam ao fim, enquanto ao mesmo tempo outras diferentes começam. Assim é a vida, ela se desenvolve na eterna continuidade, amarrando fins e começos de forma incessante. Sempre em frente.

Touro

Nenhuma atitude precipitada ajudará você neste momento, que requer reflexão e sinceridade, porque qualquer tipo de simulação fará você perder seu tempo numa teia de fantasias atrativas, mas sem nenhum resultado.

Gêmeos

Há coisas que não se pode deixar na mão de outrem, cada um de nós tem de assumir, por exemplo, a responsabilidade por cuidar da medida de segurança e conforto que a alma requer para continuar lutando entre o céu e a terra.

Câncer

Nem tudo está no seu devido lugar, porque o mundo anda de ponta-cabeça, mas dentro das limitações que esse impõe a todas as pessoas, você encontra uma margem de manobra muito mais ampla do que em outros tempos.

Leão

Há coisas que se pode pressentir, mas não explicar, mas se você não demandar a compreensão das coisas que ainda não estão formalizadas devidamente, continuará se aproximando ao futuro sem grandes problemas. Em frente.

Virgem

Nada se compara à força que as pessoas têm quando se reúnem e atuam em torno de um objetivo em comum. Nada se compara ao movimento grupal, capaz de abrir portas que individualmente sequer seriam imaginadas.

Libra

Apesar de todos os receios, é melhor seguir em frente do que recuar, mesmo porque nem sequer haveria essa possibilidade. Portanto, tendo como única opção seguir em frente, faça isso com alegria e presença de espírito.

Escorpião

Diminua a atenção que sua alma presta às adversidades e obstáculos e comece a focar a consciência nos ideais que merecem ser perseguidos e conquistados, porque dessa forma sua alma vibrará positivamente.

Sagitário

Ainda que de imediato você não consiga decifrar essa voragem de sentimentos que circula pela sua alma, mesmo assim dá para pressentir haver algo importante em andamento, algo que lhe diz respeito. Vem vindo por aí.

Capricórnio

Quando está bem para todas as partes envolvidas, é porque o movimento do destino é o melhor possível, inclui diferenças e alivia discórdias, mesmo que, por trás de tudo, as emoções intensas continuem circulando.

Aquário

Os aspectos práticos importam muito mais, nesta parte do caminho, do que as ideias gerais, que também são importantes, porém, como estrelas que guiam os passos e estruturam a rotina de aspectos práticos.

Peixes

Para chegar até aqui e agora muitos sacrifícios foram feitos, e muitos desses pareciam verdadeiros castigos quando aconteceram, mas o tempo passou e a sabedoria mostra com clareza a verdadeira razão das coisas.

