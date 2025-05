Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (20/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Permita-se ser cuidado: o apoio familiar fortalece sua energia emocional!

Nem sempre é preciso carregar tudo sozinho. A astrologia de hoje favorece os laços familiares e convida você a aceitar o carinho das pessoas mais próximas. Ser autossuficiente é uma virtude, mas receber ajuda também é sinal de sabedoria. Cuide do que compartilha e com quem compartilha, mantendo sua aura mais protegida.

Números da sorte: 6 - 21 - 53 – 42 | Lua Minguante em Aquário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Cuide do seu estado emocional e reforce conexões importantes!

Embora pareça tudo sob controle, os astros alertam que sua tensão interna está mais elevada do que o habitual. Além disso, há uma energia propícia para reencontros. Ligue para aquela pessoa especial com quem você não conversa há tempos — compartilhar histórias e ouvir com atenção pode ser terapêutico e renovar sua energia pessoal.

Números da sorte: 34 - 6 - 43 – 21 | Lua Minguante em Aquário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Proteja sua paz e evite interferências externas!

A astrologia do dia pede firmeza diante de interferências externas. Não permita que outros invadam sua privacidade ou tentem ditar o rumo da sua vida. Você sabe o que está fazendo. Organize, limpe, incense — e transforme seu espaço em um verdadeiro refúgio espiritual. Isso ajuda a afastar vibrações negativas e atrair harmonia.

Números da sorte: 25 - 14 - 32 – 53 | Lua Minguante em Aquário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Finalize pendências e encontre tempo para você!

Não deixe a vida passar em modo automático. A influência astrológica atual favorece encerramentos e conclusões. Feche ciclos com consciência e prepare o terreno para novos começos. No entanto, o alerta é claro: seu ritmo de trabalho pode estar excessivo e prejudicial. Respeite seus limites, pois o estresse constante afeta diretamente sua energia vital.

Números da sorte: 21 - 19 - 45 - 30 | Lua Minguante em Aquário.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Abra-se para novas visões e troque experiências enriquecedoras!

Ficar isolado em seus próprios pensamentos pode bloquear oportunidades valiosas de crescimento. Ouvir conselhos, conversar com pessoas diferentes e trocar experiências é uma forma poderosa de expandir a consciência. A energia astral favorece aprendizados e novas abordagens para lidar com a vida.

Números da sorte: 42 - 29 - 15 - 44 | Lua Minguante em Aquário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Busque equilíbrio entre trabalho, descanso e vida interior!

Evite resolver tudo às pressas. Questões mais profundas exigem reflexão e tempo para maturar. Os astros mostram que o excesso de trabalho está comprometendo seu bem-estar e impedindo momentos essenciais de descanso. Crie espaço para o ócio criativo, para a introspecção ou até para simplesmente não fazer nada.

Números da sorte: 16 - 24 - 9 – 35 | Lua Minguante em Aquário.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Invista no futuro e deixe o passado no lugar dele!

Pare de se prender ao que não fez ou deixou de fazer. A energia do dia favorece novos começos e a construção de oportunidades. Canalize suas forças para o que ainda pode ser vivido e realizado. O universo abre caminhos quando você se compromete com seu propósito. Este também é um bom momento para restabelecer vínculos com familiares distantes.

Números da sorte: 13 - 38 - 27 – 33 | Lua Minguante em Aquário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Cuidado com excessos e falsas alianças!

É importante reconhecer que nem tudo pode acontecer ao mesmo tempo. Evite atitudes impulsivas e pessoas que não agregam valor à sua jornada. O céu do momento pede sabedoria para escolher bem com quem compartilhar sua intimidade. Fique atento a sinais de interesse disfarçado e valorize relações construídas com confiança e lealdade.

Números da sorte: 48 - 4 - 60 - 18 | Lua Minguante em Aquário.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

A paciência será sua maior aliada para alcançar metas duradouras!

Não há necessidade de correr — o progresso sólido é aquele que se constrói com consistência. Os astros indicam que você deve focar em um objetivo de cada vez. A energia fluida do momento traz uma vibração mais leve, que favorece o autocuidado e a tranquilidade. Aproveite esse clima para relaxar, desacelerar e incorporar práticas que fortaleçam sua saúde.

Números da sorte: 46 - 18 - 39 - 36 | Lua Minguante em Aquário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Defina metas claras e acredite no seu potencial!

Seja firme ao tomar decisões e confie na sua capacidade de realizar. Os astros mostram que a autoconfiança será um fator decisivo para obter o respeito de quem está ao seu redor. Não tenha medo de mirar alto — o sucesso estará ao seu alcance se você estiver disposto a agir com foco e determinação. A energia cósmica favorece quem traça caminhos concretos.

Números da sorte: 2 - 36 - 17 - 48 | Lua Minguante em Aquário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Busque metas realistas e preserve seu equilíbrio interior!

Sonhar é essencial, mas é preciso manter os pés no chão. Estabelecer objetivos inalcançáveis pode gerar frustração e desequilíbrio. Mantenha uma postura prática e evite sobrecarregar-se com expectativas irreais. Viver sob constante estresse afeta profundamente seu bem-estar. O momento é ideal para desacelerar e adotar uma postura mais relaxada diante da vida.

Números da sorte: 15 - 27 - 19 - 40 | Lua Minguante em Aquário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Sinais do universo e autocontrole emocional!

Eventos inesperados podem parecer confusos à primeira vista, mas talvez estejam carregados de mensagens simbólicas. Esteja atento aos sinais que o universo envia e busque interpretar o que há por trás das coincidências. A ansiedade pode ser um obstáculo, especialmente quando se manifesta em pequenos vícios ou exageros. O equilíbrio está ao seu alcance.

Números da sorte: 29 - 11 - 28 – 17 | Lua Minguante em Aquário.

Fonte: Horóscopo Sideral

