Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (20/02) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Você é levado a examinar as suas posturas em relação ao progresso e à prosperidade. Os caminhos estão abertos, mas é preciso ter coragem e desprender-se de medos que camuflam a sua visão. Tenha atenção com o ego e com relações que desafiam a sua autoestima.

Touro

Os projetos e as relações com os amigos estão abertos. Inicia-se uma nova fase, inclusive de interação com os amigos. Mas é necessário entender o cenário familiar, que segue em mudanças e apresenta-se de uma forma caótica.

Gêmeos

As metas são edificadas e estabelecidas num cenário propício para inovar. É um dia importante para interagir com as metas e com a relação com o futuro. Mas o céu pede atenção com a comunicação, que segue em conflitos e desafios. Há a necessidade de se afastar de algumas pessoas. Veja mais.

Câncer

Uma nova forma de perceber a vida traz evidência e destaque aos seus projetos. Os estudos, a interação com as ideias e a fé seguem favorecidos. Mas é preciso dar atenção ao setor financeiro, que segue com altos e baixos e acentua cortes necessários.

Leão

Você está consciente das mudanças que precisam ser realizadas no campo profissional, para dar ordem à sua vida daqui para frente. Tudo está mudando! Mas você é levado a se expressar com qualidade e entendimento da situação. Busque ser claro e cuidadoso com as palavras.

Virgem

Uma noticia é boa e lhe traz inovações para os estudos e na forma de se relacionar com uma pessoa importante para a experiência. É imprescindível abrir a mente para novos campos e novas possibilidades. O cenário traz limitações, para que possa ser flexível.

Libra

Você está mudando a forma de trabalhar e está desenvolvendo novos hábitos, o que é ótimo para o seu crescimento profissional. O céu pede atenção na interação com equipes e com pessoas que estão instáveis ou sentindo a necessidade de se afastar. Não resista às mudanças.

Escorpião

O céu lhe permite inovar o relacionamento e abre as portas do amor. Se estiver sozinho, inicia-se um novo ciclo. Mas é importante entender e encarar a inflexibilidade do cônjuge ou o próprio desafio de interagir com uma pessoa que está resistente às mudanças. Veja mais.

Sagitário

É um dia positivo para inovar assuntos em família ou destinados ao imóvel. Busque analisar a situação e permitir a entrada do novo. Os cenários que mais pedem inovação são o seu trabalho e a sua rotina. Seja flexível para interagir com as mudanças.

Capricórnio

Os caminhos estão abertos para interagir com uma nova vida e com uma nova forma de se relacionar. É um dia excelente para se comunicar e trocar com pessoas que o deixam feliz. Mas é necessário selecionar quem são as pessoas certas e, por isso, a autoestima fica em destaque.

Aquário

O céu aborda situações novas em família e o quanto isso abrem oportunidades para lidar com investimentos de uma forma mais autêntica e independente. O cenário ativa afastamentos e desafios para interagir com uma pessoa específica.

Peixes

Está inserido num ambiente novo e em progresso. É uma fase que precisa estar aberto para novas situações e ser flexível para interagir com as mudanças. Existem situações que podem acentuar cortes e imprevistos no trabalho. Tenha atenção com o trânsito e com a comunicação.

Leia Também