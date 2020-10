Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (19/10) para o seu signo

ÁRIES

Áries, hoje a Lua tá de rolê na sua Casa 8 e Vênus na Casa 6. Esses astros incentivarão você a dar uma geral nas suas coisas. Vai querer limpar e organizar os armários, mudar alguns móveis de lugar e separar coisas que não usa mais para doar ou jogar fora. Você também vai cuidar melhor da saúde e da aparência, pode até mudar algo no seu visual e isso fará muito bem à sua autoestima. Cor do dia: rosa-claro.

TOURO

Se depender do céu, tudo que você vai querer hoje é passar o dia na companhia das pessoas que mais ama e daquelas que sabem como levantar o seu astral. Errado não tá, né? Com Vênus no seu paraíso astral e a Lua na Casa 7, seria ótimo poder reunir todo mundo e se divertir, mas o momento pede distanciamento social, então, fique junto do pessoal de casa e mate a saudade dos amigos por meio de mensagens, telefonemas ou chamadas de vídeo: use a tecnologia a seu favor! Cor do dia: dourado.

GÊMEOS

Vênus está de rolê na sua Casa 4 e fará você valorizar ainda mais a sua casa, ainda mais agora que todos estamos passando mais tempo no lar. Você vai sentir uma vontade enorme de deixar seu cantinho mais bonito e organizado. Pode querer colocar mais enfeites em um ambiente, arrumar melhor seu espaço de trabalho ou deixar os ambientes ainda mais confortáveis e aconchegantes. Quem tem filhos vai querer passar mais tempo com eles e pode até mimá-los um pouco mais hoje. Cor do dia: preto.

CÂNCER

Você vai acordar com muito entusiasmo, alegria e paixão pela vida. O Sol na Casa 4 aumentará ainda mais o seu amor pela família e o desejo de estar junto dos parentes. Dedique-se ao pessoal de casa e faça contato com outros parentes, especialmente aqueles mais chegados e que não encontra há algum tempo: irmãos, tios, primos. Se não podem estar próximos fisicamente, pelo menos podem conversar por telefone e ficar por dentro do que acontece na vida uns dos outros. Cor do dia: lilás.

LEÃO

Passar o domingo em família fará um bem enorme ao seu coração. A Lua em trígono com Netuno indica mudanças positivas em casa e, também, uma boa oportunidade de resolver antigas pendências e acertar os ponteiros com um parente. Você também pode querer aproveitar o domingo para arrumar melhor as suas coisas e deixar seu cantinho mais organizado. Cor do dia: amarelo.

VIRGEM

A Lua tá de rolê na sua Casa 3 e acentua sua extroversão, sua comunicação e sua vontade de interagir com as pessoas. Se não dá para reunir toda a família e os amigos, como você gostaria, dá para telefonar, mandar mensagens e, pelo menos, saber como todos estão. Vai ser bom ter notícias e compartilhar também os seus feitos. O Sol em quadratura com Saturno recomenda cuidado extra com os gastos, especialmente ao comprar coisas supérfluas e que pode nem usar depois. Cor do dia: prata.

LIBRA

Se você está precisando de grana, pode aproveitar o domingo para fazer um serviço extra ou pode faturar um bom dinheiro com produtos e serviços caseiros. Júpiter na Casa 4 indica que a família pode dar uma força e tornar o negócio ainda mais lucrativo. Agora, O Sol em quadratura com Saturno alerta que pode se desentender com um parente mais velho: não custa nada ouvir um conselho. Cor do dia: pérola.

ESCORPIÃO

Escorpião, por mais que queira encontrar a turma, reunir a família e colocar o papo em dia, esta não é uma boa opção neste momento. Em vez disso, que tal fazer contato por telefone ou chamada de vídeo? O Sol na Casa 12 também recomenda que você passe mais tempo de boas no seu canto. Talvez esteja precisando descansar para repor as energias ou dar um tempo para pensar na vida e tomar algumas decisões importantes. Cor do dia: branco.

SAGITÁRIO

Sagitário, domingou e hoje o dia é perfeito sem defeitos para dormir até mais tarde e render-se à preguiça. Afinal, depois de uma semana puxada, nada melhor do que relaxar no seu canto para recarregar as baterias. Júpiter e Saturno na Casa 2 recomendam que controle melhor os gastos e evite extravagâncias para não ter problemas mais tarde. Cor do dia: preto.

CAPRICÓRNIO

A Lua está de rolê na sua Casa 11 e o Sol na sua Casa 10 e esses dois astros incentivarão você a pensar mais no seu futuro e definir algumas metas importantes. Você terá ótimas ideias e deve anotar tudo em um caderno para não correr o risco de esquecer. Pode ser que nem tudo saia como você planejou no início do dia e o melhor a fazer é aceitar os imprevistos numa boa, sem se irritar. Pode ter alguma dificuldade para fazer contato com alguém que mora longe, mas não se preocupe à toa, apenas insista mais um pouco. Cor do dia: verde oliva.

AQUÁRIO

Cuidar da aparência e até dar uma mudada no visual pode fazer um bem enorme para a sua autoestima. Vai ser bom investir um pouquinho em você. Vênus em oposição a Netuno retrógrado só aconselha a não exagerar nos gastos. Tenha cuidado, principalmente, para não estourar o limite do cartão de crédito ou acumular boletos demais. Quem decidiu viajar pode enfrentar alguns imprevistos, então, evite deixar a volta para a última hora. Cor do dia: amarelo-claro.

PEIXES

A Lua na Casa 9 em sextil com Vênus na Casa 7 indica um bom dia para fazer uma viagem ou um programa bem romântico com a pessoa amada. Um tempo só a dois fará bem à relação e ainda pode ajudar você a se livrar de algumas inseguranças. Ainda de manhã, o Sol em quadratura com Saturno pode causar alguns desentendimentos com amigos ou com uma pessoa mais experiente. Procure ter mais paciência e jogo de cintura se não quiser romper a relação. Cor do dia: azul.

