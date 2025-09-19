Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (19/09) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: Pixabay

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Paixão que volta na medida certa. Tá sentindo que aquele lance com alguém especial tá fluindo na boa e a entrega é recíproca? As estrelas dizem que é o momento pra apostar nesse sentimento. Você merece... Dinheiro: Ideias que valem ouro com sua grana. Tá pintando uma vibe boa no seu mapa astral pro dinheiro! Aquelas ideias que pareciam loucura agora podem virar o seu maior...Números da sorte: 1 - 23 - 45 - 42 | Lua Minguante, que entra em Virgem.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hora da virada com uma decisão importante. Se tem alguém que já conquistou seu coração, pode se preparar porque o universo tá te dando sinal verde pra dar um passo importante. É hora de... Dinheiro: Equilíbrio entre prazer e economia. A real é que dá pra curtir a vida sem ficar no sufoco. É só saber controlar as tentações, tipo aquela vontade de sair comprando tudo...Números da sorte: 15 - 57 - 14 - 24 | Lua Minguante, que entra em Virgem.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Surpresa no seu círculo social. Às vezes o amor chega quando a gente menos espera, alguém com que tá tudo de boa, pode estar prestes a virar algo mais intenso e verdadeiro. Se liga nos sinais que estão... Dinheiro: Criatividade para gerar renda. Se liga: o universo tá te enfiando uma injeção de criatividade para fazer a dinheiro crescer. É hora de pensar fora da caixa, inventar umas...Números da sorte: 33 - 15 - 2 - 5 | Lua Minguante, que entra em Virgem.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Paixão à flor da pele. O dia promete uma vibe super apaixonada e cheia de carinho no ar. Se liga que uma energia romântica forte pode te conectar com alguém especial, daqueles que mexem com o... Dinheiro: Flexibilidade pra se jogar nas novas oportunidades. No mundo dos negócios e da grana, a palavra-chave agora é ser flexível. Aquela resistência básica a mudanças só...Números da sorte: 3 - 27 - 23 - 16 | Lua Minguante, que entra em Virgem.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Momento pra ter coragem na pista da paixão. Chega de ficar só na vontade! Hoje é o dia perfeito pra deixar o medo de lado e chegar com tudo na aventura de ter alguém ao seu lado. Se gosta dessa pessoa... Dinheiro: Cautela com a grana - lucre, mas pensa no amanhã. Com o Sol brilhando no seu mapa, a sorte tá do seu lado, trazendo chances reais de lucro e ganhos extras. Só...Números da sorte: 8 - 26 - 31 - 24 | Lua Minguante, que entra em Virgem.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Novos rumos chegando no coração. A previsão mostra que a partir de hoje algo novo e brilhante está chegando na sua vida afetiva. Tem tudo pra pintar uma pessoa especial que pode transformar sua... Dinheiro: Criatividade no planejamento financeiro. Pode ser que sua cabeça fique a mil com ideias pra colocar ordem no seu bolso. Olhe de perto pra quanto entra e pra onde sai...Números da sorte: 14 - 42 - 18 - 19 | Lua Minguante, que entra em Virgem.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hora de se conectar consigo. Tá na hora de dar aquela pausa e olhar pro seu coração com atenção. Ele tá pedindo mais cuidado e espaço pra entender o que você precisa de boa. Então fica ligado(a) e... Dinheiro: Paciência e austeridade com a grana. Agora é hora de mudar o jogo com paciência e disciplina no controle das suas finanças. Não adianta querer tudo rápido; a vibe...Números da sorte: 19 - 18 - 59 - 10 | Lua Minguante, que entra em Virgem.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Chegou o momento de se abrir com tudo. Não fica guardando as coisas pra você! Hoje é o dia perfeito pra ter aquele papo e soltar o que tá guardado aí dentro. As palavras vão vir com naturalidade e a... Dinheiro: Aproveite os frutos do esforço, mas se planeje. Os astros tão mostrando que a sua dedicação tá valendo a pena, e a grana entrando é a prova disso. Esse é tempo certo...Números da sorte: 26 - 39 - 16 - 44 | Lua Minguante, que entra em Virgem.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Emoções fortes que aproximam mais. A vibe do dia traz uma carga emocional intensa que pode jogar totalmente a seu favor. Use essa energia pra chegar chegando naquela pessoa especial. Ser sincero(a) nesse... Dinheiro: Faça uma faxina eficiente com sua economia. Sentiu vontade de dar uma geral nas suas contas e gastos? Tá na hora mesmo! Questionar suas escolhas, cortar...Números da sorte: 47- 37 - 22 - 53 | Lua Minguante, que entra em Virgem.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Escuta importante que conquista. Sabe aquele papo de que ouvir é a base de tudo? No amor, isso pesa ainda mais. Se você dá atenção pra valer no que a outra pessoa fala, demonstra respeito e... Dinheiro: Olho vivo nas novas oportunidades de investimento. As estrelas estão apontando que vão aparecer boas oportunidades de investimento que valem a pena no longo...Números da sorte: 16 - 23 - 9 - 14 | Lua Minguante, que entra em Virgem.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Sensualidade em evidência. Hoje a Lua tá no seu lado, aumentando muito seu charme! Essa vibe deixará você com uma aura super irresistível, aquela difícil de ignorar. É o momento perfeito pra soltar essa... Dinheiro: Reinvente seu jeito de investir sua grana. Se você já tá dando uma levantada na estabilidade financeira, é o tempo certo pra rever suas estratégias. Mudar o jeito...Números da sorte: 59 - 57 - 45 - 48 | Lua Minguante, que entra em Virgem.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Momento de tomar uma decisão e ter coragem. Chega de ficar no quase, já tá na hora de ser direto e deixar claro o que você sente! As estrelas estão alinhadas pra dar aquele empurrãozinho: coragem e... Dinheiro: Siga seu instinto com cabeça. O universo tá trazendo uma vibe boa pra você criar objetivos financeiros reais e bem definidos. Confia na sua intuição pra sacar as...Números da sorte: 12 - 39 - 16 - 15 | Lua Minguante, que entra em Virgem.

Fonte: Horóscopo Sideral

