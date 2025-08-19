Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (19/08) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Dia de recomeços e aquela vibe pra iniciar algo novo! Hoje é um dia perfeito pra dar aquele primeiro passo em projetos, seja na vida pessoal ou na carreira. Ideias estarão clareando na cabeça e você ter aquela motivação top pra transformar tudo em ação de verdade. É hora de tirar os planos da gaveta e colocar em prática.

Números da sorte: 11 - 27 - 39 - 40 | Lua Minguante em Câncer.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Flexibilidade vai ser seu trunfo hoje. O dia pode pedir que você esteja mais aberto e maleável que o normal. Podem rolar uns desencontros ou mal-entendidos, mas nada que vá virar uma treta gigante. Mantenha a calma, seja paciente e tente entender o lado dos outros. Muitas vezes adaptar o jeito de agir e pensar é o segredo pra manter a paz e a harmonia.

Números da sorte: 38 - 9 - 16 - 43 | Lua Minguante em Câncer.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Comunicação na boca do povo e conexões que pegam fogo! Hoje a conversa vai fluir fácil, trazendo aquele clima animado e cheio de troca boa. Você vai querer falar, trocar ideia, debater e isso possivelmente o coloque no centro das rodas e grupos, tipo a pessoa que todo mundo quer ouvir. É o momento certo pra expressar sua opinião, mostrar sua visão.

Números da sorte: 57 - 28 - 16 - 30 | Lua Minguante em Câncer.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Se liga no apoio, hoje é dia de conexão real! Se o ambiente ao redor estiver meio tenso, pode ser que você sinta vontade de buscar um apoio, alguém pra trocar uma ideia mais sincera. E, ao mesmo tempo, sua sensibilidade vai fazer de você aquela pessoa que traz equilíbrio pras outras. Sua cautela vai ajudar a tomar decisões mais firmes e acertadas.

Números da sorte: 27 - 59 - 60 - 42 | Lua Minguante em Câncer.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Autoconfiança lá em cima e seu brilho natural dominando! Hoje você vai estar cheio daquela energia de confiança, com muita vontade de mostrar quem você é de verdade. Seu carisma vai brilhar e atrair gente boa e chances que nem esperava. Seja em rolês sociais ou profissionais, você vai se destacar de um jeito que inspira quem está por perto.

Números da sorte: 32 - 10 - 56 - 49 | Lua Minguante em Câncer.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Hora de colocar tudo em ordem e buscar uma vibe de paz! O dia tá favorável pra organizar não só seus afazeres, mas também seu cantinho e seu mundo emocional. Você vai sentir aquela vontade forte de deixar tudo no lugar e em harmonia, pra facilitar o dia a dia. Fica esperto com o ambiente ao redor. Tenha cuidado pra não virar o juiz dos erros.

Números da sorte: 18 - 29 - 57 - 44 | Lua Minguante em Câncer.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Decisões difíceis pintando e você no papel de conciliador! O dia pode trazer uns dilemas cabeludos, com escolhas que pesam porque todo caminho tem seu valor. Sua sensibilidade vai estar ligada no 220, então você vai sacar o clima e as emoções da galera com facilidade. Isso pode te colocar na missão de mediador, ajudando a resolver tretas e deixar todo mundo tranquilo. Confia na intuição, ela vai te guiar pra soluções justas.

Números da sorte: 19 - 60 - 51 - 47 | Lua Minguante em Câncer.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Paciência e foco nos seus objetivos maiores! Hoje vai rolar aquela necessidade de segurar a ansiedade, especialmente se você está começando algo novo. Apesar de ser um dia cheio, você tem tudo pra enfrentar os desafios sem pirar. Pode ser que você precise abrir mão de algumas coisas agora, mas relaxa, isso é só pra conquistar algo muito maior lá na frente.

Números da sorte: 40 - 28 - 17 - 36 | Lua Minguante em Câncer.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Energia lá em cima pra tomar coragem e agir! O dia começa com uma vibe superanimada, te dando aquele gás extra pra fazer algo mais ousado. Se antes você estava na dúvida de assumir uma responsabilidade, hoje vai sentir aquela força pra encarar tudo de frente. Aproveite conversas importantes que surgirem.

Números da sorte: 39 - 43 - 22 - 18 | Lua Minguante em Câncer.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Harmonia na alma e intuição afiada pra te guiar! Hoje você vai se sentir com aquela paz interior que deixa tudo mais leve. O que você começar agora tem grandes chances de fluir tranquilo, abrindo várias portas na sua frente. Confia na sua intuição, que vai estar tinindo, te mostrando qual caminho seguir.

Números da sorte: 36 - 21 - 47 - 15 | Lua Minguante em Câncer.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Dia cheio de novidades e ritmo acelerado! O dia promete ser agitado e cheio de surpresas que aparecem do nada. Pra não se perder, vai ser essencial ter flexibilidade e se adaptar rápido. A galera que você encontrar hoje pode trazer oportunidades incríveis, então fique ligado nos contatos e conversas que pintarem.

Números da sorte: 30 - 19 - 28 - 44 | Lua Minguante em Câncer.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Intuição e raciocínio andando juntos pra decisões certeiras! Hoje pode pintar a necessidade de fazer escolhas que não são só questão de lógica. A mistura da sua intuição com o raciocínio vai ser o que te ajudará a encontrar soluções mais rápidas e criativas pras coisas. Com esse equilíbrio, você vai conseguir avançar nos projetos e resolver pepinos!

Números da sorte: 20 - 17 - 33 - 56 | Lua Minguante em Câncer.

Fonte: Horóscopo Sideral | O melhor e mais completo horóscopo do dia!

