Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (19/08) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Os conflitos que estão acontecendo não vão atingir você e você vai ser o único a suavizá-los. Muito bem! O contato humano será a melhor forma de acalmar sua mente.

Touro

Você precisa desacelerar o seu ritmo. Não se sinta culpado por fazê-lo, caso contrário pode se sentir esgotado. Você não tem uma dieta equilibrada – seria uma boa ideia parar e olhar o que está fazendo errado.

Gêmeos

Use suas conexões para que você tenha a chance de ver as mudanças que pretende fazer. Ajude os outros. Não seja orgulhoso demais para ouvir as necessidades básicas do seu corpo, você tem razão em pensar que precisa relaxar. Durma mais.

Câncer

Você terá que usar sua astúcia para obter satisfação. Faça um esforço para cooperar, vai ser bom para você! Você terá mais energia do que o normal e tem uma necessidade de liberdade. Ceda um pouco. Não há necessidade de complexos.

Leão

Você será capaz de dar livre curso à criatividade. Saia de sua concha e aproveite ao máximo o presente! Por outro lado, sua saúde será variável. O principal será equilibrar as suas atividades ao longo do dia.

Virgem

Você precisa fugir da realidade da vida diária. Faça um favor a você mesmo e faça uma pausa, você vai se sentir fisicamente exausto e precisa recarregar suas baterias. Durma mais.

Libra

Sua autoconfiança faz com que as pessoas gostem e confiem em você automaticamente. Seus altos níveis de energia irão ajudá-lo a fazer um balanço de forma construtiva. Não se distraia em vão.

Escorpião

A profundidade de suas convicções será comunicativa. Expresse-se sem falsa modéstia, a mensagem será transmitida. Cuidado com o sistema digestivo e dê uma boa olhada em sua dieta, certificando-se de que você tem a nutrição que realmente precisa.

Sagitário

O calor das pessoas ao seu redor será muito gratificante. Não se isole. Aproveite o máximo de hoje, tomando muitas vitaminas – você precisa cuidar mais de si mesmo.

Capricórnio

Você precisa acelerar o ritmo de seus projetosn hoje a fim de trazê-los para uma conclusão bem sucedida. A turbulência mental que você está atravessando atualmente poderia levá-lo a fazer muitas coisas fisicamente.

Aquário

Você vai sair facilmente de uma luta. O que parecia insuperável se transformará em algo positivo. Seus ligamentos precisam ser tonificados e fortalecidos – vá com calma com seus movimentos.

Peixes

As discussões com pessoas próximas estão começando e você vai precisar acelerar suas atividades. Seus hábitos alimentares poderiam receber algumas mudanças e é o momento ideal para começar uma dieta. Coma mais produtos frescos.

