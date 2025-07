Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (19/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje é um dia para falar menos e fazer mais. Suas ações terão mais impacto do que suas palavras, assim, concentre-se no que pode construir e transformar. Encare os obstáculos com uma nova perspectiva, evitando que a raiva o domine. Agir com sabedoria ajudará você a superar qualquer adversidade que apareça.

Números da sorte: 59 - 4 - 21 - 57 |Lua Minguante em Touro.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Uma pessoa especial surgirá para elevar seu ânimo e dar aquele incentivo que você precisava para seguir seu coração. Mudanças inesperadas em seus planos se mostrarão favoráveis, possibilitando a realização de algo que você vinha adiando. Aproveite a oportunidade para viver intensamente o presente.

Números da sorte: 49 - 15 - 54 - 18 |Lua Minguante em Touro.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

No final de semana, cuide da sua saúde evitando situações de risco. Mesmo que os convites sejam atrativos, prefira ambientes mais tranquilos e seguros. Esteja aberto a possibilidades, mas priorize aquilo que realmente protege seu bem-estar.

Números da sorte: 39 - 8 - 15 - 38 |Lua Minguante em Touro.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Você poderá se surpreender com comentários inoportunos vindos de quem parece estar mais próximo. Tenha paciência e responda de forma madura para esclarecer qualquer mal-entendido. Use sua criatividade para solucionar os desafios que surgirem; o futuro dependerá do que você fizer hoje.

Números da sorte: 3 - 7 - 31 - 16 |Lua Minguante em Touro.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Momentos de tensão podem surgir, e você terá que se esforçar para manter a calma. Saiba que sua mente está exagerando a situação e que não há motivos para preocupações profundas. O que o aflige emocionalmente não passará de uma ilusão; mantenha a serenidade e siga em frente.

Números da sorte: 27 - 35 - 15 - 45 |Lua Minguante em Touro.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Na busca por uma vida melhor, não se renda. Amplie seus horizontes, ouse ir além dos seus limites e continue perseguindo seus sonhos. Ao demonstrar paixão no que faz, você ganhará respeito e apoio que serão fundamentais para suas conquistas.

Números da sorte: 19 - 45 - 18 - 26 |Lua Minguante em Touro.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Este final de semana é ideal para atividades ao ar livre, como caminhar, correr ou andar de bicicleta. Sua energia estará renovada e sua saúde em alta, garantindo disposição para aproveitar cada momento. Deixe a vitalidade fluir por todo o seu corpo.

Números da sorte: 7 - 11 - 19 - 34 |Lua Minguante em Touro.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escute seu coração e liberte sua criatividade. Organize e decore seu ambiente para aliviar o estresse. Estabeleça metas que promovam felicidade e tranquilidade, e comprometa-se com seu bem-estar emocional. A paz interior deve ser sua prioridade neste período.

Números da sorte: 16 - 34 - 32 - 22 |Lua Minguante em Touro.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Imprevistos podem surgir, mas não irão atrapalhar seus planos. Você irá superar mais uma etapa importante, ganhando confiança para seguir adiante. Após o meio-dia, o ânimo melhora e você sentirá uma leveza nova, libertando-se do que antes limitava suas conquistas.

Números da sorte: 18 - 4 - 21 - 28 | Lua Minguante em Touro.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Um desafio emocional poderá mexer com você hoje, especialmente se faltar empatia para compreender os outros. Reserve um momento para se colocar no lugar do próximo antes de reagir. Atitudes compassivas produzirão resultados muito mais positivos.

Números da sorte: 09 - 23 - 28 - 2 |Lua Minguante em Touro.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

É hora de distanciar-se daquelas pessoas e situações que drenam sua energia e focam negativamente nos problemas. Muitas vezes, o incomodo não é diretamente seu, mas você absorve o desconforto. Reconheça a necessidade de mudar essa postura e trabalhe para controlar a ansiedade.

Números da sorte: 12 - 34 - 17 - 20 |Lua Minguante em Touro.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Sua visão do sucesso ficará mais clara, permitindo que você transforme sonhos em realidade. Não permita que eles fiquem presos apenas na imaginação; visualize seu objetivo como algo possível e alcançável. Acredite no seu potencial, pois só assim o sucesso será conquistado.

Números da sorte: 14 - 24 - 35 - 6 |Lua Minguante em Touro.

Fonte: Horóscopo Sideral

