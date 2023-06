Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (19/06) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

magia da vida se manifesta a todo momento, mas é muito mais perceptível quando a alma parece estar à beira do precipício, mas logo em seguida as angústias se mostram inócuas, já que nada de tão grave acontece.

Touro

Quando tudo é conversado devidamente e as pontas soltas amarradas direito, nenhuma pessoa haverá de se sentir excluída ou desvalorizada. É a força do conjunto a que abrirá todas as portas, é o respeito mútuo praticado.

Gêmeos

Ninguém precisa saber o que você anda fazendo, é melhor continuar assim, sob um manto de discrição para, avançando no caminho, as pessoas perceberem as mudanças pelos resultados, e não pelos anúncios antecipados.

Câncer

As ideias postas sobre a mesa entusiasmam algumas pessoas enquanto outras nem percebem a importância do momento. Isso há de servir para sua alma conhecer melhor a natureza das pessoas envolvidas neste momento.

Leão

Este é o momento de colocar em prática os pensamentos arrojados, aqueles aos quais em condições normais você não se atreveria. Porém, o cenário atual do mundo pode ser qualquer coisa, menos normal. Por que você deveria ser?

Virgem

Agora é quando a alma necessita decolar, mesmo que tenha medo de alturas, porque não se trata mais de encontrar uma forma segura de progredir, mas aceitar os ingredientes disponíveis e fazer o melhor com esses.

Libra

A temperança é necessária nesta parte do caminho, porque os ingredientes envolvidos são variados e, em muitos casos, discordantes entre si. Da temperança surgirá a harmonia possível, para acomodar tudo e todos.

Escorpião

A concordância dará a sintonia que andou faltando nos últimos tempos, porque daqui para frente valerá muito mais tudo que puder ser feito em concordância do que na continuidade de conflitos que nada de novo aportam.

Sagitário

Para garantir a medida de certeza que sua alma demanda neste momento, é preciso manter a mente aberta, porque as certezas são temporárias, enquanto a vida continua funcionando em mutações constantes.

Capricórnio

Poucas, mas boas coisas podem ser feitas neste momento, portanto, evite se preocupar em acertar alguma grande tecla que produza uma reviravolta daquelas, se ocupe em acertar as pequenas coisas imediatas.

Aquário

Detenha domínio sobre a realidade, esta é a única maneira de garantir segurança em todos os procedimentos. Agora é quando sua alma há de tomar as rédeas em suas mãos, para definir o rumo das coisas. Em segurança.

Peixes

Pense tudo da melhor maneira possível, isto é, a que beneficie a todas as pessoas envolvidas, sem criar vantagens ou privilégios desnecessários, já que só com a força do grupo coeso todas as portas se abrirão.

Magos Online

Leia Também