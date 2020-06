Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (19/06) para o seu signo

ÁRIES

Sextou bem sextado com a Lua geminiana enviando bons estímulos para você se comunicar com o mundo. Ela abre o dia em conjunção com Vênus, revelando um momento propício para expressar sentimentos, ideias e colocar os “pingos nos is”. O sinal está aberto para você conversar e esclarecer um assunto que ficou malresolvido ou entalado na garganta. Mas não para remoer mágoas e, sim, para se entender com alguém. O cenário ainda é favorável para cuidar dos interesses materiais. Pode ter sucesso em negociações, reuniões, videoconferências e entrevistas de emprego. Contudo, Mercúrio fica retrógrado e aconselha a melhorar o diálogo e o entrosamento com a família: não deixe um atrito evoluir. Na paquera, boa fase para puxar papo na paquera e conhecer melhor o crush. No romance, período indicado para aumentar a sitonia e cumplicidade com a pessoa amada.

TOURO

Controlar os gastos será seu maior desafio nesta sexta. A Lua segue o rolê que faz pela sua Casa das Posses e se aproxima de Vênus, seu astro regente, indicando que você pode estar mais consumista, sobretudo no período da manhã. Não vai ser fácil resistir às promoções online e ofertinhas recebidas pelo whatsapp. Tá amarrado! Controle-se e procure se inspirar na prudência que herdou do seu signo para administrar bem sua grana e evitar novas contas, assim não corre o risco de levar uma surra dos boletos mais adiante. A boa notícia é que você pode ter ideias criativas para ganhar um dinheirinho extra com algo que pode fazer em casa. Nos contatos, Mercúrio retrógrado dá o alerta: convém ir devagar para não tirar conclusões precipitadas ou falar o que não deve. Nos assuntos sentimentais, seu coração vai querer segurança. Só não vale sufocar quem ama com cobranças e ciúme, valeu?

GÊMEOS

Eita! Hoje tem Mercúrio retrógrado e isso significa que você já tem em quem botar a culpa das burradas que faz! hahah Mas além disso, significa que é bom dobrar a atenção com os interesses financeiros: maneire nos gastos e tenha cautela para não comprometer o seu orçamento. Mas os dois astros femininos do Zodíaco hoje brilham para você e prometem uma sexta-feira para consagrar de joelhos. A Lua segue em seu signo e se aproxima de Vênus, formando uma conjunção, encontro especial que vai iluminar seu carisma e despejará boas vibes em seu Horóscopo. Além de acentuar todos os pontos fortes geminianos, esse aspecto vai reforçar o seu poder de comunicação, seu jeitinho cheio de charme, simpatia e sociabilidade. É o momento de cuidar com todo carinho do visual, fazer selfies caprichadas e atrair crushs: você vai arrasar nas paqueras. Quem já tem seu par vai querer participar ainda mais da vida de quem ama. Só não fique discutindo a relação: fale de amor e invista na seducência.

CÂNCER

O cansaço da semana vai pesar e você pode se sentir um desânimo ou carência maior hoje. A Lua segue em sua Casa 12 e se aproxima de Vênus, que está na mesma posição, recomendando a pegar mais leve em suas atividades. Evite se sobrecarregar de tarefas e responsabilidades, procurando fazer apenas o que for prioridade. Os astros ainda pedem cuidado com trapaças e gente falsiane. Guarde seus segredos a sete chaves e não se abra com qualquer pessoa. Mercúrio começa a retrogradar em seu signo e também aconselha a ficar de antena ligada nos contatos e nas conversas. É hora de dar um pouco mais de atenção A você, cuidar do visual e levantar sua autoestima. Na paixão, pode sentir vontade de se envolver com alguém comprometido ou cheio de mistérios. Na relação a dois, cautela para não se distanciar afetivamente do seu love. É hora de reforçar a confiança e a cumplicidade.

LEÃO

Sextou com ótimas promessas para a sua vida social e suas amizades. A Lua dá um rolê por Gêmeos e se encontra com Vênus, trazendo muitos estímulos para você agitar seus contatos e conhecer gente nova, mesmo que seja online. Conversas virtuais e troca de experiências com pessoas que admira devem tornar tudo mais fácil e prazeroso para você hoje. Por isso, vale a pena trabalhar em equipe, participar de grupos e estreitar os laços com os amigos via mensagens ou chamadas de vídeo. Você também terá facilidade para se enturmar com gente diferente e interessante. Só não descarte altos e baixos com dinheiro ou saúde: Mercúrio começa o movimento retrógrado em seu inferno astral e pede mais atenção com sua grana e seu bem-estar. Na paixão, se você está livre, papos descontraídos podem render paqueras deliciosas. No romance, não faltarão sintonia e companheirismo, é só curtir.

VIRGEM

Hoje seu foco estará na carreira e nas oportunidades de conquistar o reconhecimento e o sucesso que merece. A Lua se junta a Vênus e multiplica energias em sua Casa 10, colocando suas principais habilidades em evidência e abrindo as portas para seu progresso. Isso significa que você pode ter boas oportunidades de se destacar e crescer no trabalho, então, mostre do que é capaz. Essas influencias astrais também mexem com a sua vaidade e revelam um momento ideal para cuidar da imagem, realçar sua beleza e incrementar seu visual. Porém, seu regente Mercúrio entra em movimento retrógrado e aponta instabilidades em suas relações sociais: há risco de fofoca ou desapontamento em torno de amizades. Na paixão, pode se envolver com uma pessoa disputada e influente. A dois, você e seu bem farão planos e lutarão juntos pelo que desejam.

LIBRA

Se depender da Lua e de Vênus, sua estrela guia, esta sexta-feira tem tudo para te surpreender positivamente e suas esperanças vão se renovar. Esses astros dobram forças no setor muito favorável do seu Horóscopo, indicando que o dia é perfeito sem defeitos para começar coisas diferentes, investir nos estudos e no seu crescimento profissional. Pode iniciar um curso importante ou fazer contato com pessoas bem-sucedidas que terão muito a ensinar para você. É hora de abrir a mente para novos aprendizados e ampliar seus conhecimentos. Porém, Mercúrio fica retrógrado e recomenda cautela com mal-entendidos na vida profissional: esclareça dúvidas e fique longe de fofocas. Na paixão, se você busca um novo amor, a dica do céu é marcar presença nas redes sociais e aplicativos de namoro, pois pode entrar em sintonia com alguém especial. Valorize as afinidades ao escolher seu crush. Clima leve e delicioso no romance.

ESCORPIÃO

As estrelas estimulam seu signo a realizar transformações e revelam que o momento é ideal para praticar o desapego. Lua e Vênus formam conjunção em suaCasa 8 e prometem dar todo apoio para você a encarar os desafios, enfrentar e resolver os problemas. Será mais fácil se libertar de mágoas, ressentimentos e também de vícios. Aproveite para dar uma geral em seus pertences e descartar as coisas que só ocupam espaço e não têm mais serventia: isso ajudará a espantar energias estagnadas e negativas. Todavia, não despreze o recado de Mercúrio, que começa a caminhar ao contrário a partir de hoje e pede atenção extra com estudos, provas, exames e atividades educacionais a distância. No amor, você estará ainda mais envolvente, esbanjará sensualidade e poderá atrair quem quiser. Na vida a dois, saberá deixar o love aos seus pés. Desejos à flor da pele: seduza!

SAGITÁRIO

A Lua atravessa o lado oposto do seu Horóscopo e hoje tem encontro marcado com Vênus, o astro do amor, do dinheiro e da beleza. Essa comunhão de forças vai trazer à tona sua habilidade para se relacionar e seu dom para motivar as pessoas. Trabalhar em equipe e se aliar aos colegas vai deixar o seu dia bem mais produtivo e positivo. Você terá sorte em parcerias ou ao firmar uma sociedade com alguém de confiança. Palavras e atitudes gentis vão ajudar você em qualquer situação. Porém, Mercúrio passa a se mover em sentido inverso no Zodíaco, recomendando cautela com negociações, compras, investimentos e dívidas: não se arrisque nem esqueça os compromissos que precisa saldar. No amor, Lua e Vênus estimulam o clima de romance ao mesmo tempo em que aumentam as chances de encontrar sua alma gêmea. A dois, é hora de aprofundar os vínculos com seu bem e apostar na união.

CAPRICÓRNIO

Além de mostrar muita disposição e disciplina no trabalho, você terá prazer em colaborar com os colegas. Quem avisa é a Lua, que dá um rolê em sua Casa 6 e soma energias com Vênus no mesmo setor. Seu jeito tende a ficar bem mais prestativo e deve facilitar bastante seus contatos ao longo do dia. Os astros também vão influenciar diretamente seu bem-estar e sua autoestima, incentivando a cuidar melhor do seu corpo. É provável que se preocupe mais com a sua saúde e beleza. Aproveite para malhar, mesmo em casa, priorizar uma alimentação saudável e destacar os seus pontos fortes no visual. Contudo, Mercúrio fica retrógrado e aconselha a lapidar a comunicação em suas relações, ainda mais com quem ama. Na paquera, pode pintar um clima com alguém que está sempre por perto. Na vida a dois, mostre que valoriza o par e ofereça apoio para o que seu love precisar.

AQUÁRIO

O céu envia ótimas vibes para o seu signo e você vai sentir que até os imprevistos ocorrerão a seu favor. É pra glorificar de pé, viu? A Lua irradia ótimas energias em seu paraíso e ainda se aproxima de Vênus, garantindo que a sua boa estrela estará protegida e você vai contar com a sorte em tudo que quiser e fizer hoje. Se gosta de arriscar uns palpites em jogos, ouça sua intuição e não deixe de fazer uma fezinha. Também vale participar de todos os sorteios que encontrar nas redes sociais! Marque os amigos sem ter vergonha, porque os humilhados pode ser exaltados e ainda ganhar prêmios! A criatividade será outra aliada importante e seu lado talentoso deve sobressair no trabalho. Só fique de olho no aviso de Mercúrio, que começa a retrogradar e pede mais atenção com a saúde: não relaxe nas medidas de prevenção e capriche no álcool gel. Na paixão, seu charme fica turbinado e pode abrir caminho para uma atração irresistível. Vai conquistar novos admiradores e aumentar a lista dos contatinhos. Fase especial para namorar: que tal um programa bem romântico com o mozão?

PEIXES

A família estará entre as suas prioridades nesta sexta-feira e você pode fortalecer alguns laços. Quem avisa é a Lua, que se aproxima de Vênus e coloca os interesses do lar no centro das suas atenções. O momento é oportuno para somar com os parentes para juntos resolverem uma questão que vem se arrastando: a união de esforços promete dar bons resultados. No trabalho, pode resgatar uma tarefa que já fez no passado e isso será gratificante para você. Mas ouça também o recado de Mercúrio, que hoje começa a retrogradar em sua Casa da Conquista. Não convém criar muitas expectativas na paquera, já que imprevistos podem rolar. Talvez queira entrar em contato e acertar os ponteiros com alguém que já chamou de seu: o diálogo será essencial. Na união, quanto mais segurança, melhor. Fase caseira e propícia para a troca de carinhos: relaxe nos braços do seu love.

por João Bidu

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também