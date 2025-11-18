Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (18/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje a energia tá favorável pra começar aquela jornada que você tava precisando muito Áries. Você vai sentir uma vibe emocional super estável, e a sorte vai estar dando aquela força, mesmo que o nervosismo tente te enrolar um pouco. O segredo é levar as coisas com mais calma pra evitar estresse desnecessário. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Sai debaixo Touro! Que a angústia dá uma trégua e deixa espaço pra tranquilidade crescer. Vai rolar uma virada inesperada que abre horizontes — e pode apostar, um gesto de alguém vai te fazer sentir aquele quentinho no coração. Dia pra consertar umas bobagens que ficaram no caminho. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: A mente tá a mil hoje, cheia de ideias que podem virar projetos incríveis se você der atenção Gêmeos. Mas nem tudo é simples: vai pintar aquela dúvida cruel, uma escolha difícil que só você pode fazer. Vale a pena não se deixar influenciar demais. O horário pra brilhar é pela manhã, entre 8h e 11h. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: É dia de olhar pra dentro, cuidar desse lado emocional que muitas vezes a gente deixa meio de lado Câncer. Tá tudo pedindo equilíbrio pra resolver pendências nos sentimentos. Nada de ser só calculista, mas também não cair em emoções exageradas. Hoje é dia de entender o que seu coração quer. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Pode pintar aquele vai e vem de emoções intensas, tipo um turbilhão dentro da sua cabeça, hein? A vontade de fazer algo grande vai bater, e a indecisão vai tentar segurar seu passo Leão. Mas se pintar uma chance, aproveita que é agora, sem medo! Se estiver confuso, tudo bem dar um passo atrás. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Hoje a carga cai e o otimismo dá um empurrão na sua energia Virgem! Você vai se sentir pronto pra arrebentar. Essa vibe confiante merece cuidado só com a boca - evita contar seus planos para as pessoas erradas pra não atrapalhar. Aproveite o período da manhã, das 9h às 12h, para se energizar. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Fim de uma etapa﻿ marca um novo começo promissor para você Libra. O sucesso estará ao seu lado, guiando suas decisões com sabedoria para aproveitar ao máximo. Novos horizontes surgem, abrindo portas para conquistas importantes. Cuide de suas palavras﻿ para manter a harmonia nas relações. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Liberte-se do passado e viva intensamente o presente, sem amarras emocionais que só trazem sofrimento Escorpião. Uma situação incômoda está prestes a terminar de forma inesperada, graças à intervenção do universo. Período ideal acontece no início da manhã, entre 6h e 9h, garantindo clareza. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Não tema os possíveis erros durante o dia, pois suas preocupações serão diminuídas em breve. Mantenha sua vida privada protegida para impedir que energias negativas penetrem em seu campo energético Sagitário. O horário recomendável é a manhã, das 9h às 11h, fazendo com que seu ânimo renove a trajetória. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Hoje é bom manter transparência e evitar fofocas que possam enfraquecer sua energia. Distancie-se de ambientes negativos e use rituais de purificação para liberar vibrações indesejadas, como queimar uma vela preta e outra branca simultaneamente. Essa prática ajudará a renovar sua proteção. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: A saudade pode surgir nas primeiras horas do dia, mas sua capacidade de adaptação trará animação e foco para enfrentar os desafios cotidianos Aquário. Ainda que o tempo para atividades pessoais seja limitado, sua criatividade ajudará a encontrar soluções eficazes até o final do dia. Evite exageros. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: O dia traz vibrações positivas que fortalecem sua autoconfiança, mesmo que você se sinta um pouco lento Peixes. Para despertar todo seu potencial, saia para um passeio breve, respirando ar fresco e fazendo exercícios leves. Isso ajudará a renovar seu corpo e mente e a reconectar-se com sua essência. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

