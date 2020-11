Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (18/11) para o seu signo

Áries

É um excelente dia para priorizar os projetos e as relações com os amigos. Estudos e viagens são exaltados com aberturas e oportunidades. O seu regente, Marte, está em contato com o planeta Júpiter, o que lhe deixa mais confiante.

Touro

Os projetos profissionais são edificados com aberturas e oportunidades. É um bom dia para mexer com documentos e para pensar mudanças complexas. Seu regente, Vênus, pede maturidade para interagir com aspectos familiares, mas também traz a capacidade de ressignificar e curar os ressentimentos.

Gêmeos

É um excelente dia para divulgar notícias e para impulsionar estudos e viagens. É necessário saber que você não está bem e que precisa lidar com situações que geram ansiedade e mudanças abruptas. Seja flexível.

Câncer

Você é levado a interagir com documentos e investimentos necessários para esse momento. O céu favorece o seu crescimento no trabalho. Você está confiante, mas precisa aprender a lidar com o autovalor e com o seu bem-estar pessoal. Solte tudo o que não está sob seu controle.

Leão

Você vai perceber o cônjuge mais confiante e aberto às oportunidades. Os aspectos ativam também sócios e clientes. Por outro lado, você está mais consciente das suas necessidades emocionais e aberto a curar o passado para ser feliz.

Virgem

É um excelente dia para avaliar as oportunidades no trabalho e para desenvolver projetos que estejam em sintonia com os seus ideias. Mas o céu alerta para a ansiedade e para a urgência na hora de executar mudanças em sua vida. É necessário ter paciência.

Libra

O dia está excelente para namorar e desenvolver atividades que exaltem a autoestima e os seus interesses pessoais. O céu pede desenvolvimento de autoestima e satisfação pessoal. Existem pontos em família que exigem muito de você. É necessário agir com maturidade e consciência das curas existentes.

Escorpião

É um bom dia para lidar com investimentos em família ou para promover, de alguma forma, os projetos familiares. Você está passando por uma fase de cobranças em relação a algumas pessoas. Busque ampliar a sua percepção sobre pontos que precisam ser curados.

Sagitário

É um excelente dia para promover as relações com parentes e pessoas que participam de projetos em comum. É importante agir com sabedoria para lidar com investimentos e, concomitantemente, com ressentimentos do passado que ainda o afetam.

Capricórnio

É um bom dia para realizar investimentos e promover planos que exigem de você planejamento material. O céu também exige de você maturidade e consciência das responsabilidades. Um contato importante o ajuda a interagir com os projetos.

Aquário

É um excelente dia para promover seus projetos e assuntos do seu interesse. O céu favorece a sua imagem e as suas posturas. É necessário entender que existem fatores emocionais que estão sendo construídos por meio do autoconhecimento. Entenda também que alguns deles não estão sob o seu controle.

Peixes

O momento é ideal para ter uma boa percepção do seu crescimento e do quanto pode interagir de forma mais saudável para promover os seus projetos profissionais. A sua percepção sobre pessoas e fatos é boa, entretanto é importante dar atenção a negligências que dificultam a comunicação e documentos.

