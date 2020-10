Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (18/10) para o seu signo

18 Out 2020 - 08h17

ÁRIES 21/3 a 20/4

Vai sentir um desejo enorme de mudar as coisas ao redor. Bom momento para superar mágoas no amor. Pode ganhar ou perder dinheiro com facilidade. Cor laranja.

TOURO 21/4 a 20/5

Se for trabalhar, poderá contar com os colegas. Quem está só vai querer curtir a liberdade sem amarras. No romance, o dia será de muita união. Cor verde-claro.

GÊMEOS 21/5 a 20/6

A Lua vai garantir disposição para você cumprir seus compromissos. Lance com colega deve ser mantido em segredo. Apoie os projetos do seu bem. Cor rosa-claro.

CÂNCER 21/6 a 21/7

Vai querer aproveitar o fim de semana para fazer o que gosta. Na paquera, coloque a saúde na frente de qualquer curtição. Muito carinho com o par. Cor preto.

LEÃO 22/7 a 22/8

Se precisar trabalhar, priorize o que sabe fazer bem. Curta a companhia da família. A conquista fica meio de lado. Repense alguns planos a dois. Cor vinho.

VIRGEM 23/8 a 22/9

Terá mais habilidade para dialogar e fazer acordos. Ligue ou mande mensagem pra quem está longe. Nos assuntos do coração, aposte nas conversas. Cor amarelo-claro.

LIBRA 23/9 a 22/10

Cuidar do dinheiro será prioridade, já que gastos inesperados podem surgir. Vai buscar lealdade e segurança na paquera. Controle o ciúme no romance. Cor azul-celeste.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

Vai se destacar em tudo que fizer, mas não exagere na franqueza. Charme e boa lábia serão seus trunfos na conquista. Controle a teimosia a dois. Cor dourado.

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

Respeite o desejo de se isolar. Tenha cuidado com fofocas e intrigas. Talvez queira manter um novo romance em segredo. Esclareça dúvidas com o par. Cor branco.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/1

Mate a saudade das pessoas queridas de maneira virtual. Paquera com colega pode precisar de alguns ajustes. Na união, apimente a intimidade. Cor preto.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

Assuntos de família ou imprevistos em casa vão exigir atenção. Quem busca um novo amor estará bem exigente. A dois, fale do futuro e faça planos. Cor verde.

PEIXES 20/2 a 20/3

Bom dia para trabalhar, fazer cursos e aprender coisas novas. Na conquista, converse com o alvo para descobrir afinidades. Seja paciente na união. Cor marrom.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também