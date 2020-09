Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (18/09) para o seu signo

ÁRIES

Hoje a lua pede calma, boa alimentação e descanso. Excelentes ideias podem surgir de repente. Se estiver solteiro(a), poderá encontrar uma pessoa tímida, que não esteja muito entrosada.

TOURO

Saberá o que é melhor para você e defenderá seu ponto de vista. Evite fofocas na roda de amigos. Vai querer ficar em casa com seu amor, mas sem TV e celular, conversando e namorando.

GÊMEOS

Estará com a curiosidade focada em descobrir cantinhos diferentes. Se puder, banque o(a) turista e vá conhecer algum lugar novo. Tome a iniciativa na paquera convidando seu(ua) pretendente para sair.

CÂNCER

Reúna a família para o almoço, mas divida as funções com todos para não se sobrecarregar. Você e o par terão ideias para o futuro, desde planejar as férias até economizar para investir numa casa.

LEÃO

O convite dos astros é para você se produzir e sair. Hoje não é dia de ficar em casa. Fique atento(a), não vá acreditando em tudo que seu(ua) paquera disser. Solte-se mais em um segundo encontro.

VIRGEM

Desligue um pouco dos afazeres. Se permita um dia curtindo o sol de verão ou só relaxando em casa mesmo. Se tiver um amor, curta essa companhia, pois os astros prometem muito romance à noite.

LIBRA

Tente tirar um tempo e ler um livro ou assistir um filme. Sua mente está clara e focada para se envolver nas histórias. Vênus e Marte mandam boas energias para a relação, te ajudando a dar apoio ao par.

ESCORPIÃO

Tente se exercitar, passear com o pet ou fazer uma caminhada, aproveite o domingo. Se estiver na pista, prepare suas armas de sedução e invista num bom papo, pois tem boas chances de se dar bem.

SAGITÁRIO

Mesmo com opções de lazer, poderá guardar a energia para a semana ou focar nos estudos. Terá dificuldade em manter o foco. A atenção será acionada quando entrar em seu radar aquela pessoa especial.

CAPRICÓRNIO

Rasgue aquela lista de tarefas porque hoje é dia de descanso. Os relacionamentos conjugais estão em sintonia com mudanças positivas, e uma abertura para expandir os horizontes da relação.

AQUÁRIO

Pode dar um perdido para os amigos, no celular, e ficar quietinho(a) em casa fazendo outras coisas. Se tiver um(a) companheiro(a), o único assunto tabu é da área financeira. Mas elogios surtirão bom efeito.

PEIXES

Dia favorável para ajudar as pessoas a se reconciliarem. Confie em seu feeling se precisar tomar alguma decisão. A afinidade de pensamentos entre você e seu par será o diferencial na relação.

(Via João Bidu)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também