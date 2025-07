Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (18/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje é um ótimo momento para analisar o caminho que sua vida está tomando e fazer os ajustes necessários. Reflita com calma sobre as escolhas que tem feito e tome decisões que alinhem sua jornada com seus verdadeiros objetivos. Cuide também do seu corpo e da mente, pausas ao longo do dia e uma boa noite de sono farão maravilhas pelo seu bem-estar.

Números da sorte: 10 - 23 - 49 - 18 | Lua Minguante em Touro.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Para manter o foco e a produtividade, o ideal é tirar um tempo para se reconectar com seu propósito interior. Uma pausa estratégica pode trazer clareza e novas ideias. Este é o ponto de partida para uma transformação pessoal que pode mudar completamente seu destino. Mantenha o equilíbrio emocional para aproveitar esse impulso renovador.

Números da sorte: 56 - 25 - 17 - 44 | Lua Minguante em Touro.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

A energia que você vai sentir hoje pode ser intensa e positiva. Direcione essa força para cumprir suas tarefas com entusiasmo e, se possível, pratique um exercício físico para equilibrar corpo e mente. Por outro lado, evite os excessos e busque o prazer que constrói, não aquele que apenas distrai. Sempre pense no seu crescimento.

Números da sorte: 39 - 57 - 15 - 48 | Lua Minguante em Touro.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Idealize seus sonhos com coragem e estabeleça metas claras para se tornar sua melhor versão. Mesmo que os obstáculos pareçam grandes, mantenha-se firme no seu propósito. Hoje, o Universo favorece quem deseja crescer, aprender e evoluir. Aproveite essa maré a seu favor e se planeje para ter tempos melhores em todas as áreas da sua vida.

Números da sorte: 46 - 27 - 11 - 37 | Lua Minguante em Touro.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

O dia está excelente para absorver novos conhecimentos e encontrar soluções criativas. Use essa vantagem para resolver pendências e colaborar com mais empatia. Caso o estresse apareça, tente equilibrar a mente com uma caminhada ou um tempo longe da tela. Priorize o seu bem-estar físico e mental. Isso vai lhe fazer muito bem.

Números da sorte: 21 - 38 - 9 - 13 | Lua Minguante em Touro.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Se o ritmo anda acelerado demais, hoje é o dia perfeito para respirar fundo e abrandar a marcha. Reserve momentos para relaxar, fazer algo leve e recarregar a mente. A meditação e o silêncio interior serão grandes aliados na busca por clareza e equilíbrio emocional. Use o período da noite para fazer isso e não atrapalhar o que tiver que fizer durante o dia.

Números da sorte: 10 - 3 - 29 - 56 | Lua Minguante em Touro.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

As interações estarão em alta hoje, com contatos, chamadas e redes sociais em movimento. A dica é manter a calma e agir com diplomacia. Sua intuição estará afiada, então aproveite para se destacar em reuniões e conversas. Fortaleça suas conexões com empatia e inteligência emocional para ter a possibilidade de que surjam boas oportunidades

Números da sorte: 35 - 16 - 8 - 20 | Lua Minguante em Touro.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Ouça mais sua intuição e não se deixe influenciar por quem não conhece seu caminho. Afinal, só você sabe o que precisa fazer. Há clareza no ar, e você pode finalmente resolver situações que estavam confusas. Se mantiver a disciplina, vai encerrar o dia com a sensação de dever cumprido e com tempo para fazer algo que ama.

Números da sorte: 34 - 19 - 22 - 48 | Lua Minguante em Touro.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sua criatividade estará pulsando com força hoje. Aproveite para investir em tarefas que exigem imaginação e sensibilidade. A empatia também estará elevada, o que facilitará os relacionamentos. Reflita sobre o que precisa mudar em sua vida — boas soluções virão em momentos de silêncio e introspecção. Aproveite para tomar um novo rumo.

Números da sorte: 13 - 50 - 22 - 47 | Lua Minguante em Touro.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Se bater alguma insegurança, não hesite em buscar apoio em alguém de confiança. Conversar com alguém confiável pode abrir novos caminhos e aliviar pressões. Além disso, com uma boa organização, você terá mais tempo para si e conseguirá dar conta de tudo com leveza. Planejamento será sua melhor ferramenta hoje para poder avançar tranquilo.

Números da sorte: 8 - 21 - 59 - 10 | Lua Minguante em Touro.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Liberte-se de pensamentos negativos e obstáculos mentais que só atrasam sua jornada. Você tem força para superar dificuldades e viver com mais equilíbrio. Por outro lado, poder essencial que cuide do seu corpo com exercícios, alimentos saudáveis e práticas positivas. Mudanças simples trarão grandes resultados para o seu estilo de vida.

Números da sorte: 11 - 30 - 26 - 50 | Lua Minguante em Touro.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje você poderá dar um grande passo em direção aos seus sonhos. Livre-se do medo que te paralisa e abrace sua coragem interior. Ainda mais que ao acreditar em si mesmo, tudo fica mais possível. Com determinação e foco, não há limites para o que você pode conquistar. Vá com tudo! O tempo também é bom para pensar mais em você, no seu bem-estar.

Números da sorte: 29 - 40 - 7 - 18 | Lua Minguante em Touro.

Fonte: Horóscopo Sideral

