Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (18/06) para o seu signo

ÁRIES

Chegou aquele dia perfeito sem defeitos que você pediu aos céus! As estrelas estão inspiradíssimas e vão mandar as melhores energias nessa quinta. Momento oportuno para focar nos interesses materiais, resolver pepinos e buscar meios de quitar uma dívida. A Lua sorri para Júpiter, Marte e Plutão, blindando suas finanças e sua vida profissional. Você pode ter ideias e soluções práticas e engenhosas para ampliar seus ganhos e se livrar das preocupações. Batalhe pelas suas ambições e fique de antena ligada nas oportunidades, pois há chance conseguir uma conquista importante hoje. No fim da tarde, A Lua muda de signo, migra para sua Casa 3 e fica de boas com Saturno, anunciando um período especial nas amizades e na paixão. Aguarde encontros virtuais animados e papos superagradáveis à noite. Pode encantar alguém de Gêmeos ou Aquário. Ótima sintonia na relação com seu love, inclusive na intimidade. Realize suas fantasias no sexo.

TOURO

O céu está forrado de aspectos nessa quinta e todos vão favorecer seu signo em vários setores. A Lua passa o dia inteiro em sua companhia e fica de boas com Marte, Júpiter e Plutão, dando uma tremenda força para os seus interesses. Seu lado determinado, corajoso e empreendedor fica em evidência, estimulando suas conquistas. Você vai mostrar as qualidades que possui e pode dar passos largos em direção aos seus ideais, sobretudo no serviço. Trabalhar em equipe será uma boa opção para alcançar seus propósitos. Busque o apoio dos colegas, lidere o grupo e aposte na troca de experiências para aprender e se aperfeiçoar no que faz. Terá sucesso em cursos, concursos e assuntos de justiça. Nos assuntos do coração, há sinal de forte atração por alguém do seu círculo de amizades. À noite, a Lua muda de cenário e promete estabilidade. Na vida a dois, mirem em seus objetivos e lutem juntos para realizar um projeto ou sonho.

GÊMEOS

A Lua passa o dia em seu inferno astral, aconselhando a controlar sua empolgação e comer pelas beiradas. Ela garante que é o momento de agir com discrição e batalhar pelos seus objetivos, mas sem revelar seus planos a ninguém se não quiser fazer papel de trouxa. Agora, como a Lua faz uma série de aspectos positivos nesta quinta, promete proteção extra para seus interesses. Sua intuição está acentuada e pode revelar os melhores caminhos, então, confie em seus instintos. No fim da tarde, a Lua ingressa em seu signo e troca likes com Saturno logo em seguida, anunciando uma noite cheia de estímulos em seus contatos e conversas. Pode ter surpresas agradáveis com gente que está distante. Mudanças à vista e tudo indica que serão muito boas. Use e abuse do seu carisma geminiano para impressionar o crush. Forte atração por colega. No romance, é hora de ousar, seduzir e surpreender seu love.

CÂNCER

oje os astros iluminam seus relacionamentos, acolhem suas esperanças e dão sinal verde para você transformar seus sonhos em realidade. É pra glorificar de pé, hein? A Lua taurina troca likes com Marte, Júpiter e Plutão, indicando um momento oportuno para unir esforços em torno de objetivos em comum com quem convive ou trabalha. Você pode fazer uma parceria ou sociedade muito vantajosa ao longo do dia. Aposte na união e some forças com alguém de confiança para cumprir suas metas e chegar aonde quer. Também pode iniciar um curso ou aprender algo valioso para a sua carreira. Essa quinta ainda será superpositiva para interagir nas redes sociais, demonstrar seu carinho à turma e fazer novas amizades. Pode conhecer alguém e sentir uma paixão à primeira vista. À noite, a Lua entra no signo anterior ao seu, forma trígono com Saturno e fortalece seu romance. Os momentos íntimos serão os pontos altos e a vontade de se render aos desejos aumentará.

LEÃO

As estrelas despejam excelentes energias em seu Horóscopo e prometem uma quinta gloriosa para o seu signo. A Lua troca likes com Marte, Júpiter e Plutão, impulsionando seus interesses e seu progresso, sobretudo na vida profissional. Trabalho e sucesso serão prioridades hoje e você não vai medir esforços para se destacar. Os superiores estarão atentos ao seu desempenho e às suas competências: o período pode ser ideal para conseguir algo que ambiciona ou dar um passo decisivo para uma grande mudança na carreira. Dedique-se às tarefas com firmeza, pois os frutos vão valer a pena. O momento também é indicado para cuidar da saúde e da beleza. À noite, a Lua ingressa em Gêmeos e sorri para Saturno, dando sinal verde para as amizades e o amor. Seu charme vai atrair como ímã. Romance com alguém da turma recebe bons estímulos. Vida a dois cheia de estímulos. Tome a iniciativa e surpreenda no sexo.

VIRGEM

A quinta-feira chega com ótimas promessas dos astros, que hoje estão no maior fervo e anunciam mudanças positivas em sua vida. A Lua segue o rolê em sua Casa 9, setor que tem relação estreita com suas esperanças e dá carta branca para você sair da sua zona de conforto. Em paz com Marte, Júpiter e Plutão, a Lua revela que o momento é oportuno para começar coisas diferentes, ampliar e lapidar seus conhecimentos. No trabalho, unir-se aos colegas será produtivo e você terá facilidade para liderar. Agir em equipe será vantajoso para todos e uns vão aprender com os outros. No final da tarde, a Lua migra para Gêmeos, elevando seu lado sociável, seu carisma e popularidade. Ela ainda troca likes com Saturno e indica uma boa fase para iniciar um namoro ou deixar um romance recente mais sério. Quem já achou a sua cara-metade vai descobrir ainda mais afinidades com o par. Renda-se à paixão, aos desejos e à sedução.

LIBRA

Uma movimentação intensa acontece no céu e os astros estão na maior inspiração, formando uma porção de aspectos positivos. Quem vai sair no lucro é o seu signo, que terá pela frente um dia de oportunidades e transformações benéficas. A Lua fica de boas com Marte, Júpiter e Plutão, revelando que o momento é propício para promover mudanças em casa e no trabalho. Você terá mais praticidade para organizar as coisas e desprendimento para descartar o que não usa mais. Será mais fácil, também, abandonar vícios e investir numa vida mais saudável: valorize seu bem-estar. No finalzinho da tarde, a Lua começa a brilhar nos graus geminianos e em seguida troca likes com Saturno, trazendo novos estímulos para sua vida e seu coração. Pode pintar paixão por alguém que admira e vai ser difícil disfarçar. Namoro à distância favorecido. Na relação a dois, sair da rotina pode fazer bem ao casal: divirtam-se mais juntos.

ESCORPIÃO

Os astros vão conspirar a seu favor e prometem um dia de alegrias e conquistas. A Lua ficará até o fim da tarde em Touro, seu signo oposto, e vai trocar likes com Marte, Júpiter e Plutão, favorecendo e facilitando suas relações pessoais e profissionais. Eles vão estimular a cooperação e avisam que trabalhar em equipe será uma boa opção para você. Troque ideias com os colegas, pois isso pode render soluções e projetos supercriativos. Marte também vai renovar a sua sorte e você pode aproveitar essa influência positiva para fazer uma fezinha e participar de sorteios no Instagram e no Facebook! Pode marcar os migos tudo! À noite, a Lua ingressará em sua Casa 8 e vai turbinar seu lado sensuellen. As paqueras vão esquentar pra valer, mesmo nos contatos virtuais: use e abuse do seu carisma. Uma paixão pode surgir de repente e dominar o seu coração. Ótima sintonia e bons papos no romance. Momentos de intimidade mais vibrantes, do jeito que seu signo gosta.

SAGITÁRIO

Trabalhar em casa e com família pode ser muito produtivo e lucrativo para você hoje. Se está realizando as suas atividades remotamente, pode usar a sua experiência para resolver algumas questões e ganhar pontos com os chefes. A Lua dá sinal verde para cuidar dos seus interesses no acolhimento do seu lar e tudo o que fizer em seu cantinho vai render, principalmente na parte da manhã. A Lua troca likes com Marte, Júpiter e Plutão, indicando conquistas no serviço e também para o seu bolso. Bom período para negociar bens de família ou tomar decisões que terão impacto positivo na situação financeira, sua e dos parentes próximos. À noite, a Lua migra para sua Casa 7 e garante que as chances de começar namoro firme melhoram sensivelmente. Pode pintar um pedido de namoro ou até mesmo casamento. Com seu love, o astral favorece o diálogo e reforça o companheirismo.

CAPRICÓRNIO

Sua estrela brilhará intensamente nesta quinta e quem garante é a Lua, que vai encher seu paraíso astral de boas energias ao formar aspectos superpositivos com Marte, Júpiter e Plutão. A sorte vai soprar em sua direção e você pode conseguir tudo que quiser hoje, ainda mais se explorar sua simpatia e boa lábia, que estarão em evidência. Conseguirá motivar os outros com seu entusiasmo e saberá usar as palavras certas para convencer as pessoas. Suas ideias vão ganhar destaque no trabalho e há sinal de sucesso em processo seletivo de emprego. Se você é do tipo que gosta de arriscar palpites em apostas, o bom momento pode ser oportuno. À noite, a Lua muda de signo, mas troca likes com Saturno, seu regente, e promete horas agradáveis. Na conquista, pode se declarar e deixar o crush sem fôlego. A dois, palavras e convites ousados vão acender os desejos e apimentar a relação.

AQUÁRIO

Marte traz boas novas para o seu signo logo cedo e abre o dia em sintonia com Lua, dando uma bela injeção de ânimo para o seu signo batalhar pelos interesses materiais. Você terá pique de sobra para correr atrás dos assuntos que envolvem dinheiro e sua determinação pode garantir alívio para toda a família. Talvez consiga quitar uma dívida e livrar-se das preocupações. A Lua hoje termina seu rolê pelo setor doméstico do seu Horóscopo e também fica em paz com Júpiter e Plutão, realçando o clima de entendimento com quem convive. Ao longo do dia, pode sentir vontade de curtir um pouco de solidão. Respeite o desejo de aquietar um pouco no seu canto, você merece. Já à noite, a Lua segue o baile para a área do amor, sorri para Saturno e promete momentos deliciosos. Paquera e romance vão receber poderosos estímulos. Pode atrair uma pessoa mais séria e responsável. Na vida a dois, cuide de quem ama e aproveite o período de estabilidade com seu love.

PEIXES

Os astros fazem muitos movimentos hoje e prometem uma quinta-feira das mais animadas para o seu signo. A Lua realça o seu dom para se comunicar e revela que o diálogo será o caminho mais curto para resolver qualquer situação, sobretudo de manhã e à tarde. Em harmonia total com Marte, Júpiter e Plutão, a energia lunar dará todo apoio para você sobressair em suas atividades e compartilhar suas ideias inventivas. No trabalho, é hora de tomar a dianteira, dar sugestões e usar a imaginação para imprimir sua marca criativa em tudo o que fizer. Boas conversas e muita sintonia com parentes, colegas e amigos: coloque o papo em dia. Na paquera, seu jeito estará mais confiante e ousado. Pode ter atitudes mais atrevidas e impressionar o crush com suas investidas. À noite, a Lua pede um pouco mais de cumplicidade a dois. Um programinha caseiro será a melhor pedida com seu par. Sexo com pegada e sedução.

por João Bidu

