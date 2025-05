Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (18/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

As coisas materiais fluem bem, e isso é só o começo! e essa harmonia vai te ajudar bastante. A energia está favorável para fechar negócios e formar parcerias. Hoje é um dia em que você se sentirá mais seguro sobre suas capacidades e estará super motivada para fazer a diferença. Aproveite essa vibe positiva para organizar suas ideias!

Números da sorte: 54 - 28 - 42 - 30 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Você vai sentir uma vontade enorme de correr atrás dos seus sonhos, mas é importante ter os pés no chão e reconhecer algumas barreiras. A boa notícia é que sua autoconfiança vai lá em cima! Mudanças significativas estão a caminho, e um sonho ou projeto que você deixou guardado por um tempo vai ganhar vida novamente.

Números da sorte: 20 - 33 - 19 – 47 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Hoje é um dia para colocar a casa em ordem e se conectar com quem está longe. Os lugares ligados à educação e ao esporte vão te trazer boas vibrações, então aproveite para dar uma passada por lá. Além disso, é uma ótima oportunidade para sonhar e planejar uma viagem. Algo bom pode surgir e mudar a sua trajetória de forma positiva!

Números da sorte: 22 - 51 – 39 - 14 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Hoje, mesmo que você não sinta necessidade, a energia do dia pode abrir seus olhos para novas perspectivas. Suas emoções vão estar à flor da pele, especialmente quando o assunto for seus sentimentos ou sua vida pessoal. Fique um tempinho para ficar na sua, pois detalhes sutis do seu interior podem precisar de um pouco de silêncio para se manifestar.

Números da sorte: 36 - 28 - 34 – 57 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Nesta fase, a vontade de explorar algo novo ou fazer uma viagem pode se intensificar, te empurrando a tomar uma atitude. Você pode se sentir mais sensível e até um pouco obcecado por essa ideia de mudança. Se alguém quiser embarcar nessa aventura com você, isso pode ser ótimo, pois a energia vai fluir de maneira mais leve e divertida.

Números da sorte: 48 - 10 - 52 – 36 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje, até parece que a vida estará a mil por hora! Isso é incrível, porque você vai estar cheio de ideias e com uma energia contagiante. Trocar ideias com os outros vai te deixar ainda mais empolgado para colocar tudo em prática. Só não estranhe se a impaciência bater, porque a sua energia, tanto física quanto mental, está lá em cima!

Números da sorte: 47 - 13 – 60 – 54 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Você experimentará um momento incrível para dar um passo à frente e abraçar uma chance real de crescimento. É a jornada certa para se jogar na vida e aproveitar cada instante. Liberte-se das limitações que te prendem e conecte-se com o que realmente deseja. Fuja do estresse, pois ele pode bloquear toda a energia positiva que está ao seu redor.

Números da sorte: 26 - 60 - 13 – 37 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Você transita agora por uma fase de tranquilidade que vai te permitir seguir um novo caminho, trazendo à tona um avanço significativo na sua vida pessoal, algo que você vinha esperando há tempos. Alguém desconhecido até agora vai surgir e abrir uma boa possibilidade para você. Esteja confiante sobre isso e receptiva, pois grandes bênçãos estão a caminho!

Números da sorte: 58 - 21 - 52 – 47 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Você vai se conectar com suas ideias e tomar decisões certeiras sobre seus planos. Na sua vida pessoal, tudo vai fluir bem, e você vai encontrar aquele equilíbrio bacana entre trabalho e casa. Aproveite o período entre 15h e 18h30 deste dia, pois é tipo o momento perfeito para realizar ou decidir algo que realmente importa para você.

Números da sorte: 26 - 48 - 39 – 15 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje pode ser um dia meio confuso para você. A impaciência vai bater forte, especialmente quando se trata de começar aquela tarefa importante que está na sua lista. O melhor mesmo é dar um tempo e evitar qualquer negociação que exija decisões rápidas. Com o passar do dia, essa confusão perde força, e tudo deve fluir sem grandes problemas.

Números da sorte: 59 - 14 - 21 - 35 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Você vai perceber que é hora de dar uma força em quem muito precisa. A boa notícia é que, quanto mais você se dedica a ajudar quem está ao seu redor, mais o universo retribui. É como uma troca cósmica onde todo mundo sai ganhando. Além disso, é um bom momento para dar uma olhada no equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal e fazer os ajustes necessários.

Números da sorte: 44 - 56 - 31 – 17 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje é um dia em que um encontro espiritual vai te fazer pensar sobre a sua trajetória. A saúde está em alta e a energia transborda, então aproveite! Mas fique esperta com documentos e assinaturas, pois é melhor não arriscar. Deixe de lado os medos e as lembranças do passado; não deixe que isso atrapalhe o que você pode conquistar agora e no futuro.

Números da sorte: 15 - 34 - 41 – 23 | Lua Cheia, que entra em Aquário.

Fonte: Horóscopo Sideral

