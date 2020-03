Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (18/03) para o seu signo

ÁRIES

Os astros indicam uma fase de muito sucesso e grandes realizações para o seu signo. Você vai contar com doses extras de sorte e determinação, por isso, concentre-se em suas metas mais ambiciosas e batalhe pelo que quer. Seu charme pode despertar paixão em alguém do trabalho. Se você há achou sua alma gêmea, definam metas para para o futuro e lutem juntos para realizar seus sonhos.

TOURO

Os estudos continuam favorecidos e você deve agarrar as oportunidades de aprender e melhorar seu currículo. Os astros avisam que você pode ter boas notícias sobre uma ação judicial ou pode conseguir uma solução justa para um antigo impasse com alguém. Na paquera, experimente sair da mesmice, ir a lugares novos e se enturmar com outras pessoas. No romance, vai sentir muita sintonia e parceria com seu bem.

GÊMEOS

Mudanças inesperadas devem agitar a sua quarta-feira. Para alguém que gosta tanto de novidades, isso é sinal de um dia bem animado e excitante. Bom momento para mudar de emprego ou conquistar uma promoção: arregace as mangas e mostre do que é capaz. Vários astros acentuam a sua sensualidade e garantem sucesso absoluto na paquera e no romance. Renda-se aos desejos e à paixão.

CÂNCER

Os astros revelam que você pode firmar uma parceria ou sociedade muito vantajosa. Uma boa estratégia é aproximar-se de pessoas que tenham ideias e propósitos parecidos com os seus e somar forças com os colegas para vencer a concorrência e alcançar os objetivos em comum. Vários astros vão abençoar sua vida afetiva, seja para iniciar um romance ou fortalecer a união com a pessoa amada. Valorize as afinidades.

LEÃO

O céu dá sinal verde para você promover algumas mudanças no seu dia a dia. Bom momento para buscar um novo emprego ou conquistar mais estabilidade no seu trabalho. No amor, atração por colega ou por uma pessoa conhecida deve aumentar e vai ser difícil resistir. Para quem já vive uma relação séria, o céu promete ainda mais segurança e profundidade. Desejos à flor da pele: seduza seu bem.

VIRGEM

Os astros incentivarão você a encarar a vida com muita leveza e descontração. Com tanta sorte e entusiasmo, até as tarefas mais complicadas vão parecer fáceis e prazerosas para você. Aposte na simpatia para atrair e cativar as pessoas, seja no trabalho ou nas paqueras. Seu charme vai atrair como ímã e a paixão pode pegar você de jeito. No romance, união e desejos só vão aumentar.

LIBRA

Fase de muita produtividade para quem trabalha em casa ou em negócio de família e os astros avisam que você pode até apostar no crescimento do negócio. No emprego, você pode se beneficiar com a experiência adquirida em outro serviço: mostre suas habilidades. Receitas caseiras podem fazer bem à sua saúde. Você pode sentir mais vontade de ficar em casa e tende faltar pique para sair e paquerar. No romance, muita sedução na intimidade.

ESCORPIÃO

A criatividade será seu maior trunfo no trabalho: se surgir um problema, você rapidamente chegará com uma boa solução. Seu entusiasmo será enorme e vai contagiar todos ao seu redor. Faça uma fezinha: pode valer a pena. No amor, vai esbanjar charme e simpatia, o que deve animar muito as paqueras. Se já achou sua cara-metade, o dia é perfeito para passear, conversar e namorar muito!

SAGITÁRIO

Você pode ter gastos inesperados em casa, seja para ajudar um parente ou fazer algum reparo de urgência. Por outro lado, também pode usar o tempo livre em casa para fazer algo lucrativo e aumentar seus ganhos. A Lua estimula as finanças, então, aproveite o momento. No amor, você vai sonhar com uma relação segura e é provável que fuja de aventuras. Quem já tem par, o dia promete muita cumplicidade com seu bem, mas fuja de discussões.

CAPRICÓRNIO

Seu signo é batalhador e, se depender dos astros, você não vai medir esforços para conquistar seus objetivos, sejam pessoais ou profissionais. Pode ter ideias inspiradoras e saberá direitinho como convencer as pessoas. Negócios e acordos muito vantajosos também estão nos planos dos astros para você. Na paquera, puxe papo e aproveite para conhecer melhor o crush. No romance, vai mostrar o que quer, inclusive na intimidade.

AQUÁRIO

Alguns astros vão infernizar o seu astral e isso deve fazer você se preocupar além da conta com as coisas. Na prática, essa influência pode fazer com que você transforme um probleminha em um bicho de sete cabeças. Procure manter a calma, a fé e o otimismo para ver tudo com mais clareza. No amor, medo, dúvidas e insegurança podem balançar seu coração. Cuidado com as tentações na paquera. A dois, reforce a confiança.

PEIXES

Você vai lutar com unhas e dentes para atingir seus objetivos ou transformar em realidade um projeto para o futuro: terá iniciativa e determinação de sobra, e ainda pode conseguir o apoio de pessoas importantes. Sucesso em parcerias e amizades. No amor, atração por alguém da turma pode ficar irresistível. Quem já vive uma relação estável vai querer mais companheirismo. Lutem juntos por um sonho.

Horóscopo (Via João Bidu)

