Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (17/05) para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

A impulsividade pode ser tentadora, mas hoje o Universo pede mais cautela e escuta ativa. Tente ouvir o que seu coração e as pessoas ao seu redor têm a dizer. Um momento a sós com alguém pode revelar sentimentos que foram mal compreendidos. Aproveite este dia para se reconectar emocionalmente, tanto com as outras pessoas quanto com você mesmo.

Números da sorte: 37 - 9 - 24 - 11 | Lua Cheia em Capricórnio.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Hoje você será desafiado a encontrar o equilíbrio entre suas necessidades e as expectativas dos outros. Um mal-entendido com alguém próximo pode testar sua paciência, mas isso também será uma oportunidade de mostrar sua maturidade emocional. Ainda mais que quando você se posiciona com calma, sua presença se torna ainda mais forte e confiável.

Números da sorte: 12 - 37 - 43 - 8 | Lua Cheia em Capricórnio.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

É hora de ser estratégico e manter seus planos em segredo, especialmente quando se trata de concorrentes. Não ignore os pequenos desafios que surgem na vida pessoal; um problema familiar pode parecer complicado, mas enfrentá-lo com coragem pode trazer soluções inesperadas. Aproveite a noite para se reunir com amigos, rir e criar ótimas memórias.

Números da sorte: 27 - 44 - 3 - 50 | Lua Cheia em Capricórnio.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Encare o dia com coragem, pois desafios que surgirem agora serão oportunidades disfarçadas de obstáculos. Uma surpresa pode chegar de onde menos se espera; esteja receptivo, pois isso pode transformar seu rumo de forma positiva. Muitas vezes, a resposta que você tanto procura está nas pequenas coisas, mas só é possível enxergar quando se desacelera.

Números da sorte: 13 - 7 - 56 - 32 | Lua Cheia em Capricórnio.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

A atenção aos detalhes será essencial hoje, especialmente no convívio com os outros. Sua luz natural atrai olhares e influência, mas também exige responsabilidade com o que transmite. Evite atitudes impensadas, pois um comentário fora de hora pode magoar quem você preza. Pequenos gestos de gentileza terão impacto profundo — use isso a seu favor.

Números da sorte: 50 - 1 - 22 - 36 | Lua Cheia em Capricórnio.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Seu estado de espírito influencia mais do que você imagina. Por isso, escolha estar ao lado de quem levanta, inspira e compartilha alegria. Evite ambientes carregados de queixas ou negatividade, pois isso pode afetar seu equilíbrio emocional. Às vezes, um abraço inesperado vale mais do que mil conselhos. Mostrar afeto é tão importante quanto senti-lo.

Números da sorte: 26 - 30 - 12 - 48 | Lua Cheia em Capricórnio.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Você é o arquiteto da sua própria história, e hoje as estrelas o reforçam: assuma o controle do seu destino com confiança. Em vez de buscar validação externa, confie no que o seu coração diz. Ter uma atitude positiva é essencial para abrir novos caminhos e ver soluções onde antes havia dúvida. Às vezes, uma boa conversa é tudo o que você precisa para clarear a mente.

Números da sorte: 11 - 7 - 35 - 56 | Lua Cheia em Capricórnio.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje, a diplomacia será sua maior aliada. Ao lidar com pessoas de opiniões fortes, escolha as palavras com cuidado e evite atitudes impulsivas. Mostrar empatia ao se expressar pode abrir portas importantes. Novas ideias estão à sua volta, especialmente vindo de alguém próximo e, se você escutar com atenção, pode encontrar ali um insight valioso para seus próximos passos.

Números da sorte: 23 - 40 - 9 - 51 | Lua Cheia em Capricórnio.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

É essencial que neste dia seja centrado nas conversas. Evite entrar em discussões que não levam a lugar algum, pois sua sinceridade, embora importante, pode ser mal interpretada. Ao invés disso, foque em construir pontes com quem realmente está disposto a ouvir. Um amigo de confiança pode ser a chave para enxergar uma saída em meio a um impasse.

Números da sorte: 10 - 37 - 41 - 8 | Lua Cheia em Capricórnio.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Possivelmente você pode se surpreender hoje com o poder de transformar pequenos ajustes em grandes mudanças. Sua força interior estará mais evidente do que nunca, e o dia é ideal para repensar rotinas ou relações que já não fazem sentido. Ao se expressar com clareza e firmeza, você poderá conquistar o respeito de quem antes não valorizava seus esforços.

Números da sorte: 6 - 29 - 48 - 57 | Lua Cheia em Capricórnio.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Há revelações no ar, algo que parecia confuso ou mal resolvido começará a se esclarecer, e isso trará mais leveza ao seu coração. Hoje é um ótimo dia para agir com iniciativa e ousadia: novos caminhos estão se abrindo, especialmente para quem busca inovação e autonomia. Permita-se sonhar alto, mas sem se prender ao passado ou a velhos ressentimentos.

Números da sorte: 33 - 20 - 46 - 18 | Lua Cheia em Capricórnio.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Se alguém tem se mostrado frio ou evasivo, dê espaço e observe; a reação pode dizer muito. Ao mesmo tempo, mantenha o foco em você: não se deixe levar por sugestões que não fazem sentido para a sua realidade. Respeite seu tempo, seus sentimentos e, principalmente, seus limites. Neste dia, cuidar do seu bem-estar físico e emocional deve estar no topo da lista.

Números da sorte: 18 - 20 - 17 - 36 | Lua Cheia em Capricórnio.

Fonte: Horóscopo Sideral

