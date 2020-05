Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (17/02) para o seu signo

ÁRIES

Hoje os astros estão inspirados e formam apenas aspectos superpositivos. Eles prometem um domingo perfeito sem defeitos e mandam ótimas energias para você. O dia é excelente para fazer vários nadas: renda-se à preguiça e aproveite o começo da manhã para relaxar, dormir e repor as energias. Também é um bom momento para pensar na vida, planejar o futuro e organizar as finanças. Às 10h35, a Lua ingressa em seu signo, eleva a sua disposição e promete um domingo cheio de alegria. À tarde, a Lua é toda amorzinho com Saturno e favorece seus ideais e destaca seu lado sociável. Você será uma referência para as pessoas queridas e amigos devem entrar em contato para papear ou pedir ajuda para algo importante. Seu jeito forte, sedutor e decidido vai atrair muitos crushs na paquera, mas seu coração vai pedir algo sério e seguro. Há chance de começar namoro, mesmo a distância. Na união, é hora de somar forças com o par e lutarem juntos por um futuro melhor.

TOURO

O Sol está todo serelepe dando um rolê nos últimos graus do seu signo, abre o dia fechado na parceria com a Lua e troca excelentes vibrações com Júpiter, anunciando um domingo inesquecível junto das pessoas queridas. Você pode se divertir em companhia dos parentes próximos ou interagindo com os amigos, mesmo que tudo isso aconteça em ambiente virtual. Também pode conversar com alguém que mora longe e matar a saudade. Quem inventou a internet merece todo nosso amor, né? Mas vale salientar que a Lua muda de cenário e começa a agir em sua 12ª Casa, pedindo que dê um pouco mais de atenção ao seu bem-estar físico e emocional. Valerá reservar um tempo à tarde para descansar, afinal, é importante recarregar as baterias para encarar a próxima semana. Nos assuntos sentimentais, uma pessoa mais velha e responsável pode chamar sua atenção e há possibilidade de rolar paquera. Na união, é o momento de encher seu love de carinho e valorizar os momentos a sós.

GÊMEOS

Você pode acordar com uma vontade irresistível de mudar e até transformar radicalmente o seu visual. Os astros, sobretudo o Sol, só recomendam que pesquise as opções direitinho para não se arrepender. Se pagar de louca e quiser cortar a franja sozinha, pode dar muito ruim! Para os meninos, descolorir as madeixas em casa também pode ser uma péssima ideia! Coloquem a mão na consciência, meus consagrados! Mas o dia terá muitas surpresas boas vindas do céu e a principal quem traz é a Lua, que no meio da manhã passa a brilhar em sua 11ª Casa, a morada das suas esperanças. Isso quer dizer que você vai sentir mais firmeza em seus objetivos e terá garra de sobra para batalhar pelos seus sonhos. À tarde, a pedida será reunir os amigos numa videochamada ou trocar mensagens em grupos para fortalecer os laços. Nas paqueras, sua popularidade vai aumentar e namorar escondido, mesmo que de modo virtual, pode ser excitante. No relacionamento com sua cara-metade, é hora de investir na intimidade e esquentar a transa: coloque suas fantasias em prática.

CÂNCER

O Sol e a Lua abrem o domingo em harmonia e prometem um dia perfeito sem defeitos para tirar o pé da rotina com a pessoa amada ou com quem divide o mesmo teto. Ainda que não possa sair de casa por causa da quarentena, tente pelo menos fazer um programa diferente – o importante é espairecer e relaxar em boa companhia. Ótima sintonia nos papos com os amigos. A Lua muda de signo hoje e revela que talvez você tenha que rever alguns planos à tarde: saiba ceder e se adaptar. Por outro lado, os astros vão despejar excelentes vibrações ao longo do dia e garantem que seus interesses estarão protegidos. Capriche no visual para fazer selfies lindas e jogue todo seu charme nas redes sociais: pode chover likes e ‘oi, sumida(o)’ no seu inbox! No romance, mostre que é parceiro(a) para o que der e viver e aproveite o momento para falar das metas que você e seu par querem alcançar juntos.

LEÃO

Ótimas vibrações chegam do aspecto entre o Sol e Júpiter, que blindam o seu astral, fomentam suas ambições e estimulam a sua vitalidade. As energias deste domingo despertam em você uma vontade maior de batalhar por seus propósitos e também cuidar da saúde: pode ser um bom momento para mudar alguns hábitos para ter mais qualidade de vida. Que tal aproveitar o incentivo das estrelas para repensar sua alimentação e investir mais em você? Agora que as academias estão fechadas, não existe nem a remota possibilidade de você deixar o corpo lá e ir buscar quando estiver pronto. Então, bora fazer sua parte em casa mesmo! À tarde, a Lua migra para sua 9ª Casa e fica em paz com Saturno, favorecendo os contatos e as conversas com pessoas pelas quais tem em grande consideração. É hora de se aproximar afetivamente de quem está longe dos olhos, mas mora em seu coração. Na paquera, seu charme está acentuado e isso indica boas surpresas, inclusive conquista. Foque no crush que sempre te dá atenção. Na união, falar dos sonhos a dois fará bem ao casal

VIRGEM

O domingo começa com um aspecto maravigold entre o Sol e a Lua, apontando um momento feliz em suas relações. Tudo indica que terá boas novidades e alegrias com pessoas queridas, mesmo aquelas que estão distantes fisicamente. Aproveite o dia para se divertir um pouco também: relaxar e esquecer as preocupações ajudará a recompor suas forças. À tarde, a Lua agita outro setor do seu Horóscopo e inspira seu desejo de transformação. Talvez queira dar uma geral nas suas coisas, organizar tudo e descartar o que não tem mais serventia. O friozinho se aproxima: que tal separar o que não usa mais para doar para quem precisa? O período também é bom para abandonar hábitos pouco saudáveis e focar mais no seu bem-estar. Seu poder de seducência e seu lado sensuellen vão ganhar reforço a partir desta tarde, o que deve animar tanto as paqueras quanto a vida a dois. Um programa caseiro e bem romântico será a melhor pedida para curtir com o par. Que tal preparar um jantarzinho especial?

LIBRA

Se depender do Sol e da Lua, você vai acordar com muita disposição para pegar firme no batente, limpar e organizar as suas coisas. É domingo, mas a vontade de deixar seu cantinho lindo, leve e cheio de boas energias pode falar mais alto. Pode isso, Arnaldo? A regra é clara, Libra! Pode sim! O momento é bom momento para dar aquela geral nos armários e aproveitar para separar e doar tudo que não usa mais. À tarde, a Lua migra para sua 7ª Casa, movimentando e agitando seus relacionamentos pessoais. Em sintonia com Saturno, que dá um rolê em seu paraíso astral, a Lua promete horas prazerosas e harmoniosas em companhia de pessoas queridas. O clima em seu lar fica protegido e você pode resolver um perrengue, acertando os ponteiros com alguém da família. Na paixão, é hora de explorar seu charme para atrair e envolver quem deseja. Sinal verde na paquera. A Lua vai estimular o romance, enquanto o Sol deve colocar fogo no parquinho e incendiar os desejos.

ESCORPIÃO

Escorpião, meu cristalzinho! É domingo e a regra é clara: esqueça as preocupações e reserve o dia para fazer apenas o que mais gosta. O conselho é do Sol e da Lua, essa dupla perfeita sem defeitos, que formam um aspecto maravigold ao raiar do dia, dando todo incentivo para o seu signo espairecer, relaxar e não surtar. Seu dia promete ser bem animado, com ótimas oportunidades de se divertir em companhia das pessoas queridas. Pode entrar em contato com amigos e parentes que não conversa há tempos, brincar e fazer artes com os filhos ou então se exercitar em casa. À tarde, a Lua já estará em sua Casa da Saúde e, em paz com Saturno, avisa que o período será indicado para cuidar com carinho e zelo do seu organismo e da sua casa. As paqueras também estarão com tudo hoje. Puxe papo e tire proveito do seu estilo seducente para cativar e envolver o crush. A vida a dois recebe ótimas vibrações e fica mais cúmplice. Não faltarão diálogo e carinho.

SAGITÁRIO

De manhã, é bem provável que você queira cuidar da sua casa, arrumar seus pertences e até preparar algumas coisas saudáveis para comer durante a semana. Sol e Lua revelam que as primeiras horas deste domingo serão ideais para exercitar seu espírito de organização e deixar seu lar repleto de boas vibrações. Depois das tarefas, vai querer relaxar e curtir as coisas boas deste dia de folga. A Lua ingressa em sua 5ª Casa ainda pela manhã, elevando seu carisma e a sua vontade de se divertir. Maratonar uma série com os seus será uma ótima pedida. Contatos com gente jovem e antenada nas redes sociais também podem trazer ânimo e alegria. As paqueras devem ficar mais empolgantes hoje e os caminhos estão abertos para conquistar o coração do crush. Na relação a dois, fase romântica e carinhosa. Aproveite para botar as conversas em dia com seu amor.

CAPRICÓRNIO

Bom astral para entrar em contato com gente que estima e atualizar o papo. Sol e Lua despejam excelentes energias do céu e garantem que o seu signo terá uma manhã com um total de zero defeitos. A regra é clara: deixe as preocupações de lado e se dedique ao que te proporciona prazer e alegria. Ainda pela manhã, a Lua entra em sua 4ª Casa e traz muita agitação para o universo doméstico. À tarde, a Lua sorri para Saturno, seu regente, indicando que a prioridade será o convívio com a família; seu lado atencioso virá à tona e você saberá valorizar os parentes próximos. O grupo da família promete bombar, mas, desta vez, não será por motivos de treta. Além disso, hoje pode resolver algum assunto de grana com quem divide o mesmo teto. Na paixão, Sol e Júpiter jogam no seu time e prometem: seu charme ficará irresistível e a paquera pode ser palco de fortes emoções. Ótimas chances de iniciar um namoro ou deixar a vida a dois mais descontraída. Demonstre o seu amor.

AQUÁRIO

Sol e Lua mandam bons fluidos nas primeiras horas deste domingão e convidam a curtir o sossego do seu cantinho, sem pressa e sem estresse. A manhã pode ser meio preguiçosa, mas o clima de tranquilidade vai te fazer bem. Talvez tenha que cuidar de algum interesse financeiro ou então tomar providências práticas que tem a ver com o seu lar. Que tal adiantar sua declaração de imposto de renda? Além disso, pode ter que abastecer a despensa, mas se for ao supermercado, use máscara, capriche no álcool em gel e vá com uma listinha para repor somente o necessário. Além de evitar pegar coronga, você foge das dívidas com o cartão de crédito por ter surtado nas prateleiras de chocolate ou de bebidas. À tarde, a Lua ariana vai trazer um astral bem mais agitado e animado. Poderá fazer contato ou receber notícias de alguém muito querido. Conversas nas redes sociais vão turbinar a paquera. À noite, um programinha caseiro, como um filme, vai cair feito luva para o seu deleite e bem-estar. Na relação a dois, momento ideal para curtir o seu ninho de amor juntinho do par.

PEIXES

Brilhando em seu signo, a Lua troca likes com o Sol e indica uma manhã propícia para telefonar e mandar mensagens para os amigos e as pessoas queridas. Bons papos vão te colocar em sintonia com quem é importante para você, além de deixarem o seu domingo muito mais gostoso. Pode até aproveitar a ocasião e fazer uma surpresinha para alguém especial com quem não conversa há tempos. À tarde, a Lua estará ativa em sua Casa do Dinheiro e isso significa que talvez seja preciso dar mais atenção aos interesses materiais. Momento indicado para repensar os gastos, ajustar o orçamento e bolar alguma atividade que possa trazer uma graninha: você que lute para não levar uma surra dos boletos no fim do mês. A vida amorosa promete estar animada à noite. Pode conhecer gente bacana nas redes sociais e engatar uma paquera promissora. Se você já encontrou sua cara-metade, é hora de estimular o companheirismo e conversar bastante com o seu love.

por João Bidu

