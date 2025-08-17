(16) 99963-6036
domingo, 17 de agosto de 2025
Entretenimento

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (17) para o seu signo

17 Ago 2025 - 05h52Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCAHoróscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje é um dia em que as emoções podem vir com intensidade, e o segredo está em não se deixar abalar. O que agora parece confuso ou desafiador pode, na verdade, ser o início de uma fase mais positiva em sua vida. Confie mais em si mesmo e não tenha medo de agir com firmeza. O otimismo será sua melhor arma para aproveitar as oportunidades de crescimento.

Números da sorte: 28 - 40 - 39 - 17 | Lua Minguante em Gêmeos.

 

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Seu corpo e sua mente estão pedindo por uma pausa, e ignorar esse chamado pode custar caro. Permita-se descansar, respirar fundo e criar um espaço de tranquilidade dentro de você. Muitas vezes, é nesse silêncio que a clareza aparece e mostra o caminho a seguir. Tenha em mente que o que acontece agora é exatamente o que precisa viver para alcançar felicidade.

Números da sorte: 50 - 14 - 38 - 26 Lua Minguante em Gêmeos.

 

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Sua sensibilidade e intuição estarão aguçadas, ajudando você a perceber detalhes e sinais que antes passariam despercebidos. Use essa energia para olhar para dentro e refletir sobre suas atitudes e emoções. Uma autoanálise profunda pode revelar verdades importantes e abrir espaço para mudanças positivas. Hoje é favorável para se reconectar com quem você é.

Números da sorte: 21 - 33 - 40 - 16 Lua Minguante em Gêmeos.

 

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

O dia promete vibrações positivas que afastam a negatividade e fortalecem sua confiança. Sua energia pessoal será admirada, e as pessoas ao seu redor tendem a valorizar sua presença e suas ideias. Essa boa receptividade pode abrir portas, atrair oportunidades e ajudar você a conquistar o que deseja. Aproveite a maré de sorte e use-a a seu favor em cada passo dado.

Números da sorte: 30 - 18 - 26 - 52 Lua Minguante em Gêmeos.

 

Toque no seu signo e leia tudo sobre o amor, dinheiro e mais para hoje!

Áries  |  Touro  |  Gêmeos  |  Câncer  |  Leão  |  Virgem

 

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje é um ótimo dia para apostar em novas rotinas que tragam leveza e equilíbrio. Pequenas mudanças na forma de organizar seu dia podem transformar sua energia e abrir espaço para hábitos melhores. Seja criativo ao montar seus planos e busque ambientes que transmitam paz. Essa renovação pode refletir diretamente no seu humor e nas suas relações pessoais.

Números da sorte: 38 - 57 - 16 - 45 Lua Minguante em Gêmeos.

 

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Sua mente estará mais aberta e receptiva neste dia a ideias criativas que podem surgir a qualquer momento. É importante estar atento para não deixar escapar esses insights que podem mudar sua maneira de agir. Além disso, você estará mais conectado com o lado espiritual, podendo até ajudar pessoas próximas com palavras de apoio e conselhos valiosos.

Números da sorte: 14 - 35 - 47 - 29 Lua Minguante em Gêmeos.

 

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

O momento é ideal para transformar velhos padrões que já não combinam com quem você deseja ser. Questione crenças que o limitam e veja o mundo de uma forma diferente e mais responsável. Essa abertura pode trazer uma sensação de liberdade, facilitando a criação de dias melhores. Hoje você terá força para desapegar do que não faz mais sentido em sua vida.

Números da sorte: 42 - 59 - 37 - 18 Lua Minguante em Gêmeos.

 

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Com disposição de sobra, você terá facilidade em se organizar e avançar rumo aos seus objetivos. Uma boa atitude será o combustível que impulsionará suas conquistas, e essa energia positiva também permitirá que você reconheça e fortaleça suas melhores qualidades. Hoje, será bom para ver suas emoções e encontrar um equilíbrio entre razão e sensibilidade.

Números da sorte: 28 - 60 - 46 - 37 Lua Minguante em Gêmeos.

 

Toque no seu signo e leia tudo sobre o amor, dinheiro e mais para hoje!

Libra  |  Escorpião  |  Sagitário  |  Capricórnio  |  Aquário  |  Peixes

 

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje você terá a chance de transformar suas emoções de maneira positiva. Sua intuição estará mais afiada, ajudando a direcionar seus sentimentos para alcançar o que deseja. Aproveite essa energia para investir no seu bem-estar, seja cuidando da saúde, praticando atividades que tragam leveza ou criando momentos de calmariaIsso trará mudanças duradouras em sua vida.

Números da sorte: 41 - 38 - 27 - 56 Lua Minguante em Gêmeos.

 

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

A paciência será sua maior virtude no dia de hoje. Saber lidar com os erros dos outros com leveza e compreensão fará com que você se destaque como um verdadeiro líder. Sua energia alegre pode contagiar todos ao seu redor, criando um ambiente harmônico. Também é um bom momento para cuidar do corpo e nutrir o espírito com práticas que elevem sua vitalidade.

Números da sorte: 51 - 42 - 37 - 28 Lua Minguante em Gêmeos.

 

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

As ideias e emoções estarão borbulhando dentro de você, pedindo espaço para serem soltas. Aproveite esse movimento interno para se transformar e construir uma versão mais confiante e determinada de si mesmo. Cada pequena mudança que fizer pode revelar novas qualidades e trazer benefícios inesperados. Viva esse processo de renovação com entusiasmo e coragem.

Números da sorte: 40 - 18 - 26 - 54 Lua Minguante em Gêmeos.

 

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

O dia favorece mudanças de rotina e revisão de velhos hábitos que já não têm mais lugar em sua vida. É um convite para se reconectar consigo mesmo e criar práticas que envolvam seu corpo e sua mente. Essas melhorias, mesmo que discretas, podem ter um impacto profundo no seu interior e fortalecer sua autoestima. Hoje, pode começar uma nova fase em sua vida.

Números da sorte: 33 - 15 - 28 - 40 Lua Minguante em Gêmeos.

 

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo horóscopo do dia!

Leia Também

Veja fotos do 3&ordm; dia de São Carlos Rodeio Fest
Entretenimento11h47 - 16 Ago 2025

Veja fotos do 3º dia de São Carlos Rodeio Fest

Pista de Skate do Santa Felícia recebe 4ª edição do Festival Hip Hop Salva neste sábado
Santa Felícia 08h38 - 16 Ago 2025

Pista de Skate do Santa Felícia recebe 4ª edição do Festival Hip Hop Salva neste sábado

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (16/08) para o seu signo
Entretenimento05h52 - 16 Ago 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (16/08) para o seu signo

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (15/08) para o seu signo
Entretenimento07h51 - 15 Ago 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (15/08) para o seu signo

Gusttavo Lima leva seus maiores sucessos ao São Carlos Rodeio Fest nesta sexta-feira
Entretenimento07h29 - 15 Ago 2025

Gusttavo Lima leva seus maiores sucessos ao São Carlos Rodeio Fest nesta sexta-feira

Últimas Notícias