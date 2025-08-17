Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (17) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje é um dia em que as emoções podem vir com intensidade, e o segredo está em não se deixar abalar. O que agora parece confuso ou desafiador pode, na verdade, ser o início de uma fase mais positiva em sua vida. Confie mais em si mesmo e não tenha medo de agir com firmeza. O otimismo será sua melhor arma para aproveitar as oportunidades de crescimento.

Números da sorte: 28 - 40 - 39 - 17 | Lua Minguante em Gêmeos.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Seu corpo e sua mente estão pedindo por uma pausa, e ignorar esse chamado pode custar caro. Permita-se descansar, respirar fundo e criar um espaço de tranquilidade dentro de você. Muitas vezes, é nesse silêncio que a clareza aparece e mostra o caminho a seguir. Tenha em mente que o que acontece agora é exatamente o que precisa viver para alcançar felicidade.

Números da sorte: 50 - 14 - 38 - 26 | Lua Minguante em Gêmeos.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Sua sensibilidade e intuição estarão aguçadas, ajudando você a perceber detalhes e sinais que antes passariam despercebidos. Use essa energia para olhar para dentro e refletir sobre suas atitudes e emoções. Uma autoanálise profunda pode revelar verdades importantes e abrir espaço para mudanças positivas. Hoje é favorável para se reconectar com quem você é.

Números da sorte: 21 - 33 - 40 - 16 | Lua Minguante em Gêmeos.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

O dia promete vibrações positivas que afastam a negatividade e fortalecem sua confiança. Sua energia pessoal será admirada, e as pessoas ao seu redor tendem a valorizar sua presença e suas ideias. Essa boa receptividade pode abrir portas, atrair oportunidades e ajudar você a conquistar o que deseja. Aproveite a maré de sorte e use-a a seu favor em cada passo dado.

Números da sorte: 30 - 18 - 26 - 52 | Lua Minguante em Gêmeos.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje é um ótimo dia para apostar em novas rotinas que tragam leveza e equilíbrio. Pequenas mudanças na forma de organizar seu dia podem transformar sua energia e abrir espaço para hábitos melhores. Seja criativo ao montar seus planos e busque ambientes que transmitam paz. Essa renovação pode refletir diretamente no seu humor e nas suas relações pessoais.

Números da sorte: 38 - 57 - 16 - 45 | Lua Minguante em Gêmeos.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Sua mente estará mais aberta e receptiva neste dia a ideias criativas que podem surgir a qualquer momento. É importante estar atento para não deixar escapar esses insights que podem mudar sua maneira de agir. Além disso, você estará mais conectado com o lado espiritual, podendo até ajudar pessoas próximas com palavras de apoio e conselhos valiosos.

Números da sorte: 14 - 35 - 47 - 29 | Lua Minguante em Gêmeos.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

O momento é ideal para transformar velhos padrões que já não combinam com quem você deseja ser. Questione crenças que o limitam e veja o mundo de uma forma diferente e mais responsável. Essa abertura pode trazer uma sensação de liberdade, facilitando a criação de dias melhores. Hoje você terá força para desapegar do que não faz mais sentido em sua vida.

Números da sorte: 42 - 59 - 37 - 18 | Lua Minguante em Gêmeos.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Com disposição de sobra, você terá facilidade em se organizar e avançar rumo aos seus objetivos. Uma boa atitude será o combustível que impulsionará suas conquistas, e essa energia positiva também permitirá que você reconheça e fortaleça suas melhores qualidades. Hoje, será bom para ver suas emoções e encontrar um equilíbrio entre razão e sensibilidade.

Números da sorte: 28 - 60 - 46 - 37 | Lua Minguante em Gêmeos.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje você terá a chance de transformar suas emoções de maneira positiva. Sua intuição estará mais afiada, ajudando a direcionar seus sentimentos para alcançar o que deseja. Aproveite essa energia para investir no seu bem-estar, seja cuidando da saúde, praticando atividades que tragam leveza ou criando momentos de calmaria. Isso trará mudanças duradouras em sua vida.

Números da sorte: 41 - 38 - 27 - 56 | Lua Minguante em Gêmeos.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

A paciência será sua maior virtude no dia de hoje. Saber lidar com os erros dos outros com leveza e compreensão fará com que você se destaque como um verdadeiro líder. Sua energia alegre pode contagiar todos ao seu redor, criando um ambiente harmônico. Também é um bom momento para cuidar do corpo e nutrir o espírito com práticas que elevem sua vitalidade.

Números da sorte: 51 - 42 - 37 - 28 | Lua Minguante em Gêmeos.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

As ideias e emoções estarão borbulhando dentro de você, pedindo espaço para serem soltas. Aproveite esse movimento interno para se transformar e construir uma versão mais confiante e determinada de si mesmo. Cada pequena mudança que fizer pode revelar novas qualidades e trazer benefícios inesperados. Viva esse processo de renovação com entusiasmo e coragem.

Números da sorte: 40 - 18 - 26 - 54 | Lua Minguante em Gêmeos.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

O dia favorece mudanças de rotina e revisão de velhos hábitos que já não têm mais lugar em sua vida. É um convite para se reconectar consigo mesmo e criar práticas que envolvam seu corpo e sua mente. Essas melhorias, mesmo que discretas, podem ter um impacto profundo no seu interior e fortalecer sua autoestima. Hoje, pode começar uma nova fase em sua vida.

Números da sorte: 33 - 15 - 28 - 40 | Lua Minguante em Gêmeos.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo horóscopo do dia!

