Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (16/08) para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Nos próximos dias, tudo tende a fluir de forma leve e tranquila para você. Uma oportunidade inesperada pode pintar, levando você a uma situação bem confortável. Prepare-se, porque pode até ser uma chance de viajar e curtir uns dias de paz que você merece. Fique de olho nas surpresas do universo!

Números da sorte: 14 - 56 - 32 - 17 |Lua Minguante em Touro.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Até o fim deste mês, o que parecia impossível vai começar a se tornar realidade. Você vai receber uma proposta interessante que vai dar um up na sua vida. Algo que estava parado pode voltar a andar, então aproveite para alimentar seus sonhos e investir naquela ideia que só você acreditava que pode dar muito certo.

Números da sorte: 16 - 33 - 48 - 23 | Lua Minguante em Touro.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Este é o momento perfeito para os seus sonhos se materializarem. Pessoas queridas estarão por perto, dando aquele empurrão para facilitar as coisas. Se pintar vontade de viajar, não hesite! A energia está super favorável para isso. Não desanime se surgir algum imprevisto, respira fundo: não é nada grave.

Números da sorte: 28 - 7 - 41 - 15 | Lua Minguante em Touro.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Diante do bom que está previsto para você, sua chama interna de sucesso vai se acender com força total. Você vai começar a perceber sinais claros de que a vida está conspirando a seu favor. O sucesso é seu destino, só questão de tempo até ele bater na sua porta com força. Vá confiante, porque a vitória é certa.

Números da sorte: 3 - 24 - 39 - 12 | Lua Minguante em Touro.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Nada de ruim, muito pelo contrário, mas em temas mais delicados da sua vida pessoal, é hora de se controlar e separar as emoções das decisões. Misturar sentimento e razão nem sempre dá bom resultado agora. Tenha certeza das suas habilidades e confie: você está preparado para qualquer desafio. É hora de mostrar seu valor.

Números da sorte: 31 - 12 - 25 - 56 | Lua Minguante em Touro.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

O horóscopo indica que seu entusiasmo pelos sonhos que quer ver realizados vai renascer com tudo nesta fase astral. A sorte vai sorrir para você, abrindo portas nas próximas semanas. Você vai sentir firmeza no caminho que está trilhando. Continue investindo, porque o destino está do seu lado prontos para te apoiar.

Números da sorte: 32 - 57 - 25 - 42 | Lua Minguante em Touro.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

A tranquilidade que você vai sentir ao resolver aqueles problemas antigos vai ser um combustível para você começar algo novo. Aproveite esse momento favorável para tomar decisões concretas e investir na prosperidade. O universo está alinhado para apoiar sua evolução pessoal e por consequência a financeira.

Números da sorte: 34 - 20 - 45 - 8 | Lua Minguante em Touro.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Seu momento pessoal está se agitando, se transformando para melhor e trazendo novidades. Nos próximos dias, uma situação nova vai se aproximar, trazendo aquilo que você estava precisando para começar mudanças importantes. Se surgir uma ideia nova, não hesite, corra atrás e torne realidade – o universo apoia suas iniciativas.

Números da sorte: 34 - 54 - 2 - 35 | Lua Minguante em Touro.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Há uma sequência boa no seu signo agora e um encontro inesperado vai ser um choque positivo de energia para você. Ele pode dar aquele empurrão que faltava para algo que estava parado. Seu regente está atuando forte, trazendo soluções e perspectivas muito favoráveis para você dar um salto na vida pessoal. Fique ligado!

Números da sorte: 5 - 37 - 18 - 42 | Lua Minguante em Touro.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu horóscopo mostra que aquele sonho que você mantém vivo no coração vai começar a ganhar forma concreta. Tudo o que você tocar agora terá retorno positivo, e as coisas vão se encaixar naturalmente. Seu poder de fazer acontecer está ativado, preparando você para uma fase nova e altamente produtiva.

Números da sorte: 53 - 36 - 41 - 18 | Lua Minguante em Touro.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

A partir de hoje pode ser um período de alegria e decisões importantes em sua vida. Você vai começar a perceber como alinhar o que deseja com o que é realmente possível. Esforços colocados agora terão uma recompensa justa e merecida, abrindo caminho para concretizar seus objetivos pessoais com sucesso.

Números da sorte: 58 - 15 - 23 - 46 | Lua Minguante em Touro.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Você vai se sentir especial e perceber que a estrada para uma vida feliz e plena fica mais fácil a cada passo. Os obstáculos começam a desaparecer, mas cuidado para não querer controlar tudo do seu jeito. Mais do que nunca, aprenda a ir com o fluxo e usar sua percepção para evitar desgastes desnecessários neste momento.

Números da sorte: 60 - 42 - 35 - 10 | Lua Minguante em Touro.

