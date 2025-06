Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (16/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje o universo coloca você diante de escolhas que não podem mais ser adiadas. Reorganizar sua rotina e cuidar do que lhe faz bem serão atitudes fundamentais para restaurar o equilíbrio interno. Ao desacelerar e ouvir seu corpo, você perceberá que muitas respostas surgem com mais naturalidade. O clima astral estimula interações agradáveis e facilita os diálogos.

Números da sorte: 26 - 18 - 30 - 7 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Seu lado emocional pede protagonismo. Em vez de ignorar o que sente, permita-se acolher cada emoção como uma bússola que aponta o verdadeiro caminho. Ao confiar nos seus sentimentos, você poderá expressar ideias com mais autenticidade, o que chamará a atenção de pessoas influentes ao seu redor. Seu carisma vai abrir portas inesperadas.

Números da sorte: 8 - 29 - 17 - 56 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Um ciclo novo se inicia, e ele traz consigo um forte impulso de realização. Deixe no passado as dúvidas que atrasam sua jornada e abrace as oportunidades com mais fé. Aproveite que você tem muitas ferramentas internas para transformar seus planos em conquistas concretas. Olhar para frente com firmeza será seu maior trunfo agora.

Números da sorte: 26 - 19 - 48 - 12 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Há dias que pedem ousadia — e hoje é um deles. Confie no seu potencial criativo e aposte em algo que desperte entusiasmo. Mesmo que haja riscos envolvidos, a tendência é de bons retornos quando há coragem. Canalize sua energia para algo produtivo e evite pensamentos que travam seu progresso. A mente focada em soluções faz toda a diferença.

Números da sorte: 29 - 18 - 44 - 37 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

As relações ganham um brilho especial hoje, trazendo trocas que fortalecem sua confiança. Sentir-se querido fará com que você veja com mais clareza seu próprio valor. Ainda assim, o silêncio também será um aliado poderoso: ele permitirá compreender desejos mais profundos e avaliar o que realmente importa. Uma pausa pode renovar sua visão sobre o mundo.

Números da sorte: 5 - 14 - 36 - 29 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

A leveza será um combustível essencial. Rir mais, reclamar menos e abraçar o lado lúdico da vida podem mudar o rumo do seu dia. Um golpe de sorte pode aparecer disfarçado de coincidência, por isso esteja atento aos sinais. Quando você age com coragem e bom humor, as oportunidades fluem com mais naturalidade e os obstáculos perdem força.

Números da sorte: 22 - 9 - 16 - 57 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje, seu corpo e sua mente pedem mais suavidade. Ao invés de acelerar o passo, respeite seu ritmo e evite pressões internas. Nem tudo precisa acontecer de imediato; existe beleza em cada fase do processo. Liberte-se da ansiedade com gestos simples de autocuidado. Quando você se permite respirar com mais leveza, as respostas chegam com mais clareza.

Números da sorte: 17 - 40 - 29 - 34 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Se o dia começar um pouco fora do tom, não se preocupe, pois essa sintonia pode mudar. Com o passar das horas, você poderá sentir uma reconexão consigo mesmo e com o mundo à sua volta. Um gesto de carinho ou uma conversa especial pode virar o jogo emocional. Aproveite as pequenas alegrias para renovar sua energia e atrair boas vibrações.

Números da sorte: 27 - 48 - 56 - 60 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Nem todos os dias começam com entusiasmo, mas isso não define como eles terminam. Hoje, sua força interior será despertada diante dos desafios. Ao adotar uma postura proativa, será possível transformar tensões em vitórias. Este também é um bom momento para abrir o coração, resolver impasses e restaurar a harmonia em suas relações.

Números da sorte: 12 - 9 - 50 - 24 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Obstáculos iniciais não devem intimidar você. Use sua flexibilidade para ajustar planos e transformar adversidades em aprendizado. Ao se abrir ao diálogo e deixar o orgulho de lado, novas oportunidades podem surgir de onde menos espera. No fim do dia, você poderá perceber que as reviravoltas trouxeram mais ganhos do que perdas.

Números da sorte: 1 - 22 - 30 - 18 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Uma disposição renovada marca o seu dia, tornando mais fácil tomar decisões e agir com firmeza. Use esse impulso para reorganizar o que estava parado e dar atenção aos vínculos afetivos. Um reencontro ou uma conversa sincera pode curar antigas mágoas. Com equilíbrio emocional e lucidez, você será capaz de dar passos importantes em direção ao seu bem-estar.

Números da sorte: 6 - 15 - 48 - 57 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

O Universo sopra a seu favor, trazendo uma brisa de esperança e entusiasmo. Confie mais nas suas capacidades e siga o chamado interior que o conduz a novos caminhos. Mudanças positivas estão ao alcance, desde que você se comprometa com elas. Seja persistente, o que começa agora pode marcar o início de uma fase mais alinhada com quem você realmente é.

Números da sorte: 31 - 25 - 3 - 10 | Lua Cheia, que entra em Peixes.

Fonte: Horóscopo Sideral

