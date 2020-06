Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (16/06) para o seu signo

ÁRIES

A Lua se despede do seu signo ao raiar do dia e ingressa em Touro, morada da sua Casa da Fortuna. Isso significa que os interesses materiais vão falar mais alto hoje e você vai focar nas oportunidades de incrementar sua renda. O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será um bom incentivo para você pegar firme no trabalho e buscar novas formas de reforçar o orçamento. Porém, a Lua treta com Saturno no período da manhã e pede mais atenção com planos fora da realidade. Também não convém misturar dinheiro com amizade, pois pode ter problemas mais adiante. No amor, o coração está em sintonia com um compromisso mais sério e a vontade de embarcar em um lance estável será maior: fuja de aventuras. À noite, Lua e Urano ficam em conjunção e podem atiçar seu lado possessivo. Se você já tem um love, valorize a relação, mas sem ciúme ou cobranças.

TOURO

Hoje tem novidade no céu e quem traz é a Lua, que sai do seu inferno astral ao amanhecer e começa a brilhar em seu signo. Graças à companhia da Lua, você vai se sentir confiante e terá ainda mais determinação para conquistar o que deseja. O único probleminha é que a Lua vai formar aspecto tenso com Saturno no período da manhã, sinalizando contratempos na vida profissional, sobretudo com pessoas que exercem cargo de liderança. Focar nas metas e ambições é importante, mas cuidado para não pagar de doida e querer ter razão em tudo. Controle a sua teimosia e saiba a hora de ceder, especialmente ao lidar com chefes e autoridades. Se chutar o balde, vai ter de ir buscar depois! À noite, a Lua se aproxima de Urano, que também segue em seu signo, realçando as suas características taurinas. Na paquera, mostre que sabe o que quer, mas não seja exigente demais. Respeite as diferenças no romance para não brigar.

GÊMEOS

Você vai acordar com entusiasmo para encarar as batalhas da vida, mas o astral dá uma guinada logo cedo e seu temperamento pode mudar. Quem manda o papo reto é da Lua, que começa a dar um rolê em sua Casa 12 no início da manhã e, logo em seguida, ainda forma ângulo negativo com Saturno. E você sabe: Lua rainha, Chaturno nadinha. Por isso, diante desse cenário, agir com discrição será uma boa pedida para estar terça e convém maneirar o seu ritmo, procurando pegar mais leve em suas atividades e controlando a inquietação interior. Confie na sua intuição para não fazer papel de trouxa. Terá que se esforçar mais para aprender uma tarefa difícil ou para dar conta dos estudos. Busque um cantinho tranquilo para se concentrar melhor. No amor, altos e baixos estão previstos, sobretudo à noite. Quem está livre pode se envolver com alguém que já tem compromisso. Na vida a dois, convém melhorar a sintonia e a confiança

CÂNCER

Invista nos seus objetivos sem contar muito com o apoio dos outros. A dica é da Lua, que migra para a morada dos seus ideais ao raiar do dia, mas que também forma aspecto de conflito com Saturno e manda vibes instáveis para o seu Horóscopo, sobretudo no período da manhã. Pode ser difícil conquistar aliados ou fazer parcerias nesta terça. Inclusive, há risco até de romper uma amizade ou relação importante. A recomendação das estrelas é seguir em frente com os olhos voltados para a realidade e fazer as suas coisas sem depender dos outros. À noite, a Lua se aproxima de Urano e incentiva os contatos sociais. Se está sem um love, pode sentir algo mais por alguém que conhece. Talvez queira disfarçar uma atração por alguém da turma. Se você já encontro sua alma gêmea, valorize o companheirismo e use a criatividade para quebrar a rotina na intimidade.

LEÃO

Logo cedinho, a Lua encerra seu rolê nos graus de Áries, signo que é parça do seu, para ingressar em sua Casa 10, abrigo das suas metas e dos seus propósitos. Nessa posição zodiacal, ela desperta seu lado mais ambicioso e revela que você fará o que estiver ao seu alcance para conquistar o sucesso e o reconhecimento dos chefes. Contudo, rola um descompasso entre a Lua e Saturno no período da manhã e convém ficar de antena ligada em suas relações profissionais: tenha cuidado para não acirrar rivalidades com colegas. Alimentar tensões nunca é a melhor opção e o momento pede mais sabedoria para alcançar o que quer. Romance com colega ou com alguém influente pode enfrentar desafios. À noite, a Lua forma conjunção com Urano e aconselha não bater de frente com o mozão, pois é hora de relevar atritos a dois. Será preciso driblar as diferenças e ceder um pouquinho, valeu?

VIRGEM

Hoje a Lua muda de signo e de cenário, ingressando em Touro, signo regido pela Terra, mesmo elemento que o seu. Além de te deixar mais prudente e realista, essa energia eleva a sua vontade de se aperfeiçoar e melhorar de vida. O desejo de aprender, crescer e progredir na profissão será maior. Invista nos estudos, faça cursos e inspire-se em pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Porém, a Lua faz aspecto nervouser com Chaturno na parte da manhã, pedindo mais cautela com excesso de trabalho e responsabilidades. Coloque a sua saúde em primeiro plano e respeite seus limites, evitando acumular tarefas e funções. A tarde será mais positiva e as coisas devem caminhar bem. À noite, Lua e Urano se encontram no céu e renovam o sonho de encontrar um par que tenha tudo a ver contigo. Na paquera, vai querer alguém que realmente combine com você. A dois, valorize as afinidades com o seu love e procure quebrar a rotina.

LIBRA

Misericórdia, Libra! Logo cedo, você pode ter que desembolsar uma grana para resolver um imprevisto ou pagar uma conta que havia esquecido. Quem manda o papo reto é a Lua, que muda de signo no começo do dia, entra em Touro e se desentende com Chaturno, recomendando mais foco nos compromissos e cautela com desatenções. Esses alertas são válidos para o período da manhã e a tarde deve ser mais amena, ideal para se aprofundar em assuntos do seu interesse. A Lua também estimula o desapego: aproveite para doar o que não usa mais e ou então para mudar algumas coisas no seu cotidiano. Na paquera, pode se interessar por uma pessoa mais séria, madura e responsável. À noite, Lua e Urano ficam em conjunção na sua Casa 8, acentuam seu lado sensuellen e avisam que você pode ter surpresas na paixão. No romance, o ponto alto será a intimidade. A temperatura vai subir e os momentos de privacidade com o seu love prometem!

ESCORPIÃO

Eita, Escorpião! Negócio de família pode passar por uma fase tensa nas primeiras horas do dia e os astros aconselham você a tomar seu paracetaloka direitinho e ser mais flexível para contornar os obstáculos. A Lua migra para seu signo oposto, mas arruma treta com Saturno, indicando instabilidades nos interesses domésticos e com parentes. Controle a teimosia, saiba ouvir, ponderar e evite impor as suas vontades. À tarde, as energias conflituosas perdem força e você terá mais sucesso em seus contatos pessoais e profissionais. Com a Lua estimulando a cooperação, será o momento de somar forças com os outros para conseguir o que deseja. À noite, o desejo de embarcar em um lance firme vai falar mais alto. Contudo, as estrelas recomendam a pensar bem antes de reatar um namoro complicado. Na vida a dois, fortaleça os laços com seu love e não deixe a família interferir demais na relação.

SAGITÁRIO

Hoje a Lua sai do seu paraíso astral e começa a se movimentar em sua Casa da Saúde, recomendando mais atenção ao seu bem-estar físico e mental. Ela arranja fuzuê com Saturno no período da manhã, apontando desafios em seus interesses e risco de se incomodar bastante com situações que podem te colocar sob pressão. Aceita que dói menos, meus consagrados. Excesso de trabalho e estresse pode prejudicar seu organismo, por isso, procure se organizar bem e definir prioridades para dar conta do serviço sem se sobrecarregar. Capriche na prevenção, no álcool gel e evite a automedicação: em vez de buscar soluções na internet ou com amigos, consulte um especialista. Tarde mais positiva e propícia para recompor suas energias. No amor, vai se sentir mais confortável se paquerar quem já conhece. Lua e Urano indicam interesse por colega de trabalho: um papo pode entusiasmar seu coração. No romance, evite discutir e demonstre seu lado prestativo ao mozão.

CAPRICÓRNIO

Boas novas chegam da Lua, que ingressa no setor mais positivo do seu Horóscopo ao amanhecer. Porém, como nem tudo é perfeito, ela vai formar aspecto tenso com Saturno, seu planeta regente, no período da manhã, pedindo mais atenção com os compromissos, ainda mais os financeiros. Essa influência astrológica recomenda a agir com muita maturidade e responsabilidade ao resolver e lidar com questões que envolvam seu dinheiro. Agora, no fundo, o que você vai querer mesmo é manter as preocupações bem longe e aproveitar um pouco mais as coisas boas da vida: a tarde pode ser mais favorável para isso. Use seus talentos e o empenho que herdou do seu signo para vencer as dificuldades e dar a volta por cima. Na paixão, a noite pode trazer emoções intensas. A Lua forma conjunção com Urano em seu paraíso e realça o seu charme, o que deve animar as paqueras e o romance. Só não vá cortar o clima com cobranças, ok?

AQUÁRIO

O estilo leve e solto que é a marca aquariana pode andar meio fracassado nesses dias e isso fica mais explícito hoje. Você tem levado a vida muito a sério e esse tipo de comportamento pode causar algumas tensões em casa. A Lua migra para sua Casa 4 e se desentende com Saturno, que segue retrógrado em seu signo, alertando que seu humor pode ficar mais mordaz e será preciso ter mais jogo de cintura com quem se relaciona. Em vez de tentar impor as suas verdades e vontades, saiba ouvir e ceder. Também não é um bom momento para depender dos colegas no trabalho: você vai se sair melhor atuando individualmente. À noite, a Lua se aproxima de Urano e deixa seu pique mais caseiro. Na paixão, mesmo quem procura um amor pode colocar as paqueras em segundo plano. A dois, o período pede um pouco mais de entrosamento e relax: procure curtir mais a relação e seu love.

PEIXES

Os sentimentos guiam seus passos e influenciam bastante o seu comportamento, mas hoje pode ser mais difícil dizer e demonstrar as emoções e isso tende a mexer com o seu pique. A Lua entra em Touro no começo da manhã, mas briga com Saturno logo em seguida e revela que seus pensamentos e sensações podem oscilar bastante, interferindo no seu astral. Você pode ter a impressão de que as pessoas não te compreendem como gostaria e se aborrecer com a falta de sintonia. Ou ainda pode mostrar resistência para aceitar os conselhos de alguém. À tarde, as coisas devem fluir melhor. À noite, Lua e Urano formam conjunção, recomendando a proteger seus segredos e manter a discrição nos assuntos do coração. Na relação a dois, talvez não tenha muita vontade de se abrir com a pessoa amada. Busque o equilíbrio, dê mais atenção aos interesses do seu par e invista na cumplicidade.

por João Bidu

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também