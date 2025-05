Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (16/05) para o seu signo

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Abrace sua autenticidade e mantenha a chama da esperança acesa. Organize um pouco sua rotina e prepare-se para um dia que trará surpresas, não necessariamente boas ou ruins, mas que trarão clareza. No final do dia, um gesto inesperado de alguém tocará seu coração de uma forma que você não esperava. Ao se deitar, você sentirá que um novo capítulo se inicia.

Números da sorte: 9 - 31 - 17 - 39 | Lua Cheia em Capricórnio.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Hoje, fique atenta ao que acontece ao seu redor. Esteja aberta a colaborar, mas não se sacrifique para agradar quem não valoriza seu esforço. Mantenha a justiça, sem ser ingênua, e evite que outros se aproveitem de você. O dia trará surpresas que, em vez de serem incômodas, poderão abrir portas para conexões inesperadas e valiosas.

Números da sorte: 8 - 59 - 3 - 28 | Lua Cheia em Capricórnio.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Um encontro de olhares entre duas pessoas pode trazer à tona uma perspectiva que você nunca havia considerado antes. Algo que parecia perdido pode ressurgir exatamente no momento em que você mais precisa. Você ficará surpreso ao perceber como seu entorno muda quando você se permite ouvir sem fazer julgamentos.

Números da sorte: 7 - 34 - 58 - 47 | Lua Cheia em Capricórnio.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Hoje, você estará cercada de ideias e uma confiança renovada, pronta para conquistar metas audaciosas. Uma mensagem pode se revelar como a chave para um novo entendimento, enquanto uma coincidência mostrará que tudo está conectado de alguma forma. No final do dia, você perceberá que alcançou uma clareza que não precisa de explicações adicionais.

Números da sorte: 46 - 3 - 37 - 18 15 | Lua Cheia em Capricórnio.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

É mais do que certo não subestimar a sua real capacidade de superar desafios. Em breve, você encontrará uma maneira de resolver o que parece ser um beco sem saída, trazendo uma sensação de alívio, pois novas oportunidades surgirão. Ao observar a situação de outra pessoa, você poderá se enxergar nela, o que pode inspirá-lo a adotar novas atitudes.

Números da sorte: 45 - 32 - 24 - 13 | Lua Cheia em Capricórnio.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Você está por organizar diversas questões que têm te preocupado e segurado. Um novo otimismo vai surgir, permitindo que você veja a vida de uma maneira renovada. Uma situação que você vinha evitando vai se apresentar de forma clara, sem drama, apenas com fatos que oferecem soluções. Ao final do dia, uma revelação simples, vai iluminar seu caminho.

Números da sorte: 4 - 26 - 15 - 29 | Lua Cheia em Capricórnio.

Veja o Amor, Dinheiro e Trabalho para seu signo:

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

As dificuldades que a sobrecarregam estão chegando ao fim, trazendo de volta um estado de equilíbrio e harmonia. Uma decisão que pode parecer insignificante revelará resultados surpreendentes ao longo da tarde, quando você perceber algo que sempre esteve ao seu alcance. Ao final do dia, você se sentirá realizada, ciente de que avançou significativamente.

Números da sorte: 23 - 47 - 14 - 39 | Lua Cheia em Capricórnio.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje, você pode esperar por uma ajuda inesperada que trará mudanças muito positivas para a sua vida. Esse momento será um dos destaques do seu dia. Os esforços que você está prestes a fazer valerão a pena e resultarão em conquistas significativas, seja agora ou em breve. Você superará os desafios que estavam dificultando a realização dos seus objetivos.

Números da sorte: 18 - 31 - 22 - 53 | Lua Cheia em Capricórnio.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje, as estrelas criam um ambiente para que você colha os frutos de seus esforços. É um dia em que a sorte pode se manifestar de diversas formas, trazendo uma sensação de que tudo flui de maneira harmoniosa. Com a influência positiva do seu regente, suas iniciativas têm grandes chances de serem bem-sucedidas, guiando você na direção dos seus objetivos.

Números da sorte: 14 – 5 – 60 – 28 | Lua Cheia em Capricórnio.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje será um dia para você se conectar com suas metas e aspirações. Para enfrentar desafios significativos, mas não se preocupe, pois a sorte estará ao seu favor. Apesar do movimento intenso, é ideal para tomar decisões audaciosas e lutar pelo que realmente deseja. As oportunidades de transformar seus sonhos em realidade estão mais próximas.

Números da sorte: 1 - 38 - 52 - 34 | Lua Cheia em Capricórnio.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Acredite na sua capacidade, pois a sorte estará ao seu lado. Hoje, você se deparará com uma decisão importante que exigirá uma ação estratégica, mas a verdade é que você terá que agir com informações limitadas. Não se preocupe, pois, no final das contas, você fará a escolha certa. O dia promete ser positivo, embora traga consigo alguns riscos e surpresas inesperadas.

Números da sorte: 1 - 34 - 15 - 26 | Lua Cheia em Capricórnio.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Você pode estar prestes a passar por uma transformação significativa e positiva em sua vida. Este novo ciclo que se inicia promete ser repleto de esperança e, quem sabe, até de sorte, como um sinal de que coisas melhores estão a caminho. Com um pouco de paciência e autoconfiança, você poderá alcançar um sucesso, que está mais próximo do que imagina.

Números da sorte: 52 - 37 – 2 - 19 | Lua Cheia em Capricórnio.

Veja o Amor, Dinheiro e Trabalho para seu signo:

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também