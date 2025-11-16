Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (16) para o seu signo

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Com o universo ao seu favor, você alcançará um objetivo que pensava ser inatingível Áries ﻿. As recompensas estarão à sua volta, trazendo a sensação de que está recuperando forças para reconstruir sua vida. Aproveite o período da tarde, entre 14h e 17h, para fazeralgo que estava adiando. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: A energia do dia está dizendo para você confiar mais em si mesmo, a ter claro que quando se dedica a algo, você é o melhor Touro. Seu esforço está prestes a ser reconhecido, e sua recompensa está mais próxima. De manhã, entre 9h e 12h, é o momento para alinhar seus sonhos com seus ideais. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Pequenas mudanças vêm aí para te ajudar a superar qualquer dificuldade Gêmeos, através das quais superará qualquer dificuldade. Sinta essa energia renovadora e aproveite para sair, se conectar com a natureza e eliminar as más vibrações acumuladas. O período da noite, entre 19h e 22h, é bom para se fortalecer. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: É hora de colocar o seu bem-estar no topo das suas prioridades Câncer, iniciando um ciclo feliz recheado de sorte e tranquilidade. Tome cuidado para não deixar que inveja ou energia negativa penetrem seu campo astral. O melhor momento para cuidar de si neste domingo é pela manhã, das 7h às 10h. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Você precisa colocar algumas coisas para fora Leão, deixar as coisas claras, assim terá mais controle sobre sua vida e conseguirá aproveitar uma boa mudança que está a caminho. Confie no tempo certo, pois o universo já traçou o seu caminho de sucesso. Aproveite o período da tardedeste dia, entre 15h e 18h. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Uma nova fase começa, e você saberá como virar a página com sabedoria Virgem. Você poderá começar do zero para aproveitar tudo o que entra em sua vida. Não abandone esse projeto que está na sua mente. O momento mais favorável para agir será especialmente entre 10h e 14h. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hoje você terá as condições perfeitas para resolver suas pendências pessoais. Aproveite esse momento para ajustar os detalhes que estavam pendentes e avance com confiança. A sorte acontece especialmente entre 14h e 17h, então foque suas ações nesse período para maximizar os resultados. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Sua ambição estará afiada, então não duvide do seu poder de transformação. Você abrirá portas que trarão oportunidades incríveis. Escorpião, uma novidade importante pode aparecer, e o melhor é se deixar envolver sem medo! No período da manhã, entre 9h e 12h, sua intuição estará no auge. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: A clareza mental vai te ajudar a encontrar soluções para problemas que pareciam difíceis. Sagitário, hoje você estará com uma determinação e uma sorte que surpreenderiam até você mesmo. Encare essa ocasião como uma virada na sua vida pessoal. O melhor horário para agir é no fim da tarde, entre 16h e 19h. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: A roda da sorte gira ao seu favor, mostrando que esse é o momento perfeito para definir metas e alcançá-las. Capricórnio, você vai sentir uma agitação emocional positiva se espalhar pelo seu signo, estimulando sua força interior. Confie, porque os astros indicam sucesso. Aproveite para agir entre 7h e 10h. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Tudo que você fizer terá grande chance de dar certo, mais ainda se você prestar atenção ao seu redor. Aquário, uma onda de energia vibrante impulsiona suas ações hoje! É hora de reavaliações e, se necessário, se afastar de quem não estiver sendo transparente. O pico da sua sorte acontece entre 15h e 18h. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Você terá a chance de colocar em prática uma ideia pessoal e, com isso, impulsionar sua vida para um caminho mais positivo. Peixes, prepare-se para um reencontro inesperado, e essa pessoa vai chegar transformada, trazendo uma nova perspectiva. As estrelas indicam que o período da tarde, entre 13h e 16h. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.