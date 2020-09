Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (15/09) para o seu signo

Quem nasceu hoje

A mente aguçada fará se sobressair no mundo das pesquisas. Está sempre em busca do aprendizado. Passa firmeza e confiança para as pessoas á sua volta. A inteligência é uma de suas marcas registradas. Talentoso, espirituoso e intuitivo.

Alerta

Os leoninos ficam no alerta até às 15h38 e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos virginianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Acelere os passos e resolva os impasses nos negócios e trabalho. Não tem impedimentos que atrapalhe sua progressão, apenas tenha atenção. Você comanda a vida afetiva, se acerte com seu amor. C. 428 M. 3088

Touro – Esta tudo pronto para novos negócios. Inclua assuntos domésticos e compras nas suas prioridades. Excelente clima financeiro. Novidades na vida familiar. Dia especial no amor. C. 905 M. 2759

Gêmeos – Trabalho e negócios em ritmo acelerado, com isso vem tranquilidade financeira. O convívio familiar exige atenção. Estimule a solidariedade no seu lar. Muita intimidade no amor. C. 512 M. 6940

Câncer – Você tem um bom dia nos negócios e trabalho. Os problemas serão vencidos e haverá novas chances de ganhos. Inicie acertos com sócios e superiores. Ótimo com seu amor. C. 842 M. 7102

Leão – Você ainda acorda no alerta, a Lua desfavorece novas ações. Tenha cautela com a família e no trabalho. Deixe tudo para o final da tarde, quando estará bem posicionado às 15h38. Evite exigências no amor. C. 706 M. 8536

Virgem – Dia tranquilo, mas com o passar das horas se sentirá esgotado. A Lua entra na sua desfavorável 12ª casa a partir das 15h38. Serão dois dias e meio negativos, programe-se. Cuide do seu amor. C. 631 M. 9273

Libra – Precisará de maior tranquilidade para vencer esta fase desfavorável. Convívio bem complicado no trabalho e no lar. Não mude seu ritmo familiar. Tenha paciência com seu amor. C. 118 M. 4862

Escorpião – Esta fase pede que se organize até o dia 22, quando entrará no inferno astral. Resolva tudo o que puder no seu trabalho e também no seu lar. Fique ao lado do seu amor, dê carinhos. C. 287 M. 1795

Sagitário – Seu astral esta em alta. Resolva os problemas financeiros. Pode mudar o trabalho e até iniciar negócios com a família. Um acontecimento especial o deixará feliz no amor. Bom para compras. C. 597 M. 6481

Capricórnio – Este será um bom dia no trabalho. Fase ideal para abertura de negócios por conta própria. Estará mais tranquilo e sua eficiência o ajudará. Curta seu amor, mostre seus sentimentos. C. 775 M. 5914

Aquário – Para garantir o sucesso busque o apoio de Gêmeos e Touro. Possibilidade de ser convidado para ocupar cargo de confiança ou mudar de trabalho. Fique ligado com seu amor, vem novidades. C. 357 M. 0925

Peixes – Busque apoio no trabalho e negócios. Tem novo impulso, seu pique vai estar a mil. Não pense duas vezes, faça as mudanças necessárias, veja o que errou e não fez. Amor suave. C. 064 M. 3347

Por Dirce Alves

