Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (15/08) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

O Sol encoraja você a se concentrar mais em sua vida pessoal hoje em dia, querido Áries. Seu mundo interior, vida doméstica e família estão no centro das atenções e no topo de sua lista de prioridades, o que ajuda a aumentar sua confiança. Enquanto a Lua de hoje desperta seu desejo de diversificar e se divertir ou se expressar, os assuntos do coração estão em foco. O Sol caminha para um trígono harmonioso com Netuno, e as ideias podem se unir muito bem, principalmente em relação aos assuntos domésticos e familiares. Faça o que puder para se conectar com a parte de você com fé de que as coisas vão dar certo. O apoio pode vir da família e você pode experimentar sentimentos calorosos e sentimentais. Este trânsito encoraja alguma ênfase no mundo material enquanto você atende às suas necessidades espirituais e emocionais, particularmente em relação à sua vida interior. É um excelente momento para fazer uma pausa e anotar as coisas boas sobre sua situação atual. Nunca subestime o quanto isso aumenta sua confiança.

Touro

A Lua passa o dia em seu setor doméstico e familiar, querido Touro. Embora você precise de um tempo de inatividade e da chance de se reagrupar, o dia também está crescendo bem para socializar. Os trânsitos enfatizam e desenvolvem seu lado intuitivo e compassivo. Com uma visão nova e talvez mais indulgente e gentil das situações e pessoas em sua vida, você pode chegar a uma agradável sensação de paz e liberdade. Você pode estar ajudando alguém, o que também faz você se sentir bem. As pessoas estão mais inclinadas a reconhecer seu valor como amigo hoje e amanhã. Pode ser um excelente momento para trazer mais harmonia e aceitação para uma amizade ou desfrutar de conversas que o abram da mesma forma. Embora você possa estar um pouco distraído ou ter dificuldades de concentração, este é um excelente momento para dar um tempo ao seu cérebro. O perdão é ótimo hoje.

Gêmeos

Seu lado comunicativo está forte hoje, querido Gêmeos. Ainda assim, o dia contém uma energia poderosa para explorar sua imaginação e intuição. Você pode ter algumas ideias sólidas para ganhar dinheiro ou negócios que são criativas e práticas hoje. Pode haver uma maneira mágica pela qual as ideias se unem devido a uma influência de Sol-Netuno. É um ótimo momento para sonhar e imaginar, pegando alguma inspiração. Também é mais provável que você expresse sua compaixão ou criatividade profissionalmente ou com pessoas em ambientes mais formais. Procure entrar em contato com a magia da vida simples, criando uma atmosfera agradável ou desfrutando de atividades básicas que lhe dão uma sensação de força interior. Os reinos intangíveis ou espirituais são uma parte natural de sua vida diária agora, e isso ajuda a fazer você se sentir mais seguro e preenchido.

Câncer

A Lua de hoje encoraja você a se controlar e se conectar com suas necessidades e desejos fundamentais, querido Câncer. O dia é fortemente influenciado por um trígono Sol-Netuno que também promove uma energia de “ir com o fluxo”, mas é menos prático. Especialmente à medida que o dia avança, pode haver um impulso positivo ou uma elevação do ânimo. Sua imaginação é ativa, mas não excessivamente estimulante, e sua visão vai muito além do comum. Você pode atrair alguma admiração dos outros ou estar em contato com suas qualidades mais espirituais. De qualquer forma, sua capacidade de empatia com os outros está no centro das atenções. Problemas que podem ter sido desconcertantes nos últimos dias agora parecem menos assustadores, talvez porque sua fé de que as coisas vão dar certo está se fortalecendo.

Leão

A Lua passa o dia em seu signo, querido Leão, e um trígono Sol-Netuno incentiva ainda mais sua espontaneidade. Com este trânsito, você tem mais fé em seus sonhos e ideias. Os assuntos dos bastidores vão particularmente bem para você agora, e você pode começar a ver um grande projeto por trás dos eventos recentes em sua vida. É hora de ver o significado por trás dessas coisas. Com esse trânsito, ganhar poder pessoal envolve deixar de pensar demais, controlar e microgerenciar. Evite buscar reconhecimento externo por seus esforços. Em vez disso, faça o que faz você se sentir bem de dentro para fora. Sua intuição está em alta agora. Toque nele! Preste atenção às coincidências e observe sinais e padrões sutis.

Virgem

A Lua passa o dia em seu setor de privacidade, querido Virgem, incentivando você a levar as coisas com calma e a manter a discrição. Ter calma permite que você ganhe um pouco de refresco que torna o acompanhamento mais gerenciável. Um trânsito Sol-Netuno também influencia o dia, reforçando esse tema. Você pode encontrar inspiração em alguém especial ou em um relacionamento hoje e amanhã. Você pode colocar mais fé em uma pessoa, o que pode ser recompensador, desde que você não coloque mais fé no sonho de uma pessoa. Como alternativa, esse trânsito permite que você deixe de lado as preocupações por tempo suficiente para se divertir mais profundamente, e pode ser que um amigo ajude a tranqüilizá-lo. Amizades e redes também podem inspirar ou acalmar você. Deixe a compaixão fluir, faça o que puder para ajudar os outros a terem fé em você.

Libra

Colocar um toque único e criativo em questões práticas vem naturalmente hoje, querido Libra, e sua imaginação é vívida hoje. Hoje e amanhã são ótimos para ser generoso com seu apoio, habilidades ou serviços. Uma mudança ou ideia de carreira pode surgir em sua mente hoje, e é um bom momento para sonhar com maneiras novas e muito criativas de promover sua carreira. Você também está mais sintonizado com

os propósitos altruístas de sua vida. Idealmente, você chega a uma sensação de paz ou fica motivado e inspirado a se dedicar mais ao seu trabalho e deveres. Você pode sentir uma missão ou um propósito mais forte, e isso é ótimo. A Lua passa o dia em seu setor social e você está entrando em contato com seus sonhos e objetivos de felicidade.

Escorpião

Concentrar-se no quadro geral pode trazer muita alegria hoje, querido Escorpião, pois você abandona a tendência de pensar demais. O perdão e a compaixão podem ser muito curativos, esteja você dando ou recebendo essas coisas. A Lua no topo do seu mapa solar o lembra de seus objetivos de longo prazo e prioridades práticas. No entanto, um trânsito Sol-Netuno influenciando o dia também o encoraja a buscar inspiração. Você é mais criativo e suas percepções são especialmente refinadas agora, aumentando seu apelo. É uma época em que os sonhos podem se tornar realidade ou nascem os sonhos que moldam as realidades posteriores. Pode haver excelentes oportunidades para seguir uma visão e seus instintos criativos ou românticos. Idéias e atividades excitantes ou exóticas podem figurar fortemente. Sentimentos amorosos podem inspirá-lo a aprender mais sobre o mundo.

Sagitário

Pode haver boas notícias ou conversas gratificantes no centro das atenções hoje, querido Sagitário. Pode haver um verdadeiro burburinho de ideias com você. À medida que o dia avança, um trânsito Sol-Netuno entra em ação, inspirando você a acreditar em seus sonhos. Se você está motivado e feliz, colocar esforço em algo não parece esgotar sua energia, e você pode trabalhar com esse poder de entusiasmo hoje. Mesmo assim, existe uma energia sonhadora e imaginativa com você agora. Você pode se sentir bastante inspirado hoje, e questões familiares ou domésticas podem ser essenciais para esse sentimento. Mostrar compaixão e compreensão faz maravilhas agora. Basear-se na compaixão e na compreensão vem naturalmente e beneficia você hoje. As ideias que se juntam agora podem valer ouro.

Capricórnio

As energias de hoje ajudam você a abandonar a tendência de controlar ou supervisionar as coisas, querido Capricórnio, com o Sol e Netuno em harmonia. A comunicação não-verbal pode falar mais alto do que palavras, e hoje é forte para os outros captarem as sutilezas que você está tentando transmitir e inspirar um certo nível de confiança. Você está se expressando com talento criativo, e as conversas que acontecem agora podem ser especialmente únicas. Você está explorando seu lado mais espiritual e menos contido ao expressá-lo. Deixar algo passar ou realizar um ato compassivo pode ser particularmente gratificante agora. Um parceiro ou amigo especial pode lhe dar a perspectiva de que você precisa para se divertir mais plenamente.

Aquário

Você está mais focado no relacionamento hoje com a Lua em seu setor de parceria, querido Aquário. O dia também é influenciado por um trânsito Sol-Netuno que destaca o lado mais estimulante de sua personalidade. Você gosta de ajudar os outros e as pessoas tendem a ser gratas por isso hoje. Procure ouvir sua intuição em relação a questões práticas, que podem se unir quase que magicamente. Você está muito feliz em servir aos outros hoje e, embora o reconhecimento seja bom, você não está buscando ativamente a apreciação. Elementos mais agradáveis no trabalho podem ajudar a melhorar seu ânimo. Você pode gostar de atividades que o lembrem da beleza do momento ou daquelas que trazem recompensas internas. O bem-estar espiritual é o objetivo hoje. Um elemento vital de compaixão e fé também pode fazer maravilhas para uma parceria agora.

Peixes

A Lua em seu setor de rotinas e hábitos incentiva a lidar com prioridades práticas ou assuntos diários, querido Peixes. Porém, como Sol e Netuno caminham para um aspecto harmonioso, faz muito sentido desacelerar e aproveitar o momento conforme o dia avança. Seguir o fluxo é natural para você, mas devido ao ritmo frenético dos últimos dias, você pode precisar de um pequeno lembrete. Você pode descobrir que as coisas estão naturalmente voltando ao lugar. Alguém pode estar olhando para você por sua sabedoria, ou as pessoas parecem mais compassivas, interessadas e solidárias com sua causa. Você está em seu elemento e se expressa de maneira confortável e criativa. Uma abordagem gentil da vida faz maravilhas hoje e amanhã, e as ideias que surgem em sua cabeça podem ser significativas. Resolver problemas sem tentar pode ser muito importante.

