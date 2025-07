Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (15/07) para o seu signo

Compartilhar no facebook

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Talvez durante este dia uma conversa importante possa azedar se você não tomar cuidado ao explicar seus planos de longo prazo. Mantenha a serenidade e evite que nada perturbe sua paz interior. A disciplina e a atenção aos detalhes serão essenciais para superar contratempos, evitando críticas e reclamações desnecessárias.

Números da sorte: 13 - 59 - 27 - 42 | Lua Cheia em Peixes.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Hoje é fundamental que você não se desespere com aquilo que ainda não pode moldar ao seu gosto. A paciência será sua aliada, assim como a persistência para conquistar o que tanto deseja na vida. Troque o rosto preocupado por uma atitude otimista, pois a positividade atrai boas energias e abre portas para novas oportunidades.

Números da sorte: 17 - 52 - 41 - 12 | Lua Cheia em Peixes.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Saiba que algo que você teme não se realizará, trazendo tranquilidade para o seu dia. Aproveite esse momento para descansar e relaxar, pois um período muito agradável está por vir. Analise cuidadosamente suas prioridades e defina claramente seus objetivos para direcionar seus esforços de forma eficaz.

Números da sorte: 2 - 51 - 38 - 57 | Lua Cheia em Peixes.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Para sua felicidade e fortalecimento da autoestima, hoje é o dia de se empenhar para ser e fazer o melhor que puder. Estabeleça metas claras, crie uma rotina saudável e busque fortalecer seu corpo. Não permita que obstáculos temporários impeçam seu progresso rumo a uma vida mais plena e equilibrada.

Números da sorte: 4 - 14 – 22 - 47 | Lua Cheia em Peixes.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Pare um pouco e peça um tempo para recarregar suas baterias físicas e emocionais. Cuide-se e dê-se ao luxo de realizar algo que há tempos adia por falta de recursos. Saia, divirta-se de maneira saudável e não espere o momento ideal para buscar alegria — o agora é o melhor momento para se permitir ser feliz.

Números da sorte: 4 - 30 - 12 - 28 | Lua Cheia em Peixes.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje, relaxe e leve tudo com calma e paciência. Exercite o controle sobre suas emoções para que elas não governem seus pensamentos. Você pode estar mais suscetível do que o normal, o que pode levá-lo a se chatear com pessoas que não têm intenção de magoá-lo. Mantenha a serenidade e preserve sua paz interior.

Números da sorte: 48 - 19 - 37 - 21 | Lua Cheia em Peixes.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Para conquistar a paz e a tranquilidade que tanto deseja, é necessário enfrentar seus medos e inseguranças. Aproveite a calmaria que se instala em sua vida para modificar aspectos do seu dia a dia, abrindo espaço para as boas mudanças que estão por vir. Enfrentar o que mais teme será o caminho para a liberdade emocional.

Números da sorte: 5 - 26 - 34 - 17 | Lua Cheia em Peixes.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

A tranquilidade e uma ótima disposição voltam para você hoje. Aos poucos, seu corpo começa a se recuperar e a se regenerar, trazendo mais coragem e desejo de se divertir. Seu humor se estabiliza e até aumenta, tornando este um momento ideal para retomar atividades que tragam alegria e bem-estar.

Números da sorte: 6 - 38 - 57 - 23 | Lua Cheia em Peixes.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Priorize seu tempo para realizar seus desejos mais profundos. Estabeleça prioridades e divida seu tempo com sabedoria para conquistar aquilo que espera há tanto tempo. Assuntos relacionados à família e à saúde continuam em alta, exigindo sua atenção. Com perseverança e paciência, você verá seus desejos se realizarem antes do que imagina.

Números da sorte: 9 - 28 - 56 - 34 | Lua Cheia em Peixes.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Uma mudança no visual e na maneira como você lida com a alimentação pode renovar sua vida por completo. Tenha mais confiança em si mesmo e não permita que a mesquinhez alheia interfira em seus objetivos. Confie na sua capacidade de pensar e agir para transformar seus sonhos em realidade.

Números da sorte: 9 - 57 - 26 - 37 | Lua Cheia em Peixes.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Este é um período para abraçar a mudança e encarar a vida como uma verdadeira aventura. Transforme qualquer decepção em um novo começo e deixe de lado o que não pode ser mudado. Siga em direção ao lado mais brilhante da vida, envolvendo-se em atividades que façam você se sentir vivo e realizado.

Números da sorte: 1 - 47 - 29 - 18 | Lua Cheia em Peixes.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje, invista em seu bem-estar emocional e físico adotando novas atitudes que promovam equilíbrio e saúde. Enfrente desafios com coragem e mantenha o foco em seus objetivos. A combinação de mente tranquila e corpo fortalecido será fundamental para que você alcance o sucesso e a felicidade que merece.

Números da sorte: 1 - 47 - 53 - 32 | Lua Cheia em Peixes.

Fonte: Horóscopo Sideral

