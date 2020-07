Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (15/07) para o seu signo

ÁRIES

As estrelas conspiram a seu favor e indicam caminhos abertos para o seu signo prosperar, sobretudo nas finanças e no trabalho. Mudanças importantes podem rolar e favorecer tanto seus planos na carreira quanto os seus ganhos. A Lua taurina ativa seu lado prático, determinado e troca likes com uma galera de astros hoje, indicando sucesso em suas empreitadas, conquistas e mais gana no bolso. Amém que fala? Explore seus talentos e sua competência para sobressair em suas atividades e mostrar do que é capaz. Se pensa em fazer alterações em seus hábitos e cortar algum vício para elevar sua qualidade de vida, a hora é agora! Taca-le pau nesse carrinho, Marcos! Na paixão, a promessa é de um dia perfeito sem defeitos e com ótimas vibes para impressionar quem deseja, caso tenha um paquera. Se o coração está vago, pode se interessar por alguém bem pop e de destaque. Romance firme e forte: você e o love podem alcançar metas e vão se orgulhar dos resultados.

TOURO

Touro, o dia de hoje não merece palmas, merece o Tocantins inteiro, minha filha! O céu está lotado de aspectos positivos e todos envolvem a Lua, que hoje conclui a visita ao seu signo de forma gloriosa. Ela sorri para o Sol, Júpiter, Netuno e Plutão, prometendo um dia de grande produtividade, alegrias e horizontes novos para você. Mudanças positivas devem acontecer e suas esperanças se reforçam, assim como a sua energia interior. O otimismo, a fé e a vontade de vivenciar outras experiências elevam seu pique e entusiasmo. Você saberá como motivar os outros no trabalho e nas relações pessoais. Se está sem serviço e procura uma vaga, é possível que tenha boas novidades hoje. Nas amizades e na paixão, pode esperar ótimas vibes e muito entrosamento. Paquera com pessoa de outra cidade pode entusiasmar seu coração e namoro a distância tem tudo para decolar. A dois, você e seu love podem se divertir em novas atividades, mesmo que seja em casa.

GÊMEOS

Gêmeos, meu cristalzinho, hoje a Lua atravessa o terceiro decanato do seu inferno astral, só que não vai dar ruim, não. Ela faz vários aspectos positivos e promete muita proteção para você. Fada sensata que fala, né? Sua intuição se fortalece e não vai faltar percepção para tomar boas decisões. Sua capacidade de concentração e determinação vão facilitar as coisas no trabalho. Se está desempregado(a), pode receber apoio de alguém que não quer aparecer. Boas oportunidades devem surgir e te ajudar a vencer desafios. Embora não esteja tão sociável como de costume, você vai se entender bem com as pessoas. Também terá perseverança para lutar por seus propósitos e paciência para aguardar os frutos do seu empenho. Nos assuntos do coração, sua sensualidade fica tinindo. Mesmo que queira disfarçar o interesse, deve pintar uma boa química com o crush. Pode se sair melhor do que espera na conquista. Nos momentos a dois, saberá deixar o clima vibrante com seu love.

CÂNCER

Se depender das energias astrais que chegam do céu, hoje você vai ficar mais perto dos seus sonhos e pode alcançar ideais importantes. É pra glorificar de pé, hein? A Lua taurina troca likes com Netuno, Júpiter, Plutão e o Sol, iluminando seus caminhos e blindando os seus objetivos. Terá apoio de parentes, amigos e pessoas que partilham interesses em comum – coisa que, vamos combinar, não fazem mais do que a obrigação. Se enfrentou alguma zica na vida profissional, agora as coisas devem melhorar e há belas chances de dar a volta por cima. Parcerias e atividades em equipe vão contar com boas perspectivas. Na paquera, sentirá vontade de abrir o coração e revelar tudo o que espera do crush. Momento perfeito sem defeitos para assumir um lance mais firme. Se ainda não elegeu seu alvo, atração por pessoa do seu círculo de amizade deve aumentar. No romance, o clima é de união e cooperação. Você vai entender seu love e corresponder às expectativas dele.

LEÃO

Tá de parabéns, hein, Leão! Hoje os astros vão despejar excelentes vibrações em seu Horóscopo e avisam que você está com tudo, ainda mais na vida profissional. A Lua taurina troca likes com Netuno, Plutão, Júpiter e o Sol, favorecendo sua dedicação, seu prestígio e reconhecimento. Confie em seus instintos e em seu desempenho para se destacar e mostrar seus talentos. Mudanças que pretende fazer vão contar com aliados e você pode receber apoio de quem não espera no serviço. Também vai se dar bem com a família e pode estender a mão em assuntos que merecem discrição ou envolvam segredos. Se trabalha em esquema de home office, terá um dia produtivo e com bons resultados. Na parte amorosa, seu sucesso está garantido. Há chance de chamar atenção de alguém experiente ou que é pop e alvo de muita paquera. Use seu magnetismo para atrair admiradores. Na união, pode resolver paradas e pendências indigestas com sua alma gêmea.

VIRGEM

Sua estrela vai brilhar e os astros garantem que você terá sorte em vários setores da sua vida. A Lua sorri para Netuno, Júpiter, Plutão e o Sol, anunciando um período de realizações e conquistas para o seu signo. As principais devem rolar em torno dos seus interesses de trabalho e você vai cumprir os deveres com mais satisfação. Gostar do que faz e curtir as atividades que exerce serão os segredos do seu sucesso. Com profissionalismo, comprometimento e otimismo, pode chamar mais atenção dos chefes e superiores. Se pintar uma proposta de mudança, pense com todo carinho. Contatos e conversas online com os amigos prometem momentos especiais e divertidos. Na paixão, seu charme fica irresistível e você pode fazer o crush cair de amores. Paqueras vão render bem mais do que imagina. A dois, o clima é de prazer e entrosamento com seu love.

LIBRA

Seu lado solidário e prestativo fica mais evidente e as coisas devem fluir de acordo com as suas expectativas. Terá mais determinação para resolver assuntos familiares e pendências em casa. A Lua troca likes com Plutão e Júpiter, indicando que você vai encontrar soluções práticas e eficientes para problemas que envolvam outras pessoas, ainda mais os parentes. Em paz com Netuno e o Sol, a Lua também revela que você tem tudo para se destacar no trabalho e dará o seu melhor. Sua preocupação com uma vida saudável fará você prestar mais atenção em seus hábitos alimentares e se cuidar com mais carinho, abandonando sua vida de pessoa fitness assintomática. Na paquera, pode ser que sinta atração por algum colega da equipe profissional. Serásse dá pra comer a carne onde se ganha o pão? Fica aí o questionamento. Brilhando em sua Casa 8, a Lua deixa seu poder de seducência mais intenso e esquenta o astral das suas paqueras. Não faltará coragem para insinuar seu interesse e se declarar. No romance, os momentos íntimos serão os pontos altos.

ESCORPIÃO

Hoje a Lua finaliza seu rolê por Touro, seu signo oposto, e forma aspectos maravigolds com os astros, incentivando seus relacionamentos e suas conquistas. Ela estará em sintonia com Netuno, Júpiter, Plutão e o Sol, destacando seu carisma e sua disposição para interagir. Você terá muita habilidade para trocar experiências e se comunicar com quem convive e trabalha. Pode contagiar as pessoas com sua determinação, simpatia e ideias férteis. Com foco, boa lábia e perseverança, saberá arregimentar apoios, somar forças com os outros e pode alcançar bons resultados, sobretudo no serviço. O momento também é propício para aprender e se aperfeiçoar através de estudos, cursos online e treinamentos. Nos assuntos do coração, vai querer compromisso e não hesitará para investir em um lance de futuro. No namoro e na vida a dois, os astros vão deixar o clima romântico e apaixonado.

SAGITÁRIO

Se depender dos astros, você terá ótimas oportunidades nesta quarta-feira: pode dar um up nas suas finanças, resolver mal-entendidos, probleminhas no lar e também alcançar metas na vida profissional. É pra glorificar de pé, hein?! A Lua troca likes com Netuno, Plutão, Júpiter e o Sol, impulsionando seus interesses e trazendo mais vitalidade para você dar conta dos seus compromissos. Terá mais sorte para ampliar seus ganhos, inspiração para cuidar dos assuntos familiares e bom pique para realizar as suas atividades. Sua saúde se fortalece e você vai esbanjar energia: continue seguindo as orientações do distanciamento social e capriche na prevenção. Na paixão, pode rolar algo mais com colega ou pessoa que conhece. A vontade de embarcar num lance firme deve aumentar. Na relação a dois, o astral é de cooperação e harmonia. Você e seu love vão se ajudar e se apoiar mutuamente.

CAPRICÓRNIO

As energias que fluem hoje do céu serão generosas para o seu signo e vão favorecer você em vários sentidos. O dia promete ser de facilidades e conquistas devem rolar. Antes de terminar a visita pelo seu paraíso astral, a fada sensata Lua forma aspectos superpositivos com os astros e abre os seus caminhos no trabalho, nas finanças e na vida pessoal. Eu ouvi um amém? Não faltarão determinação, capacidade realizadora e talento para encaminhar seus interesses, concluir atividades no serviço e resolver o que for necessário. Nos contatos, seu lado gentil e receptivo vem à tona, sinal de que você vai se dar bem com todos e convencerá as pessoas sem fazer muito esforço. Pode ter sucesso com vendas online, artesanato, encomendas e atividades criativas. Seu carisma vai contar pontos importantes na paquera e você vai exercer mais atração no crush. No romance, o período será mais leve e descontraído. Há sinal de muito prazer com seu love.

AQUÁRIO

A Lua fica numa boa com vários astros hoje e anuncia um período muito benéfico para os seus interesses materiais e familiares. Ela estará em paz com Netuno, Júpiter, Plutão e o Sol, dando o incentivo e a determinação de que precisa para atender todas as demandas desta quarta. Use e abuse da sua intuição para lidar com os assuntos financeiros, negociar e pechinchar, pois pode ampliar seus ganhos. Boas chances de sucesso em serviço ou projeto que desenvolver com a colaboração da sua família. Trabalho em casa deve render acima da média e você vai se dedicar com mais atenção às suas atividades. Programas caseiros com as pessoas queridas vão agradar e vocês podem se divertir bastante. Na paixão, confie nas suas estratégias para encantar quem paquera. Alguém do passado pode dar sinal de vida e entrar em contato contigo. Se tem uma relação firme, você vai querer mais carinho e chamego do par.

PEIXES

Hoje as estrelas estão de ótimo humor e o cenário que se forma no plano celeste é dos mais favoráveis para você. A Lua deixa seu jeito mais extrovertido, articulado e sua comunicação pessoal pode ser o passaporte para o sucesso. Em harmonia com Netuno, Plutão, Júpiter e o Sol, a Lua espalha boas vibes em seus contatos, fertiliza as suas ideias e coloca em evidência o seu tino para negociar: você saberá vender seu peixe. Também terá mais foco para realizar seu trabalho e argumentos consistentes para convencer os colegas. Troca de experiências e informações serão úteis para todos, no serviço e na vida familiar. Pode contar com o apoio dos seus amigos para desenvolver um projeto ou alcançar um objetivo importante. Na paquera, sua boa lábia e seu jeitinho envolvente podem fazer o crush se declarar. Sintonia e bons papos na relação a dois. Deixe o romantismo fluir e revele o que sente ao love.

por João Bidu

