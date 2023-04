Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (15/04) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Com Vênus e Netuno em harmonia, querido Áries, você está em uma excelente posição para entender melhor as pessoas e o dinheiro, não por meio de análise, mas de sua intuição! As finanças podem melhorar por meio de canais incomuns, ocultos ou inesperados, e você está sintonizando muito bem as tendências que podem ajudar a gerar ideias e abordagens de negócios. Com mais paciência do que o normal, você pode muito bem ver beleza em pessoas, lugares e situações que nunca viu antes. Este trânsito inspira e estimula a sua imaginação. Mais tarde hoje, vamos em direção a uma quadratura Sol-Saturno, e sua vida social pode ficar aquém de suas expectativas de alguma forma. No entanto, ser deixado por conta própria pode funcionar a seu favor. Também pode ser um momento para recuperar o fôlego e buscar melhores estratégias para perseguir seus objetivos. Considere se um plano ou empreendimento específico precisa evoluir ou se dissolver. Se você precisar se atualizar ou se estiver fora do caminho, este é um momento para se reorientar. Embora a energia séria possa envolver um relacionamento ou atividade, ajustar as expectativas como resultado direto pode ser útil.

Touro

O trânsito de Vênus-Netuno de hoje acentua bem sua intuição, querido Touro, e seus poderes de atração são altos. Às vezes, sua imaginação pode levá-lo ao caminho errado, mas agora está trabalhando a seu favor. Mesmo sem saber todos os detalhes, você chega a um ponto de entendimento sobre os acontecimentos recentes, principalmente em torno de seus relacionamentos. Outros lhe dão o benefício da dúvida. Você é o mais sociável, e as pessoas tendem a estar do seu lado. As amizades parecem apoiar seus sonhos e objetivos. Conversas e interações ajudam você a ver seus sentimentos e ideias com mais clareza. Seja direta ou indiretamente, os outros mostram coisas sobre você que você pode não reconhecer de outra forma. À medida que o dia avança, nos aproximamos de uma quadratura Sol-Saturno, e pode haver lembretes de uma área de sua vida que requer paciência. Você pode não conseguir o que quer agora, provavelmente devido à carreira ou outras responsabilidades e limitações. Ainda assim, atrasos ou lentidão podem ajudá-lo a reorientar sua atenção para suas prioridades e, ao fazer isso, você pode descobrir métodos novos e aprimorados. É melhor se concentrar no que é melhor para você a longo prazo, em vez de buscar gratificação imediata. Se a pressão das expectativas pesa sobre você, considere ser mais claro sobre sua necessidade de apreciação. As pessoas podem esquecer que às vezes você precisa de feedback positivo ou incentivo. É melhor se concentrar no que é melhor para você a longo prazo, em vez de buscar gratificação imediata. Se a pressão das expectativas pesa sobre você, considere ser mais claro sobre sua necessidade de apreciação. As pessoas podem esquecer que às vezes você precisa de feedback positivo ou incentivo. É melhor se concentrar no que é melhor para você a longo prazo, em vez de buscar gratificação imediata. Se a pressão das expectativas pesa sobre você, considere ser mais claro sobre sua necessidade de apreciação. As pessoas podem esquecer que às vezes você precisa de feedback positivo ou incentivo.



Gêmeos

Um trânsito Vênus-Netuno pode trazer o artista em você, querido Gêmeos. Sua imaginação voa. Você chega a soluções instintivamente e não necessariamente logicamente, aplicando criatividade em questões práticas. Pode haver circunstâncias incomuns conectando você às pessoas, projetos e informações certas, principalmente em relação a questões de trabalho e saúde. Os negócios podem se beneficiar se você considerar quaisquer objetivos espirituais ou humanitários negligenciados. Você tem um desejo mais forte de fazer e produzir coisas bonitas e pode estar pensando em maneiras de transformar sonhos em produtos, sistemas ou planos. No entanto, a iminente quadratura do Sol com Saturno pode trazer uma realidade preocupante sobre um projeto ou situação ainda hoje. Procure encontrar maneiras de contornar os obstáculos em vez de alimentar o desânimo. Superar suas responsabilidades ou trabalho pode parecer mais longo e mais lento, fazendo o melhor para levar as coisas um passo de cada vez e evitar empurrar-se. Seu tempo pode estar errado, mas é temporário. Com o Sol em sua sexta casa solar hoje em dia, você quer se expressar através de suas rotinas, mas pode se sentir sobrecarregado ou subestimado por seus esforços hoje. Procure agradar a si mesmo, cumprindo suas responsabilidades para superar o bloqueio atual. Você pode chegar a uma apreciação mais forte de sua capacidade de confiar em si mesmo.



Câncer

Um trânsito Vênus-Netuno é excelente para compaixão, perdão e charme, querido Câncer. Sua gentileza é mais atraente do que o normal, e é um momento perfeito para o perdão, seja para perdoar os outros ou a si mesmo por algo do passado que não vai mudar! Você pode experimentar alguns bons sentimentos de aceitação agora, e é reconfortante. Você achará mais fácil se divertir quando deixar de lado pensamentos ou expectativas negativas. Parece natural se expressar, aprender, brincar e se conectar de forma mais sincera. No entanto, com uma quadratura Sol-Saturno entrando em jogo à medida que o dia avança, você pode ter dúvidas temporárias sobre projetos ou relacionamentos recentes. Retardar as coisas pode ser uma estratégia crítica – é hora de limpar alguns obstáculos antes de avançar com um assunto. Seja o mais paciente possível e jogue de acordo com todas as regras para obter os melhores resultados, pois simplesmente não é hora de cortar custos. Voltar aos trilhos pode exigir um descanso ou alguns ajustes nas expectativas. Se você está se sentindo inseguro, lembre-se de que o que você acha que está faltando provavelmente está exagerado em sua mente. Procure melhorar as coisas que você pode controlar e esqueça o resto.



Leão

Com a harmonização de Vênus e Netuno, querido Leão, pode ser um ótimo momento para fortalecer seus relacionamentos apreciando os fios comuns ou familiares que o conectam. A compaixão flui de forma mais natural e liberal, e você está aberto a ver o lado positivo das pessoas e situações. Suas interações podem apresentar mais ternura e gentileza, e um tema de serviço ou suporte impulsiona seu dia. À medida que o dia avança, nos dirigimos para uma quadratura Sol-Saturno que adiciona tensão ou preocupação à energia do dia. Pode ser que alguém esteja atrapalhando seus planos ou seja excessivamente crítico. As coisas podem parecer lentas e longas apenas por agora, mas os esforços para melhorar sua vida, mesmo em pequenos aspectos, podem ter um impacto notável no futuro. Manter as coisas simples pode, em última análise, acelerar as coisas, mesmo que pareça que você está retrocedendo no momento. Tente evitar levar muito a sério as áreas problemáticas, mas tente consertar os pontos vulneráveis de sua vida. Essa atitude ajudará a fortalecê-lo quando Saturno estiver pressionando você no futuro.



Virgem

Com a harmonização de Vênus e Netuno, querida Virgem, você pode chegar a um entendimento maravilhoso com alguém. A aceitação, a conversa ou a entrada/feedback de um parceiro ou amigo podem ajudá-lo a relaxar. Este trânsito encoraja você a deixar de lado a tensão e aproveitar os belos momentos da vida. Há uma boa energia para expressar seu cuidado e preocupação verbalmente e transmitir uma mensagem calorosa porque as pessoas procuram a intenção por trás das palavras e estão menos focadas na sintaxe. Você também está em boa forma para aproveitar o que está aprendendo, com a possibilidade de um avanço no aprendizado. À medida que o dia avança, uma quadratura Sol-Saturno entra em influência, trazendo responsabilidades e obrigações à mente. A necessidade de estabelecer alguns limites pode surgir, principalmente no trabalho e na vida cotidiana. Você pode estar se sentindo esgotado fisicamente e as responsabilidades diárias podem ser esmagadoras como resultado. Faça o seu melhor para simplificar, priorizar e manter as coisas reais. Falhas em um projeto atual podem parecer ampliadas, mas correr para corrigi-las pode levar a um trabalho desleixado. No entanto, pode ser um bom momento para você ver áreas problemáticas que precisam de sua atenção. O que aparece como retrocessos são oportunidades para fazer mudanças vitais antes de seguir em frente. Você pode descobrir coisas que negligenciou ou que existe um método melhor para lidar com um assunto. Procure dar um passo de cada vez ou descanse e economize energia, em vez de empurrar as coisas ou a si mesmo hoje. O que aparece como retrocessos são oportunidades para fazer mudanças vitais antes de seguir em frente. Você pode descobrir coisas que negligenciou ou que existe um método melhor para lidar com um assunto. Procure dar um passo de cada vez ou descanse e economize energia, em vez de empurrar as coisas ou a si mesmo hoje. O que aparece como retrocessos são oportunidades para fazer mudanças vitais antes de seguir em frente. Você pode descobrir coisas que negligenciou ou que existe um método melhor para lidar com um assunto. Procure dar um passo de cada vez ou descanse e economize energia, em vez de empurrar as coisas ou a si mesmo hoje.



Libra

Um trânsito Vênus-Netuno desperta sua imaginação, querido Libra. Você aprecia as coisas boas da vida. Você pode até fazer uma conexão de alma ou ter a sensação de que as coisas estão magicamente se encaixando. Você provavelmente desfrutará de algum relacionamento psíquico com alguém em sua vida. Dinheiro ou ideias de negócios podem ser de ouro agora, à medida que você percebe o que os outros precisam e desejam. Você também está em um lugar melhor sobre suas próprias necessidades e valores. O dinheiro pode vir de fontes incomuns ou ocultas, e ideias relacionadas ao trabalho ou à saúde podem inspirá-lo. Manter algum mistério ao seu redor pode trabalhar em seu benefício, e segurar um pouco pode ser a estratégia certa por enquanto. À medida que o dia avança, uma quadratura Sol-Saturno entra em influência e pode ampliar responsabilidades ou obstáculos. Um aparente obstáculo pode surgir em torno de um relacionamento amoroso, um relacionamento com uma criança, ou um projeto criativo. As circunstâncias ou as pessoas parecem desaprovadoras ou inúteis, e você pode ser deixado por conta própria. Um aparente revés, no entanto, pode levar a um passo vital em relação à felicidade a longo prazo, como é frequentemente o caso dos trânsitos envolvendo Saturno, o grande mestre. Você também está aprendendo sobre o que precisa a longo prazo. Procure um meio termo se surgirem conflitos. Outros podem não ser muito abertos, calorosos ou expressivos, o que pode parecer um pouco frio, mas também pode permitir espaço suficiente para descobrir recursos que você pode não saber que tinha. Você também está aprendendo sobre o que precisa a longo prazo. Procure um meio termo se surgirem conflitos. Outros podem não ser muito abertos, calorosos ou expressivos, o que pode parecer um pouco frio, mas também pode permitir espaço suficiente para descobrir recursos que você pode não saber que tinha. Você também está aprendendo sobre o que precisa a longo prazo. Procure um meio termo se surgirem conflitos. Outros podem não ser muito abertos, calorosos ou expressivos, o que pode parecer um pouco frio, mas também pode permitir espaço suficiente para descobrir recursos que você pode não saber que tinha.

Escorpião

Um trânsito Vênus-Netuno espalha um pouco de magia em suas interações, querido Escorpião, e favorece os elementos espirituais e sociais de sua vida. As qualidades mais charmosas e simpáticas de sua natureza estão no centro das atenções, e um tema gentil, romântico ou sonhador pode fazer parte disso. Segurar um pouco pode ser útil. Alguma distância emocional – apenas um pouco – pode ajudá-lo a avaliar uma situação e talvez se divertir mais do que o habitual. Também pode atrair outros! No entanto, estamos indo em direção a uma praça Sol-Saturno, marcando um ponto de verificação para seus objetivos e planos. O mais provável é que esse trânsito seja sobre enfrentar um limite ou uma verificação da realidade. Como o Sol está atualmente em seu signo, você pode achar difícil satisfazer tanto sua necessidade de independência quanto seu desejo de segurança e segurança. Você quer perseguir seus objetivos pessoais sem sentir que está decepcionando alguém. Alguém pode estar desaprovando, ou as tarefas e responsabilidades parecem mais pesadas do que o normal. A chave é ser paciente e praticar a autodisciplina, buscando satisfação a longo prazo em vez de gratificação instantânea.



Sagitário

Com um trânsito Vênus-Netuno, você pode ter uma sensação calorosa sobre um segredo que está guardando, querido Sagitário, ou uma sensação de paz sobre sua vida privada. Em vez disso, você pode entender um assunto delicado do passado. Às vezes, o fechamento é sobre deixar de lado a ideia de obtê-lo! Você também está em boa forma para estender a mão a alguém ou para uma troca compassiva. Este trânsito o acalma e traz a luz da compreensão ao seu coração. Segue-se que o perdão vem mais prontamente. Você também está em boa forma para usar sua sabedoria interior e ajudar os outros. Pode haver uma reunião ou evento importante nos bastidores ou uma nova compreensão de um problema que pesou muito sobre você. À medida que o dia avança, alguma hesitação ou bloqueio pode atrasá-lo temporariamente. Embora irritante, os atrasos agora podem ser úteis a longo prazo se abrirem seus olhos para áreas que precisam de algum refinamento. Um trânsito Sol-Saturno tende a aumentar temporariamente as falhas. Você pode se ajudar ajustando sua velocidade, seguindo regras, exercitando a paciência e economizando energia priorizando. Evite empurrar as coisas para a frente para obter os melhores resultados.

Capricórnio

Um trígono Vênus-Netuno ajuda a acalmar e suavizar sua vida de maneiras sutis, querido Capricórnio, e você está chegando a um espaço de cabeça mais quente. Um amigo ou uma rede pode ser essencial para colocar tudo em perspectiva, ou a consideração de alguém levanta seu espírito. O perdão vem naturalmente. Você pode desfrutar de um relacionamento psíquico com alguém ou expressar compaixão, perdão e palavras gentis que inspiram os outros. Se você precisa construir pontes, é um bom momento para fazê-lo de maneira gentil, até indireta. Você está mais inclinado a apreciar as coisas positivas do seu dia, bem como as pessoas boas em sua vida. No entanto, à medida que o dia avança, a quadratura Sol-Saturno sugere que é melhor ter paciência e seguir algumas regras. Um obstáculo pode interromper o fluxo. Mesmo que você queira levar algo adiante, pode ser melhor conservar sua energia e recursos. Outros podem ser mal-humorados ou críticos. A melhor estratégia agora é focar nos benefícios de longo prazo e manter as expectativas simples. Resigne-se a fazer edições e ajustes em vez de movimentos ousados e lembre-se de que é temporário.



Aquário

Na primeira metade do dia, liberar a tensão ou limpar a cabeça pode ser mais gratificante, querido Aquário. Você tem um terceiro olho para negócios e assuntos práticos, mas também vê diferentes camadas de uma pessoa ou situação em seu benefício. Você está vindo de um lugar de intuição em vez de ouvir seus medos, e os palpites parecem mais precisos como resultado. Charme ou intriga extras o cercam em um papel de liderança ou profissional, o que funciona a seu favor. O pensamento financeiro é excepcionalmente brilhante e você está animado para encontrar soluções para os problemas. No entanto, à medida que o dia avança, são possíveis restrições à medida que o Sol se aproxima de uma quadratura de Saturno – há mais para trabalhar. Esse trânsito lembra você de se comprometer novamente com seus objetivos ou ajustá-los para que se adaptem melhor ao seu propósito. Há momentos melhores para ir contra a corrente. Procure maneiras de maximizar o sucesso ou a felicidade a longo prazo, em vez de se concentrar no curto prazo. Recuar às vezes é a melhor estratégia até que a força e a confiança retornem.

Peixes

Na primeira metade do dia, você pode entreter ideias interessantes e se expressar bem, queridos Peixes, enquanto Vênus e Netuno se harmonizam. Este trânsito brilha particularmente pela aceitação, compreensão e perdão, o que você faz excepcionalmente bem! Você pode ter uma revelação importante que envolve deixar algo ir e colocar sua fé no universo de que ele encontrará o caminho para onde pertence. Parece natural e feliz buscar novas experiências e alcançar os outros. Mesmo assim, você tende a atrair em vez de agir apenas por agora, e parece ser a melhor abordagem. Você atrai amor e amizade para sua vida por meio de interesses intelectuais compartilhados. No entanto, à medida que o dia avança, os blocos podem entrar em cena. As interações tendem a desencadear antigas áreas problemáticas à medida que nos dirigimos para uma quadratura Sol-Saturno que pode moderar seu entusiasmo. Desacelerar pode ser útil às vezes, mesmo que seja um pouco frustrante, e te colocar de volta no caminho certo. No entanto, não vá tão longe a ponto de perder muito tempo se sentindo desanimado. É importante se levantar e se concentrar em resolver os problemas passo a passo. Diante de restrições ou limites, a melhor estratégia pode ser considerar o que é genuinamente melhor para você a longo e não a curto prazo.

